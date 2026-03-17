San Lorenzo mete una bomba y va por un DT inesperado: "Se viene de España"

San Lorenzo piensa en Munian

El nombre que se menciona con fuerza por los pasillos del Nuevo Gasómetro es Iker Munian, quien se retiró profesionalmente justamente en San Lorenzo y comenzó a dirigir a un equipo de la quinta división de España. Justamente hace algunos días el Vasco estuvo en la Argentina y fue homenajeado por el Ciclón, demostrando que hay un enorme vínculo con la actual gestión del club.