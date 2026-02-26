Blis Buenos Aires: Etapa final para la innovadora propuesta del edificio Marina

En este contexto, el Edificio Marina transita su tramo final de obra, alineado con el espíritu de Bliss Buenos Aires: vivir con diseño e invertir con sentido. El emprendimiento es impulsado por P&R Desarrollos, con diseño arquitectónico de MRA+A y construcción a cargo de Grupo PECAM, articulando experiencia y altos estándares de ejecución que garantizan calidad, durabilidad y precisión constructiva.

En abril de 2026 se entregarán las primeras unidades residenciales

“Cada avance reafirma que no solo desarrollamos unidades: creamos hogares y comunidad. Marina propone una habitabilidad pensada para la vida cotidiana, con calidad tangible, visión de largo plazo y una oportunidad sólida para quienes buscan invertir en su futuro”, señaló Martín Maderna, CEO de Bliss Buenos Aires.

Las primeras unidades residenciales comenzarán a entregarse a partir de abril de 2026, junto con la apertura del paseo comercial y el gimnasio en los meses posteriores.

Con una ubicación estratégica sobre el ramal Tigre, Bliss Buenos Aires reafirma su solidez constructiva y su valor a largo plazo dentro de una de las zonas con mayor proyección residencial del norte del Gran Buenos Aires.

