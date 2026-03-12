Un San Lorenzo impaciente está a punto de tomar una decisión histérica

Perdió Moretti, ganó San Lorenzo: se logró acefalía y habrá elecciones anticipadas Moretti, ex presidente de San Lorenzo

Ayude se hizo cargo de San Lorenzo durante el Torneo Clausura de 2025 y logró meter al Ciclón en playoffs. Su equipo no brillaba, no tenía un caudal de recursos exponencial, pero Ayude había logrado muy difícil: comprometer a sus jugadores detrás de una idea. Convencerlos de cuál podía ser el camino.

El plantel era -es- escueto. El de un club en crisis que siquiera se puede dar el lujo de proyectar un plantel competitivo y tiene que pensar en uno que le permita sobrevivir. En ese contexto, el DT logró hacer buenas cosas con planteos pragmáticos, más enfocados primero en defender y luego en atacar. Sin dominar con la pelota y pensando en contragolpear.

Luego de ese buen segundo semestre de 2025, el hincha esperaba que, en 2026, el equipo diera un paso adelante. Subiera un peldaño. Eso, por ahora, no ocurre. Demasiado flojo a nivel colectivo, ha logrado mantenerse con sus 3 triunfos, 2 derrotas y 4 empates, pero la sensación es que carece de recursos como para imponerse en los partidos.

En el medio, perdió el clásico ante Huracán. Y el hincha quedó molesto. "El dolor que nos generó perder ese partido es muy fuerte, no nos gusta, lo sentimos mucho. Escuché mucho sobre la actitud y creo que este equipo siempre tuvo algo: corre y defiende al club como ninguno. Después nos pueden reprochar errores míos, que son de mi responsabilidad. Pero ellos se matan siempre por la camiseta y hoy quedó demostrado", dijo Damián Ayude sobre la caída ante el Globo.

Es dura una derrota frente al eterno rival. Pero resulta demasiado llamativo la excesiva mella que hizo en el sentir azulgrana. Un sentir que, parece, sufrió un punto de inflexión: Ayude no puede continuar al frente del equipo.

El fútbol argentino, vertiginoso, impaciente, histérico, necesita de resultados positivos cuanto antes y sino quiere cambiar de página. Es curiosa la urgencia del mundo San Lorenzo por cambiar de entrenador cuando fue ese entrenador el que sacó agua de las piedras mientras Moretti salía escoltado por la policía de su oficina como mandamás azulgrana. Un entrenador que ocupa su cargo mientras un presidente interino, Constantino, se hace cargo de la silla de Moretti hasta las próximas elecciones -en el medio también estuvo momentáneamente Julio Lopardo-.

Lammens no pudo volver y Sergio Constantino es nuevo presidente de San Lorenzo Sergio Constantino, mandatario provisional de San Lorenzo Foto NA

San Lorenzo y el 30 de mayo

Las elecciones presidenciales son el 30 de mayo. Es probable que la dirigencia no quiera apostar por un técnico nuevo antes de los comicios por la imprevisibilidad de lo que pueda pasar más allá de mitad de esa fecha. Damián Ayude tiene contrato hasta fin de año.

