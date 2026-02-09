El Gobierno nacional anunció que avanzará en un cambio de nombre para la TV Pública, en medio de un proceso más amplio de ajuste sobre los medios estatales. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, busca reflejar simbólicamente la nueva orientación de la señal, marcada por la reducción del gasto y la reconfiguración de su estructura.
EL GOBIERNO AFILA LAS TIJERAS
La TV Pública cambiará de nombre en un contexto de recorte y reestructuración
El Gobierno asegura que la medida simboliza una nueva etapa de austeridad en los medios públicos ante la imposibilidad legal de privatizar la TV Pública.
En una entrevista para Infobae, el funcionario sostuvo que la imposibilidad legal de privatizar el canal obliga a “achicar al mínimo el gasto”. En ese sentido, planteó que el cambio de denominación apunta a comunicar socialmente el rumbo elegido, aunque aclaró que por el momento no existe una decisión de cerrar la emisora.
Por otro lado, el exvocero también adelantó que continuará la reducción de personal mediante retiros voluntarios y otros mecanismos administrativos. El objetivo pretendido por el oficialismo es llevar al canal a una “mínima expresión” en términos de costos y plantilla laboral, un proceso que se viene desarrollando desde hace aproximadamente dos años.
Las políticas de recorte en los medios públicos han generado críticas y resistencia por parte de sindicatos y organizaciones del sector, que advierten sobre el impacto en el empleo y en el rol informativo del Estado. El debate sobre el futuro de la televisión pública, entre la eficiencia económica y su función social, sigue así abierto.
El regreso combativo de Carlos Monti a la TV Pública
Hace algunos días Carlos Monti volvió a la TV Pública y lo hizo mediante un discurso desafiante y combativo para quienes aseguraban que su programa no volvería salir al aire.
Al inciar la emisión, el conductor se refirió con enojo a las versiones que circularon durante su ausencia. “Me hubiera gustado que los colegas me llamaran para preguntarme qué estaba pasando”, expresó en alusión a la información difundida por su colega Laura Ubfal algunos días atrás.
“Lo que dijeron no era cierto, les vendieron pescado podrido”, expresó de manera contundente. Acto seguido, llevó tranquilidad al público al asegurar que la continuidad del ciclo ya está acordada hasta fin de año.
Asimismo, sumó que no habrá cambios en el equipo y defendió a su producción y panel. “De acá no se va nadie”, afirmó, y cerró con un mensaje claro: “No vean fantasmas donde no los hay. El programa va a seguir”.
