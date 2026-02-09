Los gremios del Transporte se sumarán a la movilización en el Congreso el próximo miércoles (11/02) para rechazar la reforma laboral del Gobierno, que ese día será debatida en el Senado. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decretó cese de tareas desde las 13.00.
DESDE LAS 13.00
Reforma laboral: Gremios del Transporte se suman a la marcha, con "cese de tareas"
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte decretó cese de tareas desde las 13 hs del 11/02 para sumarse a la marcha contra la reforma laboral.
Cada gremio del sector dispondrá la manera para sumar manifestantes a la movilización y podría haber parates totales, según el sitio Infogremiales, aunque se garantizará el servicio para que puedan llegar al Congreso quienes lo deseen.
"Los gremios se van a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo, como en el sector marítimo y portuario, como en el en los subterráneos", detalló Juan Carlos Schmid.
"Estamos convencidos de que esta reforma es absolutamente regresiva, ataca los derechos constitucionales, violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo, y, además, tenemos plena conciencia de que favorece decididamente al sector empresaria l", agregó.
Respecto de la modalidad elegida, Schmid remarcó que "en ningún momento nosotros no hablamos de un paro general. Así fue como lo debatimos, al interior del consejo directivo de la CGT. Sí hablamos de un cese de tareas para garantizar que la mayor cantidad de compañeros puedan asistir a la a la movilización, teníamos que tomar algún tipo de medida".
En el caso del transporte metropolitano señaló que este tipo de metodología, y no el paro general, "se toma para no obstaculizar los compañeros que participen y después regresen a sus hogares".
E insistió: " Cada sindicato va a establecer la modalidad que más le convenga. Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres, pero, de esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional".
