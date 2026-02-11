Marcha de la CGT: Cortes, caos de tránsito y un paro de transporte dispar

Paro de transporte

A pesar de que la CGT no convocó a un paro general, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decidió hacer ceses de actividades parciales, que afectará a pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.

“Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes”, explicó Juan Carlos Schmid, titular de la confederación.

Pero la Unión de Transporte Argentina (UTA) no realizará un paro de colectivos, por lo que habrá servicio normal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

También habrá trenes porque La Fraternidad no anunció medidas de fuerza.

Por último, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), sí hará un cese de actividades, pero a las 21 y hasta la finalización de la jornada, afectando a todas las líneas.

Sí habrá paro en los sectores portuarios, el marítimo y el aéreo.

