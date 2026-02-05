Yanina Latorre, conocida por su personalidad sin filtros y con una sinceridad brutal, le respondió a Juanita Tinelli tras los dichos que la joven hizo sobre ella. Marcelo Tinelli, padre de la modelo, quedó devastado por lo que confesó la periodista.
¿QUÉ PASÓ?
Yanina Latorre lanzó la frase que arruinó a Marcelo Tinelli
Yanina Latorre y Juanita Tinelli protagonizaron un enfrentamiento en redes y Marcelo Tinelli quedó paralizado.
Juanita Tinelli fue consultada por Yanina Latorre y el rol que cumplió la comunicadora en todo el escándalo familiar de los Tinelli. "Hablar de una persona grande… que hable de mí como ‘esta chiquita está enferma o mal de la cabeza’…", soltó la joven dando a entender que no le gustó nada que la periodista se refiera así a su persona.
"Ella tiene problemas de salud emocional. Tiene algunos problemitas... pero la culpa no es del padre. Marcelo es un padrazo. Esta chica nunca trabajó. Se fue un año a probar suerte para desfilar en París y nunca pegó un laburo. La mantuvo el padre. Esta chica tuvo avión privado, casa en Punta del Este... no entiendo de qué habla", había dicho Yanina en su momento.
Yanina Latorre le contestó a Juanita Tinelli
Juanita sostuvo que Yanina "va preguntando con mis amigos para saber qué pasó… Si tiene mi teléfono puede escribirme a mí, no hay ningún problema” y esto generó que la famosa le responda vía historias de Instagram.
“No voy a contestarle a Juanita, primero porque es chica, segundo porque no la pasó bien, porque lo quiero muchísimo a su papá. Nunca hablé mal de ella. Es amiga de mis hijos. Y la quiero”, lanzó Yanina Latorre.
"Igual si dijo lo del padre... ¿por qué no inventaría también sobre otros, no? Ojalá Juana se ponga bien pronto. Se lo deseo de todo corazón porque quiero mucho a su familia", remarcó Latorre. Así las cosas, Marcelo Tinelli tiene que presenciar una vez más como su hija está en el ojo de la tormenta contra una de las lenguas más filosas de la televisión.
