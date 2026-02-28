Boca recibió a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera por la fecha 8 del Torneo Apertura y apenas logró empatar 1 a 1. El equipo mendocino abrió el marcador con un gol de Paredes y Boca empató con Merentiel. El “Xeneize” no jugó la fecha pasada ya que Lanús, su rival de turno, debía jugar la Recopa Sudamericana con Flamengo, por eso llegaba con un partido menos y necesitado de sumar. Gimnasia recién asciende, así que el punto fue de oro para los mendocinos.
Torneo Apertura: Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza, el "Xeneize" no pudo de local
Boca no pudo con Gimnasia de Mendoza en la Bombonera, empató increíblemente 1 a 1 y encima comenzó perdiendo. No levanta cabeza.
EN VIVO
-
19:45
Final, Boca empata increíblemente con Gimnasia de Mendoza 1-1
-
19:37
Aranda y 10 más
-
19:30
Menos de 10 minutos para el final y Boca no puede con Gimnasia
-
19:15
Boca sigue sin lastimar y se le complica ser superior
-
19:05
Boca mete cambios para levantar
-
18:57
Comienza el segundo tiempo
-
18:36
Final del primer tiempo, Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza
-
18:31
Gol anulado por VAR
-
18:27
Goooooool de Boca, empata Merentiel a los 41 minutos
-
18:23
Un Boca nervioso empieza a sufrir
-
18:08
En el mejor momento de Boca pegó Gimnasia
-
18:04
Goooool de Gimnasia
-
17:56
Boca mejor pero no lastima
-
17:47
Arrancó el partido
-
17:32
Gimnasia quiere repetir el 1-5 de 1978
-
17:27
Las probables formaciones
-
17:24
Los números de Boca y Gimnasia de Mendoza
Torneo Apertura: Boca 1-1 Gimnasia (M), punto de oro para los mendocinos
Boca no venía del todo bien en el Torneo Apertura, había sumado 8 puntos en 6 partidos, y si le sumamos que no disputó la fecha pasada llega más retrasado de lo que debería estar. Por la forma en que llegó no le sirvió este pálido empate, que si bien Gimnasia a priori era inferior, la verdad que Boca no hizo méritos para ganar.
Gimnasia de Mendoza tiene objetivos muy distintos, recién asciende y debe sumar la mayor cantidad de puntos para poder mantener la categoría. El conjunto mendocino ahora suma 8 puntos en 8 partidos y eso lo deposita en el puesto 13º de la zona A, muy cerca de la última posición del grupo ya que solo son 15 en cada zona.
El partido no comenzó como Boca imaginaba, el conjunto mendocino se paró de contra y en una de las primeras que tuvo hizo el primero tras un córner. El lobo mendocino daba el batacazo, anotaba primero que Boca en La Bombonera cuando todos esperaban una goleada del local.
Boca llegó al empate cuando se iba el primer tiempo por medio de Merentiel, y minutos después llegó el segundo, pero fue anulado por fuera de juego visto con el VAR. El primer tiempo se fue en empate.
El complemento fue igual, Boca con la pelota pero sin lastimar y Gimnasia parado de contra de nuevo, y llegando a veces con más peligro que el "Xeneize". Esto se repitió por todo el partido, dignísimo lo de Gimnasia que se paró muy bien abajo y no dejó que el local lo lastimara. Fue un punto para cada uno y Boca lo lamenta.
Deja tu comentario