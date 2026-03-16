Damián Ayude aseguró que continuará como entrenador de San Lorenzo a pesar de la derrota ante Defensa y Justicia. En la fecha 11 del Torneo Apertura, el Ciclón sufrió un duro golpe este lunes al perder como local por 5-2 ante el Halcón.
EL CICLÓN PERDIÓ 5-2
Damián Ayude decidió su futuro en San Lorenzo tras la dura goleada ante Defensa
San Lorenzo perdió como local ante Defensa y Justicia por 5-2. Damián Ayude, su entrenador, cuestionado.
El Nuevo Gasómetro fue testigo de una vapuleada histórica que sufrió su equipo. San Lorenzo cayó con goleada frente a Defensa y Justicia. La embestida, además, llegó en un delicado momento futbolístico.
Desde hacía tiempo que lo que sucedía dentro del campo de juego era, en San Lorenzo, lo más ordenado y positivo que tenía el club. Mientras en las oficinas las cuentas se descalabraban con Marcelo Moretti, el Ciclón lograba mantenerse en pie y -sin brillar-, competía.
Lo hizo con Miguel Ángel Russo y también durante los primeros meses del ciclo de Damián Ayude, que reemplazó a Miguelo cuando este se fue a Boca.
Sin embargo, luego del buen segundo semestre de 2025, Damián Ayude no ha logrado que su equipo dé un paso adelante. Aunque con un plantel escueto y sin figuras, es verdad; pero el hincha exige subir un peldaño.
Al partido con DyJ el entrenador llegaba ya cuestionado, y tras la derrota todo parece estar en la cuerda floja.
Damián Ayude: "Mañana ya está programado el entrenamiento"
Damián Ayude fue consultado por su continuidad en la conferencia de prensa post partido, y el técnico fue terminante: no piensa dar un paso al costado: "No, no, obviamente que no", dijo Ayude.
"Mañana ya está programado el entrenamiento y siempre somos optimistas de que va a revertir la situación, de que va a cambiar las cosas mal, hay que trabajar mucho obviamente. Hoy tuvimos muchas fallas, más que nada en aspectos defensivos, que involucran a todo el equipo obviamente y a mi responsabilidad, así que hay que trabajar para que no vuelva a suceder", sostuvo Damián Ayude.