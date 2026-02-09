Reforma laboral: Gremios del Transporte se suman a la marcha, con "cese de tareas"

Respecto de la modalidad elegida, Schmid remarcó que "en ningún momento nosotros no hablamos de un paro general. Así fue como lo debatimos, al interior del consejo directivo de la CGT. Sí hablamos de un cese de tareas para garantizar que la mayor cantidad de compañeros puedan asistir a la a la movilización, teníamos que tomar algún tipo de medida".

En el caso del transporte metropolitano señaló que este tipo de metodología, y no el paro general, "se toma para no obstaculizar los compañeros que participen y después regresen a sus hogares".

E insistió: " Cada sindicato va a establecer la modalidad que más le convenga. Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres, pero, de esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional".

