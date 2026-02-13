Reforma laboral: Milei arranca carrera contrarreloj para evitar el fracaso (habría más obstáculos)

La Casa Rosada considera un fracaso no tener la ley de reforma laboral antes del 1ero. de marzo, cuando Javier Milei brinde su discurso ante la Asamblea Legislativa. Y por ese motivo, puso a todos a 'correr'.

Reforma laboral: Todos a correr, pero habría obstáculos...

En la carrera que inicia ahora el Gobierno para aprobar la Reforma Laboral podría encontrar obstáculos que dificultarían el trámite y tornarían imposible sancionarla antes del 1ero de marzo. Es que algunos espacios políticos quieren realizar modificaciones en el proyecto aprobado en el Senado. Y si eso sucede, implicaría que la iniciativa demoraría aún más en convertirse en ley, ya que debería volver al Senado.

Desde el PRO, Cristian Ritondo adelantó que su bancada insistirá con reincorporar el pago de salarios a través de billeteras virtuales, algo que fue descartado con las últimas modificaciones que hizo el Gobierno para que se apruebe en el Senado.

Habrá que ver si los macristas, que son aliados del Gobierno, se mantienen firmes en la postura o terminan reculando. Es la pregunta del millón...

Pero además, hoy trascendió que algunos diputados de Provincias Unidas -cuyos senadores votaron a favor de la reforma laboral- pedirían dar marcha atrás con el artículo 44 sobre las licencias por enfermedad. Hay quienes aseguran que se artículo fue agregado a último momento, en medio del caos con las modificaciones, y está generando gran polémica.

Ese artículo modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que en caso de accidente o enfermedad que no estén ligadas a su trabajo, el empleado "tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración" durante tres meses o seis meses si tiene personas a cargo. "Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de la remuneración", agrega. Actualmente, el período de las licencias es de hasta 12 meses y se cobra el 100% del salario.

El bloque de Provincias Unidas tiene 17 integrantes en Diputados y podría ser clave para complicar al oficialismo, si sus miembros -o algunos de ellos- insisten en eliminar o modificar el artículo 44. Es de esperar que el Gobierno lance todo tipo de negociaciones para frustrar esta intención. El tiempo dirá si lo consigue.

