Por 1ra. vez BID Invest y CAF financian a una asociación sin fines de lucro (River Plate)

nuevos socios,

nuevos palcos,

nuevo naming y

mejores contratos de publicidad,

recitales.

La ejecución se encuentra en período de escrutinio de las ofertas, y han cotizado

Techint I&C,

SACDE,

Riva,

GCDI,

Grupo ENG,

Benito Roggio.

Embed De 4 a 5 bandejas.

De 85.018 a 101.000 riverplatenses.

Así se transforma el Mâs Monumental. pic.twitter.com/vtG0osGzGF — River Plate (@RiverPlate) January 31, 2026

La dirección de obra será de Schlaich Bergermann Partner (SBP), que participó de la construcción/remodelación del moderno Tottenham Hotspur Stadium, de la Premier League; el Santiago Bernabéu (Real Madrid), el Riyadh Air Metropolitano (Atlético de Madrid), el Maracaná y el Allianz Arena (Bayern Múnich).

El techado del estadio Monumental sostendrá las torres de sonido, lo que permitirá que la realización de shows musicales no dañen el campo de juego.

Y ese techado reducirá 15% el sonido hacia el barrio de Nuñez tanto en recitales como en partidos.

"YinYang Consulting (N. de la R.: Félix Martín Soto, Brenda Pietraccone y Nayla Siancha) asesoró y gestionó de manera integral el proceso que permitió la concreción del financiamiento, abarcando la estructuración financiera, la elaboración del documento técnico que fundamenta el impacto del proyecto en el desarrollo institucional, deportivo y social del Club, así como la coordinación de los procesos hasta su aprobación final".

YinYang trabaja con BID, BID Invest, Banco Mundial, CAF, los gobiernos de Santa Fe, Formosa, Chubut, Jujuy y otros organismos.

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