River mete un bombazo y cierra un nuevo acuerdo con Chelsea: "Muy cerca"

Al mismo tiempo Chelsea planea tener cierta prioridad sobre la compra de los jóvenes talentos que vayan surgiendo de River y que tengan potencial para destacarse en Europa. Por caso ahora se menciona que el conjunto inglés tiene en una lista de seguimiento a Ian Subiabre y a Santiago Beltrán que vienen siendo titulares en el equipo de Eduardo Coudet. Se verá cómo se termina de plasmar el acuerdo en papeles, lo que puede resultar en un acuerdo importante para el Millonario de cara al futuro.

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