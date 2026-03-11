Impacto total en Boca por la fuertísima decisión de Exequiel Zeballos

Antes de que se produjera su desgarro, Exequiel Zeballos era sin dudas el arma principal de Boca en la ofensiva y es por eso que Claudio Úbeda está a la espera de su regreso. Más allá de lo que tiene que ver netamente con lo futbolístico, hay un tema importante para resolver entre el Changuito y el Xeneize que es la renovación de su contrato.