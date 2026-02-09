La TV Pública cambiará de nombre en un contexto de recorte y reestructuración

Las políticas de recorte en los medios públicos han generado críticas y resistencia por parte de sindicatos y organizaciones del sector, que advierten sobre el impacto en el empleo y en el rol informativo del Estado. El debate sobre el futuro de la televisión pública, entre la eficiencia económica y su función social, sigue así abierto.

El regreso combativo de Carlos Monti a la TV Pública

Hace algunos días Carlos Monti volvió a la TV Pública y lo hizo mediante un discurso desafiante y combativo para quienes aseguraban que su programa no volvería salir al aire.

Al inciar la emisión, el conductor se refirió con enojo a las versiones que circularon durante su ausencia. “Me hubiera gustado que los colegas me llamaran para preguntarme qué estaba pasando”, expresó en alusión a la información difundida por su colega Laura Ubfal algunos días atrás.

“Lo que dijeron no era cierto, les vendieron pescado podrido”, expresó de manera contundente. Acto seguido, llevó tranquilidad al público al asegurar que la continuidad del ciclo ya está acordada hasta fin de año.

Asimismo, sumó que no habrá cambios en el equipo y defendió a su producción y panel. “De acá no se va nadie”, afirmó, y cerró con un mensaje claro: “No vean fantasmas donde no los hay. El programa va a seguir”.

