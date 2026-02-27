Cavani puso punto final y le confirmó su futuro a Boca

Los últimos días de Cavani no vienen siendo para nada buenos en Boca ya que volvió a ser titular contra Racing y su rendimiento fue tan flojo que se marchó silbado por los hinchas en el momento que fue reemplazado. Unas horas después se supo que el delantero no viajaba a Salta para el partido de Copa Argentina y ahora quedó al margen del encuentro contra Gimnasia de Mendoza.