REFORMA LABORAL
Marcha de la CGT: Cortes, caos de tránsito y un paro de transporte dispar
Habrá un paro de transporte desde las 13 en rechazo a la reforma laboral mientras que la marcha de la CGT complicará el tránsito porteño.
Marcha de la CGT: Corte y operativo de seguridad
El Ministerio de Seguridad anunció que aplicará el ‘Protocolo Antipiquetes’ ante la movilización de la CGT al Congreso.
El despliegue de efectivos de seguridad tendrá como objetivo principal custodiar el palacio legislativo y sus alrededores: Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos -su continuación Callao - y Riobamba).
Se recomienda evitar la zona del Congreso de la Nación durante todo este miércoles 11/2, ya que estará vallado en todo su perímetro en Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Rivadavia, pero también Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, junto con la Diagonal Norte y la Diagonal Sur.
En tanto, habrá presencia policial en los principales accesos a la Ciudad, con el fin de controlar la llegada de columnas de los sindicatos convocantes como los gremios nucleados en la CGT, las dos CTA , ATE, UOCRA y la UOM, entre otros.
Paro de transporte
A pesar de que la CGT no convocó a un paro general, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decidió hacer ceses de actividades parciales, que afectará a pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.
“Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes”, explicó Juan Carlos Schmid, titular de la confederación.
Pero la Unión de Transporte Argentina (UTA) no realizará un paro de colectivos, por lo que habrá servicio normal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
También habrá trenes porque La Fraternidad no anunció medidas de fuerza.
Por último, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), sí hará un cese de actividades, pero a las 21 y hasta la finalización de la jornada, afectando a todas las líneas.
Sí habrá paro en los sectores portuarios, el marítimo y el aéreo.
