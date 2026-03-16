Liga Profesional: San Lorenzo 2-5 Defensa, el "Halcón" se comió al "Cuervo".

En un loco partido Defensa y Justicia goleó 5 a 2 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Ahora Defensa y Justicia se ubica en el pelotón de los 2º detrás de Vélez. El partido fue por la 11º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Ahora el "Halcón" defenderá el invicto ante Unión en la fecha 12 de local.

Talleres-San-Lorenzo San Lorenzo buscará un triunfo en su casa qeu le permita subir en la tabla. Autor: @SanLorenzo/NA Liga Profesional: San Lorenzo 2-5 Defensa, goleada y adentro En una tarde repleta de fútbol San Lorenzo cayó goleado 5 a 2 por Defensa y Justicia, uno de los dos equipos invictos de la zona “A” de forma llamativa ya que no estába entre los 8 primeros. Ahora Defensa saltó del 9º al 3º puesto y se afianza en lo alto de la tabla.

En un partido de locos donde Defensa y Justicia se fue al descanso 2-0 en un primer tiempo super parejo, pero pego en los primeros y últimos minutos, el visitante goleó al local 5-2. El complemento fue una locura, penales para los dos, 5 goles y un partido de ida y vuelta marcado por el grotesco error de Ladstatter qeu se hizo expulsar infantilmente y condicionó a San Lorenzo. El resultado de esta expulsión fue la goleada que sufrió el "Cuervo".

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Ahora Defensa jugará ante Unión y se juega la chance de mantener el invicto y quedar solo como 2º, mientras que San Lorenzo se cruzará para enfrentar a Riestra como visitante para ver si recupera su lugar entre los 8 primeros y entra en los clasificados a octavos de final.

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