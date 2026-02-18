Tensión en Fate: Cierre, 920 despidos. protesta y sindicalista detenido

Protesta en San Fernando

Los trabajadores denunciaron que se enteraron del cierre y los despidos este mismo miércoles. "Hoy cuando llegamos a trabajar nos enteramos que cerró”, dijo Víctor Ottoboni, empleado de la fábrica en declaraciones a El Destape radio.

Además adelantó: “Tenemos que organizar la lucha para defender nuestros puestos de trabajo” y sobre el cierre de la empresa apuntó contra el dueño de la firma: “(Javier) Madanes es uno de los empresarios más ricos del país, no tiene ninguna crisis. Ellos no pierden, los que perdemos somos los trabajadores. Vamos a pelear hasta el final”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ale_Bodart/status/2024085814636953883&partner=&hide_thread=false La patronal de la fábrica FATE de San Fernando cerró la fábrica y pretende despedir a más de 900 trabajadores.



Hoy les impidió el ingreso y un sector logró ingresar y están en el techo de la fábrica.



El milagro de Milei significa miles de despidos y una reforma laboral… pic.twitter.com/CUDPOhRb8R — Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) February 18, 2026

A raíz de esto, algunos trabajadores subieron al techo de la planta, como parte de la protesta contra el cierre. En ese contexto fue detenido el jefe del gremio SUTNA, Alejandro Crespo, junto a otros 14 empleados, tras cortar el alambrado perimetral.

Ottoboni, que llegó al techo del establecimiento, relató que un 80% de los empleados está de vacaciones y que permanecerán allí para convocar a otros "trabajadores que quieran defender el trabajo y contra la reforma laboral".

La crisis de FATE

Fate había realizado en julio de 2024 un pedido de apertura de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la gestión de Javier Milei por la abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación.

“La persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30 por ciento, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado”, infomaron en esa oportunidad.

image El SUTNA denunció en enero que en 12 meses no hubo aumentos salariales.

Desde entonces, la situación no dejó de agravarse. La firma perdió más de US$30 millones en el primer semestre de ese año y en mayo despidió a unos 200 empleados.

En 2025 el Sindicato del Neumático (SUTNA) realizó reclamos, que incluyeron asambleas, movilizaciones, denuncias públicas, cortes y medidas de fuerza para visibilizar la situación salarial.

En enero pasado, el SUTNA anunció paros totales en todas las plantas tras más de 12 meses sin aumentos salariales.

