San Lorenzo sufrió un golpazo con lo que fue goleada en contra ante Defensa y Justicia por 5-2 y si bien Damián Ayude aseguró que quería seguir en su cargo, esta mañana la dirigencia tomó la decisión de despedirlo como entrenador del equipo. Ahora la dirigencia del Ciclón pensó en un sustituto más que llamativo.
INESPERADO
San Lorenzo mete una bomba y va por un DT inesperado: "Se viene de España"
Luego de haber despedido a Damián Auyude, la dirigencia de San Lorenzo pensó en un entrenador que nadie imaginó.
La salida de Ayude se puede decir que es crónica de una muerte anunciada. Desde hace tiempo que la comisión directiva transitoria de San Lorenzo lo tiene mirado de reojo y es por eso que luego de la goleada ante Defensa y Justicia tomaron la decisión de sacarlo de su cargo. Ahora es momento de encontrar a un reemplazo de categoría.
La dirigencia de San Lorenzo comenzó apuntando alto. Según informó Martín Costa, hubo un llamado hacia Marcelo Gallardo para ofrecerle el cargo pero el Muñeco rápidamente dijo que no. También empezó a sonar Hernán Crespo que viene de ser despedido de Sao Paulo de Brasil. Ahora toma fuerza un DT que no estaba en planes de nadie.
San Lorenzo piensa en Munian
El nombre que se menciona con fuerza por los pasillos del Nuevo Gasómetro es Iker Munian, quien se retiró profesionalmente justamente en San Lorenzo y comenzó a dirigir a un equipo de la quinta división de España. Justamente hace algunos días el Vasco estuvo en la Argentina y fue homenajeado por el Ciclón, demostrando que hay un enorme vínculo con la actual gestión del club.
“Si lo llaman por teléfono desde San Lorenzo, ya tiene la valija armada y se viene de España. Estoy hablando de Iker Muniain”, afirmó Agustina Peñalba en ESPN, lanzando un verdadero bombazo. Está claro que la llegada del Vasco como entrenador es algo que absolutamente nadie esperaba y que sería cuanto menos pintoresco además de ser una apuesta fuerte de la dirigencia.
Se verá cómo avanza esta historia en las próximas horas. Con el no de Gallardo, el nombre que aparece por encima de todos es Hernán Crespo, pero si finalmente Valdanito dice que no todo apunta a que la dirigencia de San Lorenzo charlará con Munian para conocer cuál es su idea y evaluar la chance que regrese como entrenador.
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