Independiente le ganó 2-0 a Lanús en el Estadio Libertadores de América por la 5º fecha del Torneo Apertura. El rojo pasó de estar 7º a ser el único escolta de Vélez Sarsfield. Ahora el granate deberá esperar el resto de los resultados para ver cuantas posiciones cae en la tabla de la zona "A".
Torneo Apertura: Independiente 2-0 Lanús, el rojo es escolta de Vélez
EN VIVO
-
22:05
Final, Independiente le ganó 2 a 0 a Lanús y es el único escolta de Vélez
-
22:00
Roja innecesaria a Cabral deja a Independiente con uno menos a minutos del final
-
21:42
Lanús sintió los golpes y no reacciona
-
21:28
Gooooool de Independiente, Ávalos de cabeza pone el 2-0 y el rojo es escolta de Vélez
-
21:21
Gooooool de Independiente, tremendo gol de Abaldo
-
21:08
Arranca el segundo tiempo y ambos buscarán romper el cero
-
20:46
Final del primer tiempo, Independiente y Lanús no se sacan ventajas y empatan 0 a 0
-
20:27
Bajan la intensidad pero todo sigue muy parejo
-
20:12
Partido parejo sobre 10 minutos de juego
-
20:04
Arrancó el partido
-
19:38
Lanús pone todo y no guarda nada para la Recopa
-
19:37
Gabriel Ávalos habla en la previa
-
19:35
Llega Independiente al estadio
Torneo Apertura: Independiente fue más y derrotó justamente a Lanús
Independiente venció a Lanús 2-0 y logró sumar 3 puntos importantisimos. El rojo escaló 5 posiciones debido a lo parejo de la zona “A” donde sumar de a 3 hace que se puedan subir muchas posiciones, por ejemplo, Independiente pasó del 7º al 2º puesto con este triunfo. Pero a pesar de esto el empate no es visto con malos ojos por ninguno.
El partido fue parejo aunque el rojo tuvo un poco más de dominio, si bien la victoria es merecida el 2 a 0 es un poco mucho para lo que fueron los 90 minutos. Independiente tuvo una ráfaga de llegadas donde logró anotar dos goles en seis minutos, Abaldo y Ávalos fueron los autores de los dos goles
Independiente ahora suma 9 puntos producto de 2 partidos ganados y 3 empatados, manteniéndose invicto en este Torneo Apertura, el triunfo lo dejó como único escolta de Vélez a 1 punto. Si bien resta la mayoria de la fecha y el rojo podría caer un par de posiciones ya se aseguró de dejar atrás a Lanús
Ahora Lanús perdió el invicto en el Torneo Apertura y debe poner la cabeza en su próximo encuentro que será la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Copa Libertadores, Flamengo. Ese encuentro será el próximo jueves en Argentina, luego de eso volverá a poner la cabeza en el torneo local.
