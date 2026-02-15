Crisis de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa: La industria pierde US$65.000 millones

El ajuste no es aislado. Ford Motor Company reveló una reducción de US$19.500 millones tras cancelar su camioneta eléctrica F-150. Volkswagen, Volvo Cars y Polestar también reportaron recortes y deterioros en sus programas eléctricos.

image F-150 eléctrica de Ford.

En Japón, Honda —que aspiraba a abandonar la gasolina y el diésel hacia 2040— proyectó pérdidas anuales por US$4.500 millones vinculadas a sus modelos eléctricos, incluyendo US$1.900 millones en amortizaciones, y advirtió que podrían venir más cargos mientras renegocia el fin de su alianza en Estados Unidos con General Motors, que ya amortizó US$7.600 millones en su división eléctrica.

El impulso de Tesla no llevó a buen puerto

El analista de Bernstein, Stephen Reitman, cree que el sector cayó en la “euforia” generada por las altas valoraciones de Tesla e intentó replicar su éxito sin asegurar precios competitivos, autonomía suficiente ni infraestructura de carga adecuada, según publicó FT.

La propia Tesla sufrió una caída significativa en ventas por la competencia de fabricantes chinos y la reacción al activismo político de Elon Musk, lo que la llevó a poner fin a la producción de sus modelos de gama alta Model S y Model X.

image Tesla Model S.

Analistas como Michael Tyndall, de HSBC, advierten que podrían producirse nuevas amortizaciones, especialmente en Stellantis, mientras redefine su estrategia con mayor énfasis en híbridos y motores de combustión.

Sin embargo, algunos ejecutivos mantienen la apuesta de largo plazo. La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, sostuvo que el “juego final” sigue siendo eléctrico. En la misma línea, el CEO de Ford, Jim Farley, calificó el entorno regulatorio global como el “comodín” estratégico, aunque confía en adaptar la oferta a las preferencias de cada mercado.

El caso chino

Durante 2025, se vendieron más de 34 millones de autos en el mercado chino, alrededor de la mitad fueron híbridos o eléctricos, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), equivalente a un aumento de 9,4% interanual. Sin embargo, este crecimiento se vio afectado en enero de 2026, cuando las ventas internas cayeron 20% interanual por caída de demanda.

Una fuerte guerra de precios generó pérdidas en el sector estimadas en alrededor de US$ 68.000 millones de toda la producción de los últimos tres años. Por eso, Beijing decidió prohibir la venta de autos por debajo del costo de producción el 12/02.

Las automotrices chinas, sin embargo, crecieron en otros mercados globales

Las exportaciones de autos chinos aumentaron 49% interanual en enero. Se vendieron 589.000 vehículos de pasajeros a otros mercados. Los analistas de Citi proyectan que las exportaciones de automóviles de China puedan aumentar un 19% este año impulsadas por las exportaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, según publicó AP.

BYD, el mayor fabricante de automóviles de China, tiene una proyección de ventas de alrededor de 1,3 millones de vehículos en el extranjero en 2026, frente a los 1,05 millones del año pasado.

Más noticias en Urgente24

La miniserie perfecta para arrancar y terminar en un mismo finde

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

Se confirmó el futuro de Gallardo y explotó la bomba en River: "Punto final"