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Liga Profesional: San Lorenzo 2-5 Defensa, el "Halcón" se comió al "Cuervo"

Liga Profesional: San Lorenzo 2-5 Defensa, el Halcón se comió al Cuervo.

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Liga Profesional: San Lorenzo 2-5 Defensa, el Halcón se comió al Cuervo.

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Liga Profesional: San Lorenzo-Defensa, por un lugar entre los 8. Urgente24.

Liga Profesional: San Lorenzo-Defensa, por un lugar entre los 8. Urgente24.

@SanLorenzo
Liga Profesional: San Lorenzo-Defensa, por un lugar entre los 8. Urgente24.

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@SanLorenzo

San Lorenzo y Defensa y Justicia juegan por la fecha 11 y se juegan un lugar entre los 8 que clasifican a 8vos de final.

16 de marzo de 2026 - 18:17
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En un loco partido Defensa y Justicia goleó 5 a 2 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Ahora Defensa y Justicia se ubica en el pelotón de los 2º detrás de Vélez. El partido fue por la 11º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Ahora el "Halcón" defenderá el invicto ante Unión en la fecha 12 de local.

Talleres-San-Lorenzo
San Lorenzo buscará un triunfo en su casa qeu le permita subir en la tabla.

San Lorenzo buscará un triunfo en su casa qeu le permita subir en la tabla.

Liga Profesional: San Lorenzo 2-5 Defensa, goleada y adentro

En una tarde repleta de fútbol San Lorenzo cayó goleado 5 a 2 por Defensa y Justicia, uno de los dos equipos invictos de la zona “A” de forma llamativa ya que no estába entre los 8 primeros. Ahora Defensa saltó del 9º al 3º puesto y se afianza en lo alto de la tabla.

En un partido de locos donde Defensa y Justicia se fue al descanso 2-0 en un primer tiempo super parejo, pero pego en los primeros y últimos minutos, el visitante goleó al local 5-2. El complemento fue una locura, penales para los dos, 5 goles y un partido de ida y vuelta marcado por el grotesco error de Ladstatter qeu se hizo expulsar infantilmente y condicionó a San Lorenzo. El resultado de esta expulsión fue la goleada que sufrió el "Cuervo".

Ahora Defensa jugará ante Unión y se juega la chance de mantener el invicto y quedar solo como 2º, mientras que San Lorenzo se cruzará para enfrentar a Riestra como visitante para ver si recupera su lugar entre los 8 primeros y entra en los clasificados a octavos de final.

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Final Defensa y Justicia goleó en el Nuevo Gasómetro 5-2

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La gente de San Lorenzo explota y pide que se vayan todos

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Gooooooool de Defensa y Justicia, golea 5-2

Un San Lorenzo ya entregado deja espacios y Defensa no lo perdona, ahora lo golea 5-2.

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Goooooool de San Lorenzo, ahora 4-2

Se va el partido y San Lorenzo ya no tiene tiempo pero decora el resultado, ahora anota el 2º y pone todo 4-2.

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Atajó Fiermarín, siguen 4-1

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Penal para San Lorenzo

Luego de revisar la jugada por VAR y en una acción que no parecía penal el arbitro lo cobró

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Golea Defensa y Justicia, gol y 4-1

Ahora si liquida el partido, Defensa y Justicia puso el 4º y ahora golea 4 a 1 y tiene un jugador más, definitivamente el partido está liquidado a 15 minutos del final.

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Ladstatter arruina a San Lorenzo y se hace expulsar

Increíble patada de roja directa que pegó Ladstatter en el mejor momento de San Lorenzo y cuando aumentaban las chances de ponerse 2-3, increíble como por culpa del jugador tira el partido por la borda.

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Goooooool de San Lorenzo que dice que no está nada liquidado

En la primera que tuvo San Lorenzo luego del 3º de Defensa descontó y ahora las cosas están 1-3 para el "Halcón".

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Goooooooool de Defensa y Justicia que liquida el partido

De penal el "Halcón de Varela" pone el 3 a 0 y liquida el partido y da la sorpresa, gana en el Nuevo Gasómetro.

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Penal para Defensa

Como lo veniamos diciendo, en una contra Defensa y Justicia puso de rodillas a San Lorenzo y tiene un penal para liquidar todo.

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San Lorenzo busca el descuento pero no lo consigue

San Lorenzo va con todo a buscar el descuento y se expone a la contra de Defensa y Justicia, es inminente el descuento o el 3º de Defensa y Justicia.

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Arrancó el segundo tiempo

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Final del primer tiempo, defensa se lleva mas de lo que merece

Terminó el primer tiempo y tranquilamente podría estar 0-0 pero Defensa y Justicia se llevó más de lo que mereció ya que fue todo muy parejo. El "Halcón de Varela" golpeó a los 68 segundos de juego y 120 segundos antes del final del primer tiempo. Momentos claves para matar a su rival. San Lorenzo 0-2 Defensa y Justicia.

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Goooooool de Defensa y Justicia

Defensa Justicia le da otro golpe a San Lorenzo, pegó en los momentos más dolorosos para un equipo, apenas empieza el partido y unos minutos antes del final del primer tiempo. Gutierrez pone el 2-0.

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Defensa marca la diferencia por el gol tempranero

Se va el primer tiempo y la única diferencia entre ambos es que el "Halcón de Varela" entró más concentrado que el "Ciclón" y ahí marcó el gol. Gana Defensa y se mete entre los primeros 8.

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Partido parejo entre San Lorenzo y Defensa en el primer cuarto de hora

Sobre 15 minutos el partido es parejo, la jugada del inicio lo agarró dormido al "Ciclón" que ahora trata de reponerse y empatar.

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Arrancó el partido y ya gana Defensa 1-0

A los 68 segundos de juego Defensa y Justicia ya gana 1 a 0 con gol de Pereyra.

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Formaciones

San Lorenzo formará de la siguiente forma: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Los posibles 11 del “Halcón de Varela” son: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez; Abel Osorio. DT: Mariano Soso.

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