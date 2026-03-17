Miedo en Boca por la última decisión de Riquelme con Úbeda

Riquelme banca a Úbeda en Boca

Por su parte, Riquelme tomó una decisión que ahora mismo parece un riesgo grande para Boca. Julio Pavoni aseguró en TyC Sports que “en Boca creen que este es el mejor momento de Úbeda”, una afirmación que realmente llama la atención teniendo en cuenta que los resultados no vienen siendo muy positivos para el Xeneize y que hoy lo tienen en la sexta posición de la Zona A del Apertura, a 8 puntos de Vélez puntero y apenas un punto arriba de San Lorenzo que se está quedando afuera de los clasificados.