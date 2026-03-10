Boca está en vísperas del clásico contra San Lorenzo en La Bombonera, lo que promete ser uno de los grandes encuentros de la fecha. Por otra parte, Juan Román Riquelme estuvo tratando de cerrar la llegada de Alan Lescano, algo donde no tuvo éxito, pero hay bastante tranquilidad en el Xeneize por la aparición del que llaman el nuevo Iniesta.
Revolución en Boca: no cerró a Lescano pero consiguió al nuevo Iniesta
Boca no pudo cerrar a Alan Lescano tras negociar con Argentinos Juniors pero encontró a una joyita para la mitad de la cancha.
Durante los últimos partidos Boca evidenció falta de juego en la mitad de cancha, algo que se explica en gran parte por la conformación de la zona de volantes. Contra Racing se vio un mediocampo plagado de jugadores con dinámica, metedores y con llegada al arco pero ninguno con cualidades para crear juego, algo que en realidad no abunda mucho en plantel Xeneize.
Parecía raro que un Boca presidido por Riquelme no tenga a ningún número 10 natural y es por eso que fue a la carga por Alan Lescano, figura y capitán de Argentinos Juniors, pero llegó el último día del mercado de pases y la realidad es que el Xeneize no pudo llegar a un acuerdo con el Bicho que al tener solo el 50% de la ficha se negó a negociar.
Tomás Aranda, el "Iniesta" que revoluciona a Boca
Más allá de esta situación se empieza a respirar cierto clima de tranquilidad en Boca y esto es gracias a la aparición de una joyita que ya ilusiona a todo el mundo. Mientras se hablaba de Alan Lescano, el que se asentó fue Tomás Aranda que con solo 18 años se ganó el derecho a ser el enganche del Xeneize en base a sus grandes rendimientos.
Claudio Úbeda indicó claramente en conferencia de prensa que no creía necesitar a Alan Lescano por la presencia de Tomás Aranda y el jovencito formado en la cantera Xeneize respondió con un nivel muy elevado en la cancha de Lanús, siendo clave en la goleada por 3-0 ante el granate. Horas más tarde fue Diego Soñora, coordinador adjunto de inferiores de Boca, quien realizó la comparación con el mítico futbolista español.
“Siempre pensé que Aranda era el Iniesta de Argentina. Es rápido, te gana en los mano a mano y sabe cuáles son sus limitaciones físicas. Con 18 años se puso la camiseta de Boca y era un veterano jugando”, aseguró con Radio Continental. Para nuevos refuerzos habrá que esperar a junio pero parece que hoy ni Riquelme ni Úbeda se preocupan demasiado ya que confían ciegamente en Tomás Aranda, la nueva joya de Boca Predio.
