Yanina Latorre lanzó la frase que arruinó a Marcelo Tinelli

"Igual si dijo lo del padre... ¿por qué no inventaría también sobre otros, no? Ojalá Juana se ponga bien pronto. Se lo deseo de todo corazón porque quiero mucho a su familia", remarcó Latorre. Así las cosas, Marcelo Tinelli tiene que presenciar una vez más como su hija está en el ojo de la tormenta contra una de las lenguas más filosas de la televisión.

-----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Se pudrió todo: La China Suárez acorralada por una denuncia que estalló en redes

El anuncio que hace temblar a Luciano Castro y aviva la polémica

Fátima Flórez paga caro su cercanía con Javier Milei y Mar del Plata le suelta la mano

Benito Fernández lapidó a Luis Caputo tras su ataque a la industria textil