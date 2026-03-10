Revolución en Boca: no cerró a Lescano pero consiguió al nuevo Iniesta

Parecía raro que un Boca presidido por Riquelme no tenga a ningún número 10 natural y es por eso que fue a la carga por Alan Lescano, figura y capitán de Argentinos Juniors, pero llegó el último día del mercado de pases y la realidad es que el Xeneize no pudo llegar a un acuerdo con el Bicho que al tener solo el 50% de la ficha se negó a negociar.