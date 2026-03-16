Damián Ayude decidió su futuro en San Lorenzo tras la dura goleada ante Defensa

Boca empató 1-1 con San Lorenzo en la Bombonera por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 San Lorenzo venía de empatar 1-1 contra Boca FOTO NA @SanLorenzo

Al partido con DyJ el entrenador llegaba ya cuestionado, y tras la derrota todo parece estar en la cuerda floja.

Damián Ayude: "Mañana ya está programado el entrenamiento"

Damián Ayude fue consultado por su continuidad en la conferencia de prensa post partido, y el técnico fue terminante: no piensa dar un paso al costado: "No, no, obviamente que no", dijo Ayude.

Damián Ayude Ayude reemplazó a Russo a mediados de 2025

"Mañana ya está programado el entrenamiento y siempre somos optimistas de que va a revertir la situación, de que va a cambiar las cosas mal, hay que trabajar mucho obviamente. Hoy tuvimos muchas fallas, más que nada en aspectos defensivos, que involucran a todo el equipo obviamente y a mi responsabilidad, así que hay que trabajar para que no vuelva a suceder", sostuvo Damián Ayude.

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