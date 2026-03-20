River viene de sorprender en el último mercado de pases con la contratación de Kendry Páez, quien llegó proveniente del Chelsea a préstamo por 12 meses, sin cargo ni opción de compra. Ahora lo que se supo es que el Millonario está muy cerca de llegar a un nuevo acuerdo con el gigante inglés pensando a futuro.
INESPERADO
River mete un bombazo y cierra un nuevo acuerdo con Chelsea: "Muy cerca"
Luego de la llegada de Kendry Páez, River está a punto de cerrar un acuerdo con Chelsea más que importante para el futuro.
Durante el último mercado de pases una de las grandes sorpresas en el mundo River fue la llegada de Kendry Páez, quien es catalogado como una de las grandes joyas del fútbol sudamericano, aunque su presente en Racing de Estrasburgo no era para nada el mejor. El Millonario negoció en silencio y finalmente Chelsea repescó al ecuatoriano de 19 años para entregárselo al club de Núñez buscando un beneficio mutuo.
Parece que este fue la punta del iceberg ya que ahora se supo que River está a punto de generar un nuevo acuerdo con Chelsea que puede implicar tanto la salida como llegada de jugadores en los próximos mercados de pases. Fue Germán Balcarce el periodista que dio detalles de una alianza que puede terminar siendo más que explosiva al analizar diferentes posibilidades.
River, a punto de cerrar un convenio con Chelsea
“River está muy cerca de llegar a un acuerdo con Chelsea para firmar un convenio que implique intercambio de futbolistas jóvenes. La llegada del delantero ecuatoriano Kendry Páez, a préstamo hasta el próximo 31 de diciembre, sirvió de puntapié para la alianza”, comentó el periodista a través de su cuenta de X, lo que sin dudas sería toda una novedad.
La idea es que futbolistas jóvenes sobre todo del mercado sudamericano, que no tengan lugar en Chelsea y tampoco en Racing de Estrasburgo que pertenece a Blue.CO (empresa dueña de ambas instituciones), lleguen a River así como lo hizo Kendry Páez para terminar de formarse en un gigante del continente antes de partir definitivamente a Europa.
Al mismo tiempo Chelsea planea tener cierta prioridad sobre la compra de los jóvenes talentos que vayan surgiendo de River y que tengan potencial para destacarse en Europa. Por caso ahora se menciona que el conjunto inglés tiene en una lista de seguimiento a Ian Subiabre y a Santiago Beltrán que vienen siendo titulares en el equipo de Eduardo Coudet. Se verá cómo se termina de plasmar el acuerdo en papeles, lo que puede resultar en un acuerdo importante para el Millonario de cara al futuro.
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