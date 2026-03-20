Un insólito comentario sobre Boca en TyC Sports se hizo viral en redes

Un dato no menor es que ninguno de estos equipos llega como campeón de su liga local. En ese sentido, Boca deberá mostrar solidez tanto de local como de visitante si pretende avanzar sin sobresaltos a la siguiente fase.

Si bien aún restan confirmaciones oficiales por parte de la CONMEBOL, este sería el calendario aproximado de sus encuentros:

8/4: Universidad Católica vs Boca

Universidad Católica vs Boca 15/4: Boca vs Barcelona SC

Boca vs Barcelona SC 29/4: Cruzeiro vs Boca

Cruzeiro vs Boca 6/5: Barcelona SC vs Boca

Barcelona SC vs Boca 20/5: Boca vs Cruzeiro

Boca vs Cruzeiro 27/5: Boca vs Universidad Católica

De esta manera, el equipo dirigido por Claudio Úbeda ya puede comenzar a planificar lo que será un camino que ilusiona a sus hinchas, con el objetivo de volver a ser protagonista en el torneo más importante del continente.

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Insólito comentario en TyC Sports

Cruzeiro, si bien no atraviesa un buen momento en el Brasileirao, es un equipo que, sin dudas, puede resultar complejo, como suele ocurrir con los conjuntos brasileños.

Barcelona SC tampoco pasa por su mejor presente en Ecuador, pero dejó en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo en las fases 2 y 3 de la Copa Libertadores, respectivamente.

Universidad Católica, por su parte, se encuentra en la cuarta posición del fútbol chileno. En torno a este equipo, se vivió una situación insólita en TyC Sports que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

“Hay que tener en cuenta que la U va a jugar sin público”, mencionó el periodista Julio Pavoni, confundiendo claramente a Universidad Católica con Universidad de Chile, que este año no disputará esta competición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gbenja1925/status/2034799954762338442&partner=&hide_thread=false En TyC confundieron a la U Católica con la U de Chile, qué papelón jajaja



pic.twitter.com/SNHhw9cdlI — (@gbenja1925) March 20, 2026

La confusión se origina en lo sucedido en 2025 con Independiente, cuando ambos equipos fueron sancionados y el conjunto chileno recibió la obligación de disputar sus siguientes siete partidos como local en competiciones CONMEBOL a puertas cerradas.

De todos modos, el conductor advirtió rápidamente el error y realizó la corrección, aunque en redes sociales no dejaron pasar la confusión.

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