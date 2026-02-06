El rumor que sacude a Mirtha Legrand y Juana Viale: "Ya no podrá..."

Y lanzó la bomba: “Me dicen que Jimena Monteverde se iría de los ciclos de las conductoras por incompatibilidad de horarios (...) El canal le pidió salir en vivo los viernes con su programa por la tarde, y ya no podrá grabar ambos ciclos del fin de semana”.

“Quiero ser prudente con la información (...) No me lo confirman, pero está en un 90% de concretarse", aseguró.

El conductor también habló del delicado momento emocional que estaría enfrentando la cocinera.

"Jimena está en llanto. Hace una semana que está llorando por esta situación. Ella quiere quedarse en el programa de Juana Viale y en el programa de Mirtha Legrand, pero en el canal le pidieron que ya no vaya más”, contó.

Sin embargo, todo dio un vuelco cuando salió Majo Martino, en SQP (América TV), afirmando que se había comunicado con Jimena Monteverde.

"Dice que no se va. Firmó por contrato que va a grabar su propio programa y después se va a lo de Mirtha", aseguró.

¿Peligra el programa de Juana Viale?

Por si fuera poco, hay otro rumor que hace que la tensión crezca.

Y es que, ha trascendido que hay dudas respecto al futuro del programa de Juana Viale los domingos en El Trece.

Adrián Pallares, contó en Intrusos (América TV), que Juana Viale, no grabará para este fin de semana.

“Hoy en El Trece Mirtha Legrand graba su programa del sábado, todo bien, todo divino, estuvo dos semanas descansando en la casa…”, arrancó el conductor.

Y siguió: “Lo concreto es que Mirtha graba, la que no graba es Juana; no graba hoy, no graba el viernes que viene, tampoco el otro. Aparentemente, por el mes de febrero, el programa de los domingos de Juana Viale no saldría”.

“Pondrían en su lugar películas, en El Trece son fanáticos de las películas y les rinden muy bien”, informó.

