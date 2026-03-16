En un loco partido Defensa y Justicia goleó 5 a 2 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Ahora Defensa y Justicia se ubica en el pelotón de los 2º detrás de Vélez. El partido fue por la 11º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Ahora el "Halcón" defenderá el invicto ante Unión en la fecha 12 de local.
Liga Profesional: San Lorenzo 2-5 Defensa, el "Halcón" se comió al "Cuervo"
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San Lorenzo y Defensa y Justicia juegan por la fecha 11 y se juegan un lugar entre los 8 que clasifican a 8vos de final.
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Final Defensa y Justicia goleó en el Nuevo Gasómetro 5-2
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La gente de San Lorenzo explota y pide que se vayan todos
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Gooooooool de Defensa y Justicia, golea 5-2
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Goooooool de San Lorenzo, ahora 4-2
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Atajó Fiermarín, siguen 4-1
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Penal para San Lorenzo
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Golea Defensa y Justicia, gol y 4-1
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Ladstatter arruina a San Lorenzo y se hace expulsar
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Goooooool de San Lorenzo que dice que no está nada liquidado
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Goooooooool de Defensa y Justicia que liquida el partido
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Penal para Defensa
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San Lorenzo busca el descuento pero no lo consigue
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Arrancó el segundo tiempo
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Final del primer tiempo, defensa se lleva mas de lo que merece
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Goooooool de Defensa y Justicia
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Defensa marca la diferencia por el gol tempranero
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Partido parejo entre San Lorenzo y Defensa en el primer cuarto de hora
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Arrancó el partido y ya gana Defensa 1-0
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Liga Profesional: San Lorenzo 2-5 Defensa, goleada y adentro
En una tarde repleta de fútbol San Lorenzo cayó goleado 5 a 2 por Defensa y Justicia, uno de los dos equipos invictos de la zona “A” de forma llamativa ya que no estába entre los 8 primeros. Ahora Defensa saltó del 9º al 3º puesto y se afianza en lo alto de la tabla.
En un partido de locos donde Defensa y Justicia se fue al descanso 2-0 en un primer tiempo super parejo, pero pego en los primeros y últimos minutos, el visitante goleó al local 5-2. El complemento fue una locura, penales para los dos, 5 goles y un partido de ida y vuelta marcado por el grotesco error de Ladstatter qeu se hizo expulsar infantilmente y condicionó a San Lorenzo. El resultado de esta expulsión fue la goleada que sufrió el "Cuervo".
Ahora Defensa jugará ante Unión y se juega la chance de mantener el invicto y quedar solo como 2º, mientras que San Lorenzo se cruzará para enfrentar a Riestra como visitante para ver si recupera su lugar entre los 8 primeros y entra en los clasificados a octavos de final.
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