Torneo Apertura: Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza, el "Xeneize" no pudo de local

Leandro Paredes festeja el gol de Gimnasia ante Boca en La Bombonera.

FOTO por ALEJANDRO PAGNI / AFP
Boca necesita ganarle a Gimnasia de Mendoza para acomodarse en la tabla de posiciones.

Boca no pudo con Gimnasia de Mendoza en la Bombonera, empató increíblemente 1 a 1 y encima comenzó perdiendo. No levanta cabeza.

28 de febrero de 2026 - 17:19

boca-claudio-ubeda-juan-roman-riquelme
Claudio &Uacute;beda busca el triunfo que le de la tranquilidad.

Claudio Úbeda busca el triunfo que le de la tranquilidad.

Torneo Apertura: Boca 1-1 Gimnasia (M), punto de oro para los mendocinos

Boca no venía del todo bien en el Torneo Apertura, había sumado 8 puntos en 6 partidos, y si le sumamos que no disputó la fecha pasada llega más retrasado de lo que debería estar. Por la forma en que llegó no le sirvió este pálido empate, que si bien Gimnasia a priori era inferior, la verdad que Boca no hizo méritos para ganar.

Gimnasia de Mendoza tiene objetivos muy distintos, recién asciende y debe sumar la mayor cantidad de puntos para poder mantener la categoría. El conjunto mendocino ahora suma 8 puntos en 8 partidos y eso lo deposita en el puesto 13º de la zona A, muy cerca de la última posición del grupo ya que solo son 15 en cada zona.

El partido no comenzó como Boca imaginaba, el conjunto mendocino se paró de contra y en una de las primeras que tuvo hizo el primero tras un córner. El lobo mendocino daba el batacazo, anotaba primero que Boca en La Bombonera cuando todos esperaban una goleada del local.

Boca llegó al empate cuando se iba el primer tiempo por medio de Merentiel, y minutos después llegó el segundo, pero fue anulado por fuera de juego visto con el VAR. El primer tiempo se fue en empate.

El complemento fue igual, Boca con la pelota pero sin lastimar y Gimnasia parado de contra de nuevo, y llegando a veces con más peligro que el "Xeneize". Esto se repitió por todo el partido, dignísimo lo de Gimnasia que se paró muy bien abajo y no dejó que el local lo lastimara. Fue un punto para cada uno y Boca lo lamenta.

Final, Boca empata increíblemente con Gimnasia de Mendoza 1-1

Aranda y 10 más

El pibe es el único que se salva en Boca, tuvo 3 llegadas que se inventó solo, es el que se pone insólitamente el equipo al hombro.

Menos de 10 minutos para el final y Boca no puede con Gimnasia

Se le acaba el tiempo al "Xeneize" para conseguir los tres puntos, y la verdad es que no hace mucho para ganarlos.

Boca sigue sin lastimar y se le complica ser superior

El "Xeneize" no puede con su rival y no logra encontrar el camino al gol, dignísimo partido del lobo mendocino.

Boca mete cambios para levantar

Sobre 10 minutos la gente explota y Úbeba metió 3 cambios para cambiarle la cara al equipo y salir a ganar, Boca está obligado a quedarse con los 3 puntos, pero no lo demuestra en la cancha.

Comienza el segundo tiempo

Final del primer tiempo, Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza

Boca no tiene juego, con un equipo que es prácticamente del ascenso no puede desarrollar su juego y por momentos se lo vio superado. La gente se impacienta y ya se lo hace saber al equipo. Boca debe cambiar mucho en el complemento para que logre ganar y jugar bien.

Gol anulado por VAR

Fuera de juego de Merentiel y gol anulado.

Goooooool de Boca, empata Merentiel a los 41 minutos

Apareció "La Bestia", Merentiel le da a Boca el empate con un tiro cruzado abajo al lado del palo del arquero del conjunto mendocino.

Un Boca nervioso empieza a sufrir

Boca no se repuso del gol y Gimnasia se le anima y lo hace sufrir, el lobo tuvo el segundo en dos oportunidades.

En el mejor momento de Boca pegó Gimnasia

La gente ya empezó con el "movete Boca movete...." ya que no puede ser que pierda con el equipo mendocino, recién ascendido y con solo 2 triunfos en primera. En el mejor momento de Boca hizo el gol Gimnasia.
Goooool de Gimnasia

En un córner que gano de contra metió el cabezazo Paredes y puso el 1-0 sorpresivo para Gimnasia de Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anntopanetta/status/2027853922220593611&partner=&hide_thread=false
Boca mejor pero no lastima

Sobre 10 minutos de juego Boca tiene la pelota y ataca, es mejor pero no genera peligro. Con Bareiro, Merentiel y Janson en cancha Boca no puede abrir el marcador.

Arrancó el partido

Gimnasia quiere repetir el 1-5 de 1978

En 1978 se enfrentaron en La Bombonera por el Nacional de ese año. Boca venía de ser campeón de América y del Mundo, pero a Gimnasia de Mendoza no le importó, le propinó una goleada histórica en el mítico estadio del "Xeneize", fue un 5 a 1 para la historia y ahora sueña con algo parecido.

Las probables formaciones

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Fabricio Lencioni, Fermín Antonini, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Los números de Boca y Gimnasia de Mendoza

El Xeneize suma 8 puntos y disputó 6 partidos de los cuales ganó 2, empató 2 y perdio 2, con 5 goles a favor y 4 en contra. Gimnasia suma 7 piuntos y disputó 7 partidos, de los cuales ganó 2, empató 1 y perdió 4, con 4 goles a favor y 9 en contra.

