Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo

Además, en diciembre de 2025, Racing fue uno de los 17 clubes allanados por la Justicia por presuntos vínculos con la financiera ligada a ‘Chiqui’ Tapia.

El club de Avellaneda que ahora preside Diego Milito informó que había un convenio comercial con la empresa, suscripto en 2023 por Víctor Blanco, complicando su situación judicial.

¿Y qué pasa en River?

El caso de River Plate es muy distinto al silencio de Racing en cuanto al paro del fútbol en apoyo a Tapia.

Stéfano Di Carlo y Marcelo Gallardo en River Stéfano Di Carlo, presidente de River, junto a Marcelo Gallardo, todavía entrenador

El presidente del ‘millonario’ Stefano Di Carlo representa la línea de los exmandatarios Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito y su Comisión Directiva la integra una nómina variopinta en lo político desde gente del PRO a La Cámpora y los libertarios. Entre ellos está Manuel ‘Manu’ Vidal, vocal titular y mano derecha del asesor presidencial Santiago Caputo ¿será por su gestión que no hubo comunicado en apoyo a ‘Chiqui’ Tapia?

Pero hay más. Los Menem vía Rodolfo D’Onofrio son aliados de Di Carlo. Luego, Hugo Santilli (padre de Diego Santilli) respaldó la candidatura del actual presidente de River, lo mismo hizo el actual ministro del Interior de Milei.

Más allá de que la situación futbolística de River y la salida de Gallardo anticipa un pésimo año para la entidad, el club parece concentrado en buscar a un nuevo DT y no necesita tener al Gobierno en contra. Es probable que la falta de comunicado (al menos hasta este jueves 26/2 a la mañana) por Tapia se deba a ‘Manu’ Vidal, pero en este momento River está paralizado.

santiago-caputo

Cabe recordar que, desde la era D'Onofrio hasta ahora, River siempre tuvo una postura distante de la conducción de ‘Chiqui’ Tapia. Sin embargo, hay un único tema que los une por lo menos hasta ahora: no comulgar con que los clubes se transformen en SAD. Eso lo dejó en claro y lo recordó Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, en la reunión donde se trató el paro del fútbol. Según el diario Clarín, Villarroel recordó que el ‘millonario’ se opuso públicamente a la decisión de Federico Sturzenegger, ministro de Modernización y Desregulación del Estado, cuando se canceló el decreto 1212 que beneficiaba a los clubes en cuanto a los aportes de seguridad social y también y que se opusieron a Foster Gillet Jr. cuando llegó al país para promover las SAD que impulsa la gestión Milei.

