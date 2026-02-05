Una estafa muy bien elaborada ya está sembrando terror en las redes sociales. La misma utiliza un método que pasa desapercibido para quienes no están atentos a los ciberdelincuentes y ya hay alarma en X e Instagram por lo que podría generar.
La peligrosa estafa que circula en redes y ya sembró terror
Una estafa bastante peligrosa está circulando en redes sociales y todos están alerta por las consecuencias que podría generar.
Hoy en día con el avance de las redes sociales, la tecnología y la inteligencia artificial resulta mucho más creíble hacer estafas. Los ciberdelincuentes tienen muchos métodos pero en las últimas horas se comenzó a llamar la atención por este modus operandi.
La estafa que circula en redes y amenaza a todos
El asesor financiero Miguel Kiguel puso en alerta a todos por una estafa en la que utilizan su nombre de manera fraudulenta. El mismo indicó que en ciertas redes está dando vueltas un modus operandi que promociona un fondo pero que es todo "fake news".
"Está dando vueltas en algunas redes que estoy promocionando un fondo que da altísimos rendimientos. Es fake news y jamás he sponsoreado ese tipo de inversión", sostuvo Kiguel en su cuenta de X. La estafa tiene como objetivo que las personas ingresen en ella sintiéndose "seguros" porque la promociona, supuestamente, una persona afín a la economía.
Estas estafas ofrecen oportunidades de inversión con ganancias altas y rápidas (por ejemplo, acciones, criptomonedas o rendimientos garantizados) usando perfiles o publicaciones falsas que parecen legítimos. En este caso el rostro o nombre de una persona conocida en el mundo de las finanzas.
Las mismas funcionan de la siguiente manera:
En redes o apps de mensajería invitan a grupos o chats privados para “asesorías exclusivas”.
Se muestran logos, nombres o diseños parecidos a instituciones reales.
Luego solicitan dinero bajo excusas de “tasas”, “impuestos”, "inversiones" y más.
En Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtió que estas estafas están circulando mucho en redes, intentando simular respaldo oficial usando imágenes de figuras públicas o supuestas recomendaciones de expertos. Por eso hay que prestar muchísima atención a todo lo que leemos y nos aparece hoy en día.
