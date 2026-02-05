La peligrosa estafa que circula en redes y ya sembró terror

"Está dando vueltas en algunas redes que estoy promocionando un fondo que da altísimos rendimientos. Es fake news y jamás he sponsoreado ese tipo de inversión", sostuvo Kiguel en su cuenta de X. La estafa tiene como objetivo que las personas ingresen en ella sintiéndose "seguros" porque la promociona, supuestamente, una persona afín a la economía.