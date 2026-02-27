Edinson Cavani viene de darle malas noticias a Boca ya que nuevamente volvió a sentir dolores en la zona lumbar, la cual ya lo había molestado durante toda la pretemporada. En las últimas horas surgieron rumores de posible retiro ante el malestar constante y finalmente fue el Charrúa quien puso punto final y dejó en claro su postura.
ANTE LOS RUMORES DE RETIRO
Cavani puso punto final y le confirmó su futuro a Boca
En las últimas horas surgieron rumores de retiro y Cavani finalmente confirmó cuál es su decisión en Boca.
Los últimos días de Cavani no vienen siendo para nada buenos en Boca ya que volvió a ser titular contra Racing y su rendimiento fue tan flojo que se marchó silbado por los hinchas en el momento que fue reemplazado. Unas horas después se supo que el delantero no viajaba a Salta para el partido de Copa Argentina y ahora quedó al margen del encuentro contra Gimnasia de Mendoza.
El rumor de las últimas horas indicaba que Cavani ya no tenía posibilidades de solucionar la lesión que tiene en la zona lumbar y ante esta situación solo tenía dos opciones: empezar a jugar con dolor constante con las complicaciones que eso conlleva o bien retirarse del fútbol de manera anticipada. Finalmente, el delantero dejó en claro su determinación.
Edinson Cavani no se retira
Ezequiel Sosa confirmó en TyC Sports que Cavani “no piensa retirarse”, desterrando y poniéndole punto final a las informaciones que comenzaron a correr esta mañana. Al mismo tiempo el cronista indicó que el uruguayo quedó bastante dolido por los silbidos en La Bombonera y es por esta razón que quiere doblegar esfuerzos para volver a ser importante para Boca.
Ahora lo que buscará Cavani es un especialista diferente a los que ya viene consultando para ver si encuentra una solución importante para su problema de espalda, lo que le permitiría agarrar confianza nuevamente luego de varios meses donde los dolores y lesiones se convirtieron en una constante. Lo que está claro es que al charrúa no le queda mucho tiempo más en Boca.
Cavani tiene contrato con Boca hasta diciembre de este año y pase lo que pase de acá al final de temporada es prácticamente un hecho que el delantero dejará el club cuando se termine el 2026 e incluso también dejaría el fútbol profesional, descartando así la posibilidad de tener un paso final por el fútbol uruguayo.
