Boca 1-1 San Lorenzo: Xeneize y Ciclón jugaron un clásico caliente y entretenido

Boca y San Lorenzo empataron 1-1 por la fecha 10 del Torneo Apertura. En La Bombonera, el Xeneize golpeó primero con un gol de Santiago Ascacíbar pero el Ciclón igualó a través de Gregorio Rodríguez. Los de la Ribera y los de Boedo perdieron la chance de acercarse al líder de la Zona A, Vélez.

Boca y San Lorenzo protagonizaron un entretenido clásico. Le imprimieron la tónica de un partido de estas características, con la histórica rivalidad que existe entre estos dos grandes del fútbol argentino: temperatura caliente.

Lo interesante fue que la fricción constante y la pierna fuerte no impidieron el desarrollo del juego. De un lado, un Xeneize más propositivo y protagonista con la pelota; del otro, un Ciclón agazapado para contragolpear.

Boca estuvo más fino que San Lorenzo. Generó chances claras de gol y mejores acercamientos al arco de Orlando Gill. Enfrente, al equipo azulgrana le costó mucho llegar hasta el arco de Agustín Marchesín con aplomo.

Boca Juniors enfrenta a San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 - FOTO @BocaJrsOficial Boca recibió a San Lorenzo en la Bombonera FOTO @BocaJrsOficial

El equipo local pudo ponerse en ventaja al comienzo del segundo tiempo tras una muy linda jugada y el moño de Santiago Ascacíbar. Pero poco a poco se fue quedando, comenzó a fallar más y, en uno de esos errores, el visitante aprovechó con un Gregorio Rodríguez que sorprendió a todos por el segundo palo.

Boca mostró mejorías; a pesar de no haber repetido la buena actuación ante Lanús, logró encontrarse mejor colectivamente -Aranda fue nuevamente titular y, parece, llegó para quedarse-. Pero, en este panorama, resulta demasiado insuficiente: necesita sostener el ritmo y no caerse tan rápido. Lo llamativo de Claudio Úbeda fue que no realizó ningún cambio a pesar del empate, y solo al minuto 91' sacó a Adam Bareiro para meter a Iker Zufiaurre.

Enfrente, San Lorenzo volvió a quedar en deuda en el juego. El empate lo mantiene con un poco de oxígeno, pero el equipo de Damián Ayude deberá empezar a mostrar atisbos de aquel Ciclón de fin de 2025 para dar un paso adelante.

Boca: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Ascacíbar, Delgado; Aranda; Merentiel, Bareiro San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Hernández, De Ritis; Cerutti, Perruzzi, Gulli, Tripichio, Ladstatter; Cuello

Live Blog Post Baja en el mediocampo de Boca: quién se desagarró en el entrenamiento Tomás Belmonte quedó descartado para el encuentro de esta tarde porque sufrió un desgarro. El departamento médico del Xeneize informó que el volante presenta una lesión de grado 2 en el aductor, por lo que estará algunas semanas afuera.

Live Blog Post Por qué Xeneize y Ciclón pueden quedar segundos de la Zona A Vélez marcha puntero en la Zona con 19 unidades. Tanto Boca como San Lorenzo acumulan 12, por lo que de ganar se irían a 15 y, así, igualarían en puntos a Unión y Estudiantes como escoltas del Fortín.

Live Blog Post "Si San Lorenzo pierde medio a cero y no hubiese elecciones, Damián Ayude está afuera" Las palabras son de Gonzalo Orellano, periodista que cubre el día a día de San Lorenzo para DSports Radio. La declaración refiere al salto de calidad que el equipo de Damián Ayude mantiene pendiente. Tuvo un buen cierre de 2025, pero el comienzo de 2026 ha sido inestable. Según Orellano, el partido ante Boca puede ser una estocada irreversible, y Ayude se mantendría en el cargo solo porque las elecciones en San Lorenzo, que son el 30 de mayo, envuelven el panorama dentro de puras especulaciones. VER +

Live Blog Post San Lorenzo calienta la previa y postea una foto que se burla de la paternidad sobre Boca image El fotomontaje que San Lorenzo publicó en sus redes sociales VER +

Live Blog Post La impresionante mala racha de San Lorenzo de... ¡22 partidos! El estadígrafo Silvio Maverino aporta un dato interesante que le trae dolores de cabeza a los hinchas del Ciclón. San Lorenzo ha ganado un solo partido de los últimos 22 que disputó ante rivales considerados "grandes", tales como Boca, River, Independiente y Racing. Maverino también suma a Huracán, su eterno rival, en la cuenta. Ese único cotejo que salió triunfador fue un 3-2 ante Racing, a principios de 2025. VER +

