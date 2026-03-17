San Lorenzo va con todo por un DT que casi reemplaza a Gallardo en River

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Ayude logró buenos resultados en el segundo semestre de 2025 y mantuvo la cosecha de puntos del cuerpo técnico anterior, al punto de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, San Lorenzo tuvo un flojo comienzo en 2026, sin una idea de juego clara, con la derrota en el clásico ante Huracán y, finalmente, la caída frente a Defensa y Justicia como la gota que colmó el vaso para que la dirigencia tomara la decisión de apartarlo de su cargo.

Cabe recordar que la dirigencia transitoria había decidido renovarle el contrato hasta diciembre de 2026.

Casi reemplaza a Marcelo Gallardo en River y ¿llega al Cuervo?

La salida de Marcelo Gallardo de River causó un fuerte impacto en el fútbol argentino y, si bien desde el primer momento el principal candidato fue Chacho Coudet, hubo varios entrenadores que sonaron para reemplazar al Muñeco.

Uno de ellos fue el exentrenador de São Paulo, Hernán Crespo, quien ahora también aparece como opción para reemplazar a Damián Ayude en el club de Boedo.

Si bien Ayude había manifestado sus intenciones de continuar, tras el encuentro ante Defensa y Justicia ya se preveía que el desenlace sería este.

En ese contexto, el periodista Maximiliano Benozzi anticipó en Radio Rivadavia que los principales candidatos para suceder al ahora exentrenador son el mencionado Crespo y Néstor Gorosito.

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Con el correr de las horas, seguramente aparezcan otros nombres o se ratifiquen los que ya comenzaron a circular.

Por ejemplo, el periodista Gonzalo Orellano, aseguró que el plan A es Crespo y más atrás en la consideración aparecen: Ariel Holan, 'Kily' González y Martín Palermo.

Lo cierto es que, de manera interina, Alan Capobianco, actual DT de la Reserva, se hace cargo del plantel hasta la llegada de un reemplazante.