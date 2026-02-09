Transporte, Alimentación, Comercio, UOCRA, Aceiteros... al Congreso (Axel Kicillof también)

Entonces, van a aumentar la confrontación, en un guiño a muchos empresarios -de todo tamaño- que van por rectificaciones en la política económica.

Embed Esto que relata @veronmariana da cuenta de la falta de responsabilidad y el desconocimiento de algunos senadores que van a votar una reforma laboral que va a afectar la vida de todos los trabajadores. Vergonzoso. "¿Vos sabés que la cuenta sueldo deja de ser gratuita?" Ni leen. pic.twitter.com/l68SJttTKG — Gabriela Pepe (@gabyspepe) February 8, 2026

Embed A LA CALLE POR NUESTROS DERECHOS



El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias.



Es una… pic.twitter.com/pWprPZsaGk — CGT (@cgtoficialok) February 9, 2026

Transporte

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció que el miércoles 11/02, además de marchar a Plaza de los 2 Congresos, habrá cese de actividades, a partir de las 13:00 en el sector aéreo, marítimo, portuario y en los subterráneos, contra de la reforma laboral, que en esa jornada se tratará en el Senado.

La Confederación advirtió que se trata de una iniciativa que busca “precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía”.

Además, explicaron que el cese de actividades se “organizará de manera conveniente, según cada sindicato, para cada una de las actividades que tenemos, y así garantizar la mayor afluencia de compañeros frente al Congreso de la Nación”.

Embed Reforma laboral: Aseguran que el Gobierno eliminaría la baja de Ganancias para conseguir los votos de gobernadoreshttps://t.co/uQSKeC35f0 pic.twitter.com/NQVqehWrTG — Urgente24.com (@U24noticias) February 9, 2026

Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) que lidera Armando Cavalieri confirmó que este miércoles 11/02 "llevará adelante una movilización en rechazo a cualquier intento de reforma laboral que implique la pérdida de derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras".

La concentración partirá desde la Avenida Rivadavia 1451 y "contará con la participación de delegaciones de trabajadores mercantiles provenientes de todas las provincias del país, que se movilizarán de manera organizada para expresar su rechazo a la denominada ‘reforma no laboral'."

El pedido: "Convocamos a todos los compañeros y compañeras a participar con unidad, conciencia y responsabilidad, confiando en que la jornada se desarrollará en un clima de tranquilidad y respeto democrático. En defensa de los derechos laborales, no a la reforma", concluyó el texto que lleva la firma de Cavalieri.

Embed Reforma laboral y batalla cultural: los dos grandes objetivos de @JMilei pic.twitter.com/icZVRK4qU7 — Liliana Franco (@lilianafranco20) February 9, 2026

Embed ÚLTIMO MOMENTO!!

EL MIÉRCOLES TODOS LOS TRABAJADORES TIENEN QUE PARAR IGUAL!!



AUNQUE LA CGT NO CONVOQUE, TIENEN COBERTURA LEGAL!!



El Plenario Federal de ATE ratificó el Paro nacional con movilización al Congreso para este miércoles. Todos los trabajadores del sector público y… pic.twitter.com/POZ4H8fQLK — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 9, 2026

UOCRA

El titular de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), Gerardo Martínez, dijo que, aunque los trabajadores deberían “ganar beneficios” con el Proyecto de Modernización Laboral, no es lo que observa “en las realidades concretas de lo que representa esta ley”.

Él destacó la necesidad de un "avance evolutivo" que atienda los cambios productivos y comerciales a nivel global, y subrayó que la propuesta del Gobierno no aborda la creación de empleo formal, en un contexto en el que “a nivel mundial y en Argentina”, 46% de la sociedad asalariada se encuentra en la informalidad.

Embed DIEGO SANTILLI: "APUNTA A FORMALIZAR A LOS TRABAJADORES"



El ministro del interior, habló de la Reforma laboral que se debatirá en el Congreso.



@PRossiOficial

Seguí en #H20 pic.twitter.com/LNqRtCxywo — A24.com (@A24COM) February 9, 2026

Aceiteros

La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, más conocida como Aceiteros, ya inició su movilización durante el fin de semana estivo en los municipios de General Pueyrredón (Mar del Plata) Partido de la Costa.

El secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, se desplazó luego hacia una movilización en Rosario (Provincia de Santa Fe), el martes 10/02; y el miércoles 11/02 participará de la movilización al Congreso.

En una columna de opinión, publicada en Tiempo Argentino, Yofra señaló: “Ninguna reforma laboral, que destruyó derechos de las y los trabajadores, creó empleo registrado y de calidad en la Argentina ni en el mundo. Todo lo contrario”, dijo Yofra y aseguró que “la crisis que vive este país no tiene que ver con la Ley Laboral sino con la política económica del gobierno que destruyó los salarios y, encima, oculta la inflación manipulando el INdEC”.

“La falsa ‘modernización laboral’ del gobierno tiene como enemigos principales a los sindicatos, porque sólo cuando nos organizamos logramos mejorar nuestros salarios y nuestras condiciones de vida. Lo sabemos bien las y los aceiteros, que sólo pudimos tener un salario mínimo vital y móvil -según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo- que nos permitiera vivir dignamente cuando nos organizamos e hicimos huelga”, agregó.

