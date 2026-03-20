Boca Juniors ya conoce su grupo de la Copa Libertadores 2026 luego de lo que fue el sorteo realizado ayer 19 de marzo. En TyC Sports hicieron un comentario sobre uno de sus rivales que rápidamente generó repercusión en redes sociales.
¡DE NO CREER!
Un insólito comentario sobre Boca en TyC Sports se hizo viral en redes
Una insólita frase en la pantalla de TyC Sports encendió la polémica en Boca por la Copa Libertadores.
A priori, en nombres, los rivales del Xeneize tienen cierto nivel de complejidad aunque no hay que dejar pasar la actualidad de cada uno de esos equipos.
El grupo de Boca Juniors en la Copa Libertadores
Durante mucho tiempo se esperó la llegada del 19 de marzo para conocer, finalmente, el grupo de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Sin dudas, esta competición es el principal objetivo del Xeneize en 2026, teniendo en cuenta que no disputa esta instancia desde 2023 y que se trata del último año no electoral de la gestión de Juan Román Riquelme,.
Tras el sorteo, se confirmó que el conjunto de la Ribera integra el Grupo D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.
Un dato no menor es que ninguno de estos equipos llega como campeón de su liga local. En ese sentido, Boca deberá mostrar solidez tanto de local como de visitante si pretende avanzar sin sobresaltos a la siguiente fase.
Si bien aún restan confirmaciones oficiales por parte de la CONMEBOL, este sería el calendario aproximado de sus encuentros:
- 8/4: Universidad Católica vs Boca
- 15/4: Boca vs Barcelona SC
- 29/4: Cruzeiro vs Boca
- 6/5: Barcelona SC vs Boca
- 20/5: Boca vs Cruzeiro
- 27/5: Boca vs Universidad Católica
De esta manera, el equipo dirigido por Claudio Úbeda ya puede comenzar a planificar lo que será un camino que ilusiona a sus hinchas, con el objetivo de volver a ser protagonista en el torneo más importante del continente.
Insólito comentario en TyC Sports
Cruzeiro, si bien no atraviesa un buen momento en el Brasileirao, es un equipo que, sin dudas, puede resultar complejo, como suele ocurrir con los conjuntos brasileños.
Barcelona SC tampoco pasa por su mejor presente en Ecuador, pero dejó en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo en las fases 2 y 3 de la Copa Libertadores, respectivamente.
Universidad Católica, por su parte, se encuentra en la cuarta posición del fútbol chileno. En torno a este equipo, se vivió una situación insólita en TyC Sports que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
“Hay que tener en cuenta que la U va a jugar sin público”, mencionó el periodista Julio Pavoni, confundiendo claramente a Universidad Católica con Universidad de Chile, que este año no disputará esta competición.
La confusión se origina en lo sucedido en 2025 con Independiente, cuando ambos equipos fueron sancionados y el conjunto chileno recibió la obligación de disputar sus siguientes siete partidos como local en competiciones CONMEBOL a puertas cerradas.
De todos modos, el conductor advirtió rápidamente el error y realizó la corrección, aunque en redes sociales no dejaron pasar la confusión.
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