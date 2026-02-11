River: Un nuevo bombazo sobre Franco Armani sacude al Millonario

En este sentido, el periodista Hernán Castillo fue contundente con la información: “Armani no ataja ante Argentinos Juniors porque no tiene el alta médica aún”.

image

Es decir, todo hace indicar que nuevamente el portero del equipo de Marcelo Gallardo será Santiago Beltrán en el partido en el que el Millonario deberá ir a La Paternal mañana jueves 12 de febrero.

River de Marcelo Gallardo

Tras la durísima derrota ante Tigre, River Plate de Marcelo Gallardo deberá dar vuelta la página rápidamente.

La temporada 2026 no había comenzado mal para el equipo del Muñeco, que había mostrado ciertas mejorías en relación con lo exhibido durante 2025.

El mediocampo con Aníbal Moreno y Fausto Vera había encontrado cierto equilibrio; Lucas Martínez Quarta fue muy destacado en defensa, y Juanfer Quintero y Tomás Galván le dieron algo de vértigo al ataque.

Sin embargo, el encuentro frente al conjunto dirigido por Diego Dabove reavivó los fantasmas del año pasado y los potenció por lo contundente del resultado final.

El próximo compromiso del Millonario será el jueves 12 de febrero desde las 21:15, cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El juez del partido será Andrés Merlos. La televisación estará a cargo de TNT Sports.

Embed

En ese escenario, será interesante observar qué once decide presentar el entrenador y qué ajustes realiza tras el duro golpe sufrido en la última jornada.

En principio, la probable formación sería:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

+ EN GOLAZO24

Informe: los 10 talentos Sub 21 que deslumbran en LATAM, con cuatro argentinos

Caído el pase de Cetré a Boca: polémica por versiones cruzadas con Estudiantes