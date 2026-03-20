Es la 1ra. vez que BID Invest (brazo del Banco Interamericano de Desarrollo) y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) le otorgan un préstamo directo a una asociación civil sin fines de lucro: Club Atlético River Plate, de la Argentina.
ESTADIO TECHADO EN 2029
Por 1ra. vez BID Invest y CAF financian a una asociación sin fines de lucro (River Plate)
River Plate accedió a US$ 100 millones de BID Invest y CAF para la ampliación y techado del estadio Monumental.
Y es la 1ra. vez que el BID y el CAF le otorgan un préstamo directo a un club de fútbol.
Son US$ 100 millones a 7 años con 3 años de gracia que se empezará a repagar cuando la obra se finalice (36 meses, abril de 2029), préstamo en dólares estadounidenses a una tasa variable:
- Secured Overnight Financing Rate, que el 19/03 estuvo a 3,62% anual +
- margen preferencial según condiciones de mercado.
La SOFR -tasa de interés de corto plazo nominada por la Reserva Federal- fluctuó en los recientes 12 meses entre 3.70% y 4.29%—.
A cancelar la obligación se aplicarán los recursos adicionales obtenidos por:
- nuevos socios,
- nuevos palcos,
- nuevo naming y
- mejores contratos de publicidad,
- recitales.
La ejecución se encuentra en período de escrutinio de las ofertas, y han cotizado
- Techint I&C,
- SACDE,
- Riva,
- GCDI,
- Grupo ENG,
- Benito Roggio.
La dirección de obra será de Schlaich Bergermann Partner (SBP), que participó de la construcción/remodelación del moderno Tottenham Hotspur Stadium, de la Premier League; el Santiago Bernabéu (Real Madrid), el Riyadh Air Metropolitano (Atlético de Madrid), el Maracaná y el Allianz Arena (Bayern Múnich).
El techado del estadio Monumental sostendrá las torres de sonido, lo que permitirá que la realización de shows musicales no dañen el campo de juego.
Y ese techado reducirá 15% el sonido hacia el barrio de Nuñez tanto en recitales como en partidos.
"YinYang Consulting (N. de la R.: Félix Martín Soto, Brenda Pietraccone y Nayla Siancha) asesoró y gestionó de manera integral el proceso que permitió la concreción del financiamiento, abarcando la estructuración financiera, la elaboración del documento técnico que fundamenta el impacto del proyecto en el desarrollo institucional, deportivo y social del Club, así como la coordinación de los procesos hasta su aprobación final".
YinYang trabaja con BID, BID Invest, Banco Mundial, CAF, los gobiernos de Santa Fe, Formosa, Chubut, Jujuy y otros organismos.
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