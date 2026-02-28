Torneo Apertura: Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza, el "Xeneize" no pudo de local

Boca no venía del todo bien en el Torneo Apertura , había sumado 8 puntos en 6 partidos, y si le sumamos que no disputó la fecha pasada llega más retrasado de lo que debería estar. Por la forma en que llegó no le sirvió este pálido empate, que si bien Gimnasia a priori era inferior, la verdad que Boca no hizo méritos para ganar.

Claudio Úbeda busca el triunfo que le de la tranquilidad.

Gimnasia de Mendoza tiene objetivos muy distintos, recién asciende y debe sumar la mayor cantidad de puntos para poder mantener la categoría. El conjunto mendocino ahora suma 8 puntos en 8 partidos y eso lo deposita en el puesto 13º de la zona A, muy cerca de la última posición del grupo ya que solo son 15 en cada zona.

El partido no comenzó como Boca imaginaba, el conjunto mendocino se paró de contra y en una de las primeras que tuvo hizo el primero tras un córner. El lobo mendocino daba el batacazo, anotaba primero que Boca en La Bombonera cuando todos esperaban una goleada del local.

Boca llegó al empate cuando se iba el primer tiempo por medio de Merentiel, y minutos después llegó el segundo, pero fue anulado por fuera de juego visto con el VAR. El primer tiempo se fue en empate.

El complemento fue igual, Boca con la pelota pero sin lastimar y Gimnasia parado de contra de nuevo, y llegando a veces con más peligro que el "Xeneize". Esto se repitió por todo el partido, dignísimo lo de Gimnasia que se paró muy bien abajo y no dejó que el local lo lastimara. Fue un punto para cada uno y Boca lo lamenta.

Live Blog Post Aranda y 10 más El pibe es el único que se salva en Boca, tuvo 3 llegadas que se inventó solo, es el que se pone insólitamente el equipo al hombro.

Live Blog Post Menos de 10 minutos para el final y Boca no puede con Gimnasia Se le acaba el tiempo al "Xeneize" para conseguir los tres puntos, y la verdad es que no hace mucho para ganarlos.

Live Blog Post Boca sigue sin lastimar y se le complica ser superior El "Xeneize" no puede con su rival y no logra encontrar el camino al gol, dignísimo partido del lobo mendocino.

Live Blog Post Boca mete cambios para levantar Sobre 10 minutos la gente explota y Úbeba metió 3 cambios para cambiarle la cara al equipo y salir a ganar, Boca está obligado a quedarse con los 3 puntos, pero no lo demuestra en la cancha.

Live Blog Post Comienza el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo, Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza Boca no tiene juego, con un equipo que es prácticamente del ascenso no puede desarrollar su juego y por momentos se lo vio superado. La gente se impacienta y ya se lo hace saber al equipo. Boca debe cambiar mucho en el complemento para que logre ganar y jugar bien.

Live Blog Post Gol anulado por VAR Fuera de juego de Merentiel y gol anulado.

Live Blog Post Goooooool de Boca, empata Merentiel a los 41 minutos Apareció "La Bestia", Merentiel le da a Boca el empate con un tiro cruzado abajo al lado del palo del arquero del conjunto mendocino.

Live Blog Post Un Boca nervioso empieza a sufrir Boca no se repuso del gol y Gimnasia se le anima y lo hace sufrir, el lobo tuvo el segundo en dos oportunidades.

Live Blog Post En el mejor momento de Boca pegó Gimnasia La gente ya empezó con el "movete Boca movete...." ya que no puede ser que pierda con el equipo mendocino, recién ascendido y con solo 2 triunfos en primera. En el mejor momento de Boca hizo el gol Gimnasia.

Live Blog Post Goooool de Gimnasia En un córner que gano de contra metió el cabezazo Paredes y puso el 1-0 sorpresivo para Gimnasia de Mendoza. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anntopanetta/status/2027853922220593611&partner=&hide_thread=false Luciano Paredes anticipa a todos los jugadores de Boca en el primer palo que parecieran chocarse entre ellos. Marchesin, no sale a cortar, estático bajo los 3 palos.Concatenación de errores en elgol de Gimnasia de Mendoza pic.twitter.com/9KzhqolrYk — Anto Panetta (@anntopanetta) February 28, 2026 VER +

Live Blog Post Boca mejor pero no lastima Sobre 10 minutos de juego Boca tiene la pelota y ataca, es mejor pero no genera peligro. Con Bareiro, Merentiel y Janson en cancha Boca no puede abrir el marcador.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Gimnasia quiere repetir el 1-5 de 1978 En 1978 se enfrentaron en La Bombonera por el Nacional de ese año. Boca venía de ser campeón de América y del Mundo, pero a Gimnasia de Mendoza no le importó, le propinó una goleada histórica en el mítico estadio del "Xeneize", fue un 5 a 1 para la historia y ahora sueña con algo parecido.

Live Blog Post Las probables formaciones Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda. Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Fabricio Lencioni, Fermín Antonini, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi. VER +