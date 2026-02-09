Enojo en Tucumán: 'Sería mejor que Lisandro Catalán explique su sueldo multimillonario en YPF'

Lisandro formó parte de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. "Su rol era coordinar equipos y trabajar con Guillermo Francos", explicaron.

En el Gobierno de La Libertad Avanza, el 26 de diciembre de 2023 fue designado como secretario de Interior del Ministerio del Interior.

El 4 de junio de 2024 Catalán renunció a su cargo de secretario para ser designado "ad honorem" como vicejefe del Gabinete del Interior, también bajo la órbita de Francos. Menos de 2 meses después, el 1º de agosto de ese 2025, el cargo dejó de ser "ad honorem". Y según explicaron desde su equipo, su cargo empezó siendo "ad honorem" porque "era director del Correo y no podía cobrar los 2 sueldos". En enero de 2024 había sido designado como uno de los directores titulares de Correo Argentino. El 31 de julio presentó su renuncia.

El 10 de septiembre, el día que Francos anunció su asunción, lo hizo a través de un tuit con una foto de la reunión entre Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, Catalán y Francos, en lo que llamaron la "mesa federal", para "retomar el diálogo con los gobernadores afines".

El 31 de octubre de 2025 tras la renuncia de Guillermo Francos como Jefe de Gabinete de Ministros, Catalán renunció a su cargo de Ministro del Interior de manera efectiva.

Las comunas rurales de Tucumán y su rol clave

Toscano sostuvo que las comunas rurales cumplen un rol clave para el funcionamiento institucional y la presencia del Estado en el interior profundo de Tucumán. "Son el primer contacto que tienen miles de vecinos con la gestión pública. Eliminarlas no sólo implicaría desatender servicios básicos, sino también profundizar las desigualdades territoriales", afirmó el legislador.

Y cuestionó la viabilidad de la propuesta libertaria al considerar que responde a una mirada "centralista y alejada de la realidad cotidiana" de los pueblos del interior. Según señaló, muchas comunas administran servicios esenciales, desde mantenimiento de caminos hasta asistencia social directa, funciones que -según remarcó- difícilmente podrían ser absorbidas por otras estructuras estatales sin afectar la calidad de las prestaciones.

En ese sentido, fue que ironizó sobre el argumento del ahorro fiscal esgrimido por el titular de LLA en Tucumán y dijo que "si el objetivo es reducir el gasto, quizás habría que empezar por revisar otros cargos, como su rol en YPF, antes de pensar en desmantelar instituciones que sostienen la vida cotidiana de miles de tucumanos".

Vale aclarar que desde La Libertad Avanza, dirigentes provinciales vienen planteando la necesidad de revisar el esquema institucional local con el objetivo de reducir el gasto público y simplificar la estructura del Estado. Sin embargo, la iniciativa generó fuerte rechazo en el oficialismo y en representantes del interior, quienes advierten sobre el impacto social y administrativo que podría tener una reforma de ese tipo.

Toscano adelantó que defenderá la continuidad de las comunas rurales dentro de la Legislatura y convocó a abrir una discusión "seria y federal", que incluya a intendentes, comisionados comunales y organizaciones territoriales. "Las comunas no son un gasto superfluo; son instituciones que sostienen a comunidades enteras. Antes de pensar en eliminarlas, hay que escuchar a quienes viven y trabajan en cada uno de esos pueblos", concluyó el legislador.

Osvaldo Jaldo se sumó a las críticas

También el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, criticó la postura de LLA: "Hoy vemos claramente que hay gente que estamos dedicándonos a la cuestión institucional, atendiendo los problemas reales que tiene la gente, y por supuesto que hay otra gente que esta mas desocupadas desde Capital Federal y tiene tiempo para opinar de cosas que ni siquiera conocen", dijo en diálogo con 'LV12'.

"Yo tengo buena relación, pero no coincido con sus ideas", dijo el mandatario.

El gobernador aseveró que las comunas rurales cumplen un rol fundamental en el interior profundo y que "son la institución central de cada pueblo del interior".

