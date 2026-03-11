Boca y San Lorenzo empataron 1-1 por la fecha 10 del Torneo Apertura. En La Bombonera, el Xeneize golpeó primero con un gol de Santiago Ascacíbar pero el Ciclón igualó a través de Gregorio Rodríguez. Los de la Ribera y los de Boedo perdieron la chance de acercarse al líder de la Zona A, Vélez.
Boca 1-1 San Lorenzo: Xeneize y Ciclón jugaron un clásico caliente y entretenido
Boca y San Lorenzo no se sacaron diferencias. El Xeneize jugó mejor, pero cometió errores que el Ciclón aprovechó.
EN VIVO
21:42
Final del partido: Boca y San Lorenzo igualaron 1-1
21:40
¡Qué clase de Paredes! VIDEO: No te pierdas esta rabona del capitán
21:26
Insólito: Ayude saca a un jugador que había ingresado en el primer tiempo
21:25
Malas noticias en San Lorenzo: Hernández es reemplazado por lesión
21:12
¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: Rodríguez aparece solo por detrás y pone el 1-1
21:08
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Ascacíbar le pone el moño a una buena jugada colectiva
20:59
¡Gulli se pierde un mano a mano increíble! VIDEO: Error en la defensa Xeneize y casi marca el Ciclón
20:52
Comienza el 2T
20:35
Final del 1T
20:32
¡Ahora Hernández rompe el travesaño! VIDEO: El Ciclón estuvo a punto...
20:28
¡Bareiro estrella el travesaño! VIDEO: El paraguayo abrió bien el pie pero...
20:10
Malas noticias en San Lorenzo: Cerutti es reemplazado por lesión
20:09
El Ciclón le corta los caminos por dentro al Xeneize y lo obliga a lateralizar o jugar en largo
20:01
Mucho roce y temperatura caliente en el comienzo: así se tiró Delgado a trabar de cabeza
19:57
Xeneize y Ciclón protagonizan un duelo electrizante en el inicio
19:45
Comienza el partido
19:42
Formaciones confirmadas en el Xeneize y el Ciclón
19:41
TV: Dónde ver Boca vs. San Lorenzo
19:12
Argentinos-Central y más: todos los partidos de un miércoles futbolero
18:56
Baja en el mediocampo de Boca: quién se desagarró en el entrenamiento
18:43
Por qué Xeneize y Ciclón pueden quedar segundos de la Zona A
18:30
"Si San Lorenzo pierde medio a cero y no hubiese elecciones, Damián Ayude está afuera"
18:28
San Lorenzo calienta la previa y postea una foto que se burla de la paternidad sobre Boca
18:23
La impresionante mala racha de San Lorenzo de... ¡22 partidos!
18:00
17:58
Árbitro y VAR del partido
17:53
Posibles formaciones en Boca y San Lorenzo
Boca y San Lorenzo protagonizaron un entretenido clásico. Le imprimieron la tónica de un partido de estas características, con la histórica rivalidad que existe entre estos dos grandes del fútbol argentino: temperatura caliente.
Lo interesante fue que la fricción constante y la pierna fuerte no impidieron el desarrollo del juego. De un lado, un Xeneize más propositivo y protagonista con la pelota; del otro, un Ciclón agazapado para contragolpear.
Boca estuvo más fino que San Lorenzo. Generó chances claras de gol y mejores acercamientos al arco de Orlando Gill. Enfrente, al equipo azulgrana le costó mucho llegar hasta el arco de Agustín Marchesín con aplomo.
El equipo local pudo ponerse en ventaja al comienzo del segundo tiempo tras una muy linda jugada y el moño de Santiago Ascacíbar. Pero poco a poco se fue quedando, comenzó a fallar más y, en uno de esos errores, el visitante aprovechó con un Gregorio Rodríguez que sorprendió a todos por el segundo palo.
Boca mostró mejorías; a pesar de no haber repetido la buena actuación ante Lanús, logró encontrarse mejor colectivamente -Aranda fue nuevamente titular y, parece, llegó para quedarse-. Pero, en este panorama, resulta demasiado insuficiente: necesita sostener el ritmo y no caerse tan rápido. Lo llamativo de Claudio Úbeda fue que no realizó ningún cambio a pesar del empate, y solo al minuto 91' sacó a Adam Bareiro para meter a Iker Zufiaurre.
Enfrente, San Lorenzo volvió a quedar en deuda en el juego. El empate lo mantiene con un poco de oxígeno, pero el equipo de Damián Ayude deberá empezar a mostrar atisbos de aquel Ciclón de fin de 2025 para dar un paso adelante.
Mirá a continuación el resumen completo con todos los goles.
