Accionista de ELEA dueño el Bell 407GX que usaban en la AFA

Bell_407GX_exterior2_x1024 Bell 407GX.

El modelo 407GX de Bell es utilizado por la Fuerza Aérea Argentina. Es un helicóptero monomotor versátil y de alto rendimiento, evolucionado del Bell 206, que destaca por su cabina avanzada Garmin G1000H.

Lo consideran "Ideal para misiones de patrullaje, transporte ejecutivo y médico, alcanza velocidades de hasta 140 nudos (260 km/h) y capacidad para 6-7 personas, ofreciendo gran maniobrabilidad y tecnología de visión sintética".

Grupo Clarín no le quita el foco a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la AFA, en particular cuando todo indica que no le devolverán la televisación del fútbol del Ascenso a TyC Sports (tendrían que haberle vendido su parte a Torneos / Vrio Corp. cuando pudieron, y quizás la historia hubiese sido diferente).

No se sabe mucho de Luis Alberto Gold. Alguna vez fue productor asociado cinematográfico ('Kamchatka', dirigida por Marcelo Piñeyro), secundando a Pablo Bossi. Pero él es un militante del bajo perfil hasta... que Clarín se lo llevó a pasear.

Hace semanas que Clarín dale que dale con el helicóptero...

Embed El grupo @Clarin ya no sabe qué más hacer en su campaña contra el gran Chiqui Tapia.

(Ahora ataca con la idea de un helicóptero todo pegajoso.) pic.twitter.com/Q6aWpipFmV — Martín Caparrós (@martin_caparros) December 23, 2025

