Si bien Hugo Sigman es el rostro público de ELEA y los laboratorios medicinales vinculados, el origen del negocio es la familia Gold, a la que Sigman ingresó al casarse con la bioquímica Silvia Gold, hermana de Luis Alberto Gold, ambos herederos de Roberto Gold.
CUÑADO DE HUGO SIGMAN
Accionista de ELEA dueño el Bell 407GX que usaban en la AFA
Luis Alberto Gold es uno de los accionistas de ELEA, que lidera Hugo Sigman, y le alquilaba su helicóptero a la AFA, dice Clarín.
Doctor en Farmacia -tesis 'Contribución al estudio del cultivo de la adormidera (Papaver somniferum L.) en la Argentina y técnica para valorar su contenido morfínico', y cofundador, con su hermano Benjamín, de la Farmacia Gold (Valentín Alsina, Lanús, PBA), Roberto Gold luego inventó Química Golby, con Abraham Turjansky, y más tarde compró Chemotécnica Sintyal, origen del Grupo Chemo.
El psiquiatra Sigman ingresó bastante después a esta historia.
Laboratorio ELEA es propiedad de Hugo Sigman, Luis Alberto Gold y la familia Sielecki-
Gold es el propietario del helicóptero Bell 407GX que, entre mayo de 2025 y enero de 2026 realizó al menos 34 vuelos hacia el helipuerto 'Neurus', ubicado en la propiedad investigada en Pilar (PBA).
El modelo 407GX de Bell es utilizado por la Fuerza Aérea Argentina. Es un helicóptero monomotor versátil y de alto rendimiento, evolucionado del Bell 206, que destaca por su cabina avanzada Garmin G1000H.
Lo consideran "Ideal para misiones de patrullaje, transporte ejecutivo y médico, alcanza velocidades de hasta 140 nudos (260 km/h) y capacidad para 6-7 personas, ofreciendo gran maniobrabilidad y tecnología de visión sintética".
Grupo Clarín no le quita el foco a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la AFA, en particular cuando todo indica que no le devolverán la televisación del fútbol del Ascenso a TyC Sports (tendrían que haberle vendido su parte a Torneos / Vrio Corp. cuando pudieron, y quizás la historia hubiese sido diferente).
No se sabe mucho de Luis Alberto Gold. Alguna vez fue productor asociado cinematográfico ('Kamchatka', dirigida por Marcelo Piñeyro), secundando a Pablo Bossi. Pero él es un militante del bajo perfil hasta... que Clarín se lo llevó a pasear.
Hace semanas que Clarín dale que dale con el helicóptero...
----------------------
Más contenido de Urgente24
Deportados de USA: Milei dice "fake", pero el embajador habla de "confidencialidad"
Enrique Szewach: "Lo financiero parece tranquilo, pero seguimos viviendo de prestado y a muy corto plazo"
Paro total de trenes: La Fraternidad confirmó una huelga por 24 horas
Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos