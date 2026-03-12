La continuidad de Damián Ayude como DT de San Lorenzo no está asegurada, aunque el empate contra Boca Juniors el miércoles en La Bombonera fue una dosis de oxígeno para seguir respirando con tranquilidad. Sin embargo, el hincha del Ciclón está incómodo.
PRESENTE Y FUTURO
Un San Lorenzo impaciente está a punto de tomar una decisión histérica
San Lorenzo se pregunta cuál será su futuro luego de las elecciones presidenciales del 30 de mayo. ¿Y Damián Ayude?
No son tiempos fáciles para el mundo azulgrana y el estado de situación institucional, que dejó un cierre de 2025 absolutamente caótico, envuelve todo con un manto de cristal. Como si cualquier colisión que pudiese impactar sobre él le abriera rajaduras.
En una situación así, es lógico que los ánimos estén permanentemente con temperatura alta y que los hinchas vivan en guardia. Cuidándose, cuidando al club de que una nueva desgracia pueda sucederle; de que alguien quiera, otra vez, meterles la mano en el bolsillo.
De Miguel Ángel Russo a Damián Ayude, el Ciclón sobrevive
Antes había llegado Miguel Ángel Russo, que logró ordenar dentro del campo de juego lo que no se podía ordenar fuera de él. Miguelo hizo una gran campaña e incluso metió a San Lorenzo en los playoffs del campeonato. Luego se fue a Boca para disputar el Mundial de Clubes y la silla quedó vacía.
Ahí es cuando apareció Damián Ayude, que estaba entrenando a la Reserva desde 2024 y a quien le ofrecieron el cargo. Era una decisión lógica. Lógica porque había hecho un muy bien trabajo en Inferiores y lógica porque, en medio de la desordenada orquesta que comandaba Marcelo Moretti, era difícil encontrar un entrenador que quisiera tomar el fierro caliente.
Ayude se hizo cargo de San Lorenzo durante el Torneo Clausura de 2025 y logró meter al Ciclón en playoffs. Su equipo no brillaba, no tenía un caudal de recursos exponencial, pero Ayude había logrado muy difícil: comprometer a sus jugadores detrás de una idea. Convencerlos de cuál podía ser el camino.
El plantel era -es- escueto. El de un club en crisis que siquiera se puede dar el lujo de proyectar un plantel competitivo y tiene que pensar en uno que le permita sobrevivir. En ese contexto, el DT logró hacer buenas cosas con planteos pragmáticos, más enfocados primero en defender y luego en atacar. Sin dominar con la pelota y pensando en contragolpear.
Luego de ese buen segundo semestre de 2025, el hincha esperaba que, en 2026, el equipo diera un paso adelante. Subiera un peldaño. Eso, por ahora, no ocurre. Demasiado flojo a nivel colectivo, ha logrado mantenerse con sus 3 triunfos, 2 derrotas y 4 empates, pero la sensación es que carece de recursos como para imponerse en los partidos.
En el medio, perdió el clásico ante Huracán. Y el hincha quedó molesto. "El dolor que nos generó perder ese partido es muy fuerte, no nos gusta, lo sentimos mucho. Escuché mucho sobre la actitud y creo que este equipo siempre tuvo algo: corre y defiende al club como ninguno. Después nos pueden reprochar errores míos, que son de mi responsabilidad. Pero ellos se matan siempre por la camiseta y hoy quedó demostrado", dijo Damián Ayude sobre la caída ante el Globo.
Es dura una derrota frente al eterno rival. Pero resulta demasiado llamativo la excesiva mella que hizo en el sentir azulgrana. Un sentir que, parece, sufrió un punto de inflexión: Ayude no puede continuar al frente del equipo.
El fútbol argentino, vertiginoso, impaciente, histérico, necesita de resultados positivos cuanto antes y sino quiere cambiar de página. Es curiosa la urgencia del mundo San Lorenzo por cambiar de entrenador cuando fue ese entrenador el que sacó agua de las piedras mientras Moretti salía escoltado por la policía de su oficina como mandamás azulgrana. Un entrenador que ocupa su cargo mientras un presidente interino, Constantino, se hace cargo de la silla de Moretti hasta las próximas elecciones -en el medio también estuvo momentáneamente Julio Lopardo-.
San Lorenzo y el 30 de mayo
Las elecciones presidenciales son el 30 de mayo. Es probable que la dirigencia no quiera apostar por un técnico nuevo antes de los comicios por la imprevisibilidad de lo que pueda pasar más allá de mitad de esa fecha. Damián Ayude tiene contrato hasta fin de año.