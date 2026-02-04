Disney apuesta su futuro a los parques temáticos: Josh D'Amaro nuevo CEO

Disney se comprometió a casi duplicar su inversión en parques y cruceros, alcanzando los US$ 60.000 millones durante la próxima década. También invirtió US$ 1.500 millones en Epic Games, el creador del entretenimiento digital 'Fortnite'. ¿Es lo que quiere D'Amaro?

De él se sabe que tiene el enfoque financiero duro y orientado a las ganancias de Bob Chapek , quien fue director ejecutivo entre 2020 y 2022, antes de una estrepitosa caída.

Según The Wall Street Journal,

una posible desventaja de sus habilidades sociales, dijeron algunos que han trabajado con él, es que a D'Amaro le gusta ser querido y evita tomar posiciones impopulares;

otra es su renuencia a adoptar posiciones decisivas, lo que ha provocado en ocasiones tensiones con sus colegas.

Disneyworld, la meca del turismo infantil y adolescente global.

El lado frágil

El presidente de la junta directiva de Disney, James Gorman, dijo en una declaración enviada por correo electrónico que la decisión y el pensamiento claro de D'Amaro estaban entre los rasgos que impresionaron a la junta cuando lo eligió como CEO.

Por D'Amaro, Disney ha sido criticado por aumentos de precios y cambios de política que hacen que sus parques temáticos sean menos accesibles para las familias de clase media.

Sin embargo, él intentó cierto equilibrio. Sus colegas afirman que D'Amaro ha intentado aumentar sus ganancias cobrando más en los días de mayor afluencia y por carriles relámpago más cortos, en lugar de aumentos de precios generalizados. Si bien la entrada de un día más cara en Disneyland se ha disparado a US$224, además de US$449 por un pase de estreno para el carril relámpago, D'Amaro ha mantenido el precio de entrada más bajo en US$104 desde 2019.

“La mejor palabra para describir lo que hace Josh es 'optimización'”, dijo Jim MacPhee, quien se jubiló como director de Operaciones de Walt Disney World en 2021. “Se enfoca en cómo extraer el máximo valor”.

También tendrá que lidiar con un entorno político complejo para la compañía. A diferencia de de sus antecesores, Iger y Walden, ambos demócratas, D'Amaro es un independiente registrado cuyas recientes donaciones políticas han sido al Comité de Acción Política (PAC) corporativo de Disney.

Su ascenso en Disney fue por su éxito en la fijación de precios, el marketing y la logística de los parques temáticos funcionen. En 2010, captó la atención de los altos ejecutivos al hacerse cargo de Adventures by Disney, una división de viajes en decadencia y con pérdidas. En 3 años logró que diera ganancias.

Luego estuvo al frente de Animal Kingdom, Disneyland y Walt Disney World . Dicen que él habló con los visitantes de Walt Disney World en sus hogares como parte de un proyecto para descubrir qué cambios deseaban ver. Un resultado de este esfuerzo: una mejora en el servicio en los hoteles del resort.

Embed Josh D’Amaro has been named the next CEO of #Disney, replacing longtime chief Bob Iger.



D’Amaro has served as Chairman of Disney Experiences since 2020, where he oversees parks, cruises and consumer products.



Iger succeeded Michael Eisner as CEO in 2005, serving until 2020… pic.twitter.com/eGPhmVQBUx — Variety (@Variety) February 3, 2026

Traducción: Josh D'Amaro ha sido nombrado próximo CEO de #Disney , en reemplazo del veterano director Bob Iger. D'Amaro se ha desempeñado como presidente de Disney Experiences desde 2020, donde supervisa parques, cruceros y productos de consumo. Iger sucedió a Michael Eisner como director ejecutivo en 2005, cargo que ocupó hasta 2020 antes de jubilarse en 2021. Su sucesor, Bob Chapek, veterano de Disney con 26 años de experiencia y exdirector de parques, fue despedido en noviembre de 2022 tras un controvertido mandato como director ejecutivo, lo que motivó el regreso de Iger. Disney extendió el contrato de Iger de 2023 a 2026.

El desafío

The Wall Street Journal:

## D'Amaro mantiene una cuenta de Instagram, donde ofrece a sus 173.000 seguidores una mirada más informal tras bambalinas de lo que están acostumbrados a la rigurosa maquinaria publicitaria de Disney.

## Los Imagineers diseñan cada barco, parque temático y restaurante de la compañía. En 2023, él contrató a un veterano respetado para dirigir Walt Disney Imagineering y revitalizar la moral, debilitada por los despidos y el escrutinio presupuestario.

## Ese equipo está más ocupado que nunca en décadas: construye nuevas atracciones basadas en Monsters, Inc. y El Rey León, diseña un nuevo parque temático en Abu Dhabi y casi duplica el tamaño de la línea de cruceros de la compañía.

## D'Amaro visita con frecuencia la sede de Epic Games, en Carolina del Norte, donde los desarrolladores trabajan en un mundo virtual de Disney. Abogó por el uso del motor Unreal Engine, de Epic, para acelerar el desarrollo en toda la compañía, incluyendo una actualización de una atracción del Halcón Milenario basada en la próxima película de Star Wars "Mandalorian and Grogu".

