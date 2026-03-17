Luego de la derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia, Damián Ayude dejó de ser el entrenador de San Lorenzo por decisión de la comisión directiva transitoria, comandada por Sergio Costantino, junto con el director deportivo de la institución de Boedo, Pablo Barrientos.
ALGUIEN QUE AYUDE AL CICLÓN
San Lorenzo va con todo por un DT que casi reemplaza a Gallardo en River
Con Damián Ayude afuera, San Lorenzo va por un entrenador de jerarquía que casi reemplaza a Marcelo Gallardo en River. No es el único que suena igualmente...
El durísimo partido ante el Halcón de Mariano Soso provocó que comenzaran a surgir algunos nombres para reemplazar al DT del Ciclón, incluso cuando el propio Ayude había declarado tener fuerzas para continuar.
Damián Ayude dejó de ser el DT de San Lorenzo
“Obviamente no pienso dar un paso al costado. Mañana ya está programado el entrenamiento y siempre somos optimistas de que vamos a revertir la situación. Hay que trabajar para que no vuelva a suceder”, declaró Damián Ayude una vez finalizado el partido de San Lorenzo ante Defensa y Justicia.
Con estas palabras, todo hacía pensar que el DT iba a continuar en su cargo. Sin embargo, en la mañana de este 17 de marzo, Sergio Costantino (presidente transitorio) y Pablo Barrientos le comunicaron que no seguirá al frente del primer equipo del Ciclón.
El entrenador, que había llegado al club de Boedo para dirigir la Reserva, fue confirmado en el cargo a mediados del año pasado, cuando Miguel Ángel Russo decidió marcharse a Boca Juniors.
Ayude logró buenos resultados en el segundo semestre de 2025 y mantuvo la cosecha de puntos del cuerpo técnico anterior, al punto de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana.
Sin embargo, San Lorenzo tuvo un flojo comienzo en 2026, sin una idea de juego clara, con la derrota en el clásico ante Huracán y, finalmente, la caída frente a Defensa y Justicia como la gota que colmó el vaso para que la dirigencia tomara la decisión de apartarlo de su cargo.
Cabe recordar que la dirigencia transitoria había decidido renovarle el contrato hasta diciembre de 2026.
Casi reemplaza a Marcelo Gallardo en River y ¿llega al Cuervo?
La salida de Marcelo Gallardo de River causó un fuerte impacto en el fútbol argentino y, si bien desde el primer momento el principal candidato fue Chacho Coudet, hubo varios entrenadores que sonaron para reemplazar al Muñeco.
Uno de ellos fue el exentrenador de São Paulo, Hernán Crespo, quien ahora también aparece como opción para reemplazar a Damián Ayude en el club de Boedo.
Si bien Ayude había manifestado sus intenciones de continuar, tras el encuentro ante Defensa y Justicia ya se preveía que el desenlace sería este.
En ese contexto, el periodista Maximiliano Benozzi anticipó en Radio Rivadavia que los principales candidatos para suceder al ahora exentrenador son el mencionado Crespo y Néstor Gorosito.
Con el correr de las horas, seguramente aparezcan otros nombres o se ratifiquen los que ya comenzaron a circular.
Por ejemplo, el periodista Gonzalo Orellano, aseguró que el plan A es Crespo y más atrás en la consideración aparecen: Ariel Holan, 'Kily' González y Martín Palermo.
Lo cierto es que, de manera interina, Alan Capobianco, actual DT de la Reserva, se hace cargo del plantel hasta la llegada de un reemplazante.