Boca está a horas de enfrentarse a San Lorenzo en lo que será un clásico más que atrapante con La Bombonera como escenario. En medio de todo esto surgió una noticia más que llamativa sobre Exequiel Zeballos, quien tomó una decisión más que importante en medio de las charlas por la renovación de su contrato.
SE PLANTÓ
Impacto total en Boca por la fuertísima decisión de Exequiel Zeballos
En medio de las negociaciones por la renovación de su contrato, se supo la condición que Exequiel Zeballos le puso a Boca.
Antes de que se produjera su desgarro, Exequiel Zeballos era sin dudas el arma principal de Boca en la ofensiva y es por eso que Claudio Úbeda está a la espera de su regreso. Más allá de lo que tiene que ver netamente con lo futbolístico, hay un tema importante para resolver entre el Changuito y el Xeneize que es la renovación de su contrato.
El vínculo contractual de Zeballos con Boca expira el próximo 31 de diciembre y hasta el momento no se produjo una extensión. Más allá de que aún no hubo firma y que hay clubes de Europa listos para llevarse al Changuito en junio a un bajo costo, tanto desde la representación del jugador como desde el club se muestran calmos afirmando que se llegará a un acuerdo, aunque ahora se supo que el extremo puso una condición.
Exequiel Zeballos y su condición a Boca
Según informó el sitio Planeta Boca Juniors, el entorno de Exequiel Zeballos pidió mantener las charlas de la renovación en total hermetismo para que no se filtre absolutamente nada. Si bien no se ha dicho de manera clara y certera, parece que el jugador teme que se empiecen a filtrar números de la negociación y esto es algo que no desean que ocurra.
En el pasado ya se dieron varios casos de jugadores que terminaron llegando a un conflicto con la dirigencia de Boca en medio de negociaciones contractuales donde desde el club indicaron que si no había un acuerdo era porque el futbolista pedía mucho dinero. Zeballos no quiere que se dé esta situación y por eso pretende que se encare todo en paz y en silencio.
Hasta el momento Boca viene cumpliendo a rajatabla con el pedido de Zeballos y su entorno y es por eso que no hay mayores novedades en cuanto al estado de la negociación por la renovación. De las dos partes aseguran que el Changuito terminará extendiendo su vínculo, que no hay chances que se marche libre y que todo apunta a la firma antes de junio.
Más en GOLAZO24
Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracia a Coudet
Diego Milito sacude Racing Club con lo que fue a hacer en Europa
Polémica en River por lo que comentan sobre Kevin Castaño y Chacho Coudet