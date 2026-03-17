Boca viene de igualar con Unión de Santa Fe, lo que acrecentó las críticas por parte de los hinchas hacia Claudio Úbeda. Hace tiempo que se viene hablando de la posibilidad de un cambio de entrenador en el Xeneize y en medio de esto Juan Román Riquelme parece haber tomado una decisión bastante peligrosa.
GIRO TOTAL
Miedo en Boca por la última decisión de Riquelme con Úbeda
Juan Román Riquelme ya tomó una decisión sobre la continuidad de Claudio Úbeda y la noticia atemoriza a los hinchas de Boca.
Úbeda logró quedarse en el cargo de entrenador de Boca luego de la partida de Miguel Ángel Russo a pesar de la desconfianza de Riquelme sobre todo por la banca que recibió el Sifón por parte de los futbolistas. A pesar de esto, el presidente Xeneize decidió no ratificarlo como DT principal ni tampoco hubo confección de nuevo contrato.
Claramente la idea de Juan Román Riquelme fue poner a prueba a Úbeda hasta junio de este 2026 que es cuando se le termina el vínculo y ver cómo va evolucionando el equipo. Por parte de los hinchas, el ciclo del Sifón está terminado y es hora de cambiar ya mismo de entrenador viendo que Boca corre el riesgo de no meterse siquiera entre los 8 clasificados a la ronda de PlayOffs del Torneo Apertura.
Riquelme banca a Úbeda en Boca
Por su parte, Riquelme tomó una decisión que ahora mismo parece un riesgo grande para Boca. Julio Pavoni aseguró en TyC Sports que “en Boca creen que este es el mejor momento de Úbeda”, una afirmación que realmente llama la atención teniendo en cuenta que los resultados no vienen siendo muy positivos para el Xeneize y que hoy lo tienen en la sexta posición de la Zona A del Apertura, a 8 puntos de Vélez puntero y apenas un punto arriba de San Lorenzo que se está quedando afuera de los clasificados.
Al mismo tiempo surgen rumores de que Riquelme está analizando a diferentes entrenadores pero que podrían llegar recién a mitad de año. Se menciona a Antonio Mohamed y Néstor Lorenzo como los dos máximos candidatos elegidos por el presidente de Boca, quienes podrían arribar recién después del Mundial.
Todo apunta a que el movimiento de Riquelme consiste en retener a Úbeda hasta junio y luego sí considerar la posibilidad de cambiar de entrenador, algo que parece ser muy peligroso para Boca y sus aspiraciones de campeonar teniendo en cuenta el presente del equipo. El miedo se apodera de los hinchas que ven el presidente Xeneize a una figura que está lejos de tomar la decisión que ellos desearían.
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