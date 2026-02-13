Torneo Apertura: Independiente 2-0 Lanús, el rojo es escolta de Vélez

Independiente le ganó 2-0 a Lanús en el Estadio Libertadores de América por la 5º fecha del Torneo Apertura. El rojo pasó de estar 7º a ser el único escolta de Vélez Sarsfield. Ahora el granate deberá esperar el resto de los resultados para ver cuantas posiciones cae en la tabla de la zona "A".

Independiente venció a Lanús 2-0 y logró sumar 3 puntos importantisimos. El rojo escaló 5 posiciones debido a lo parejo de la zona "A" donde sumar de a 3 hace que se puedan subir muchas posiciones, por ejemplo, Independiente pasó del 7º al 2º puesto con este triunfo. Pero a pesar de esto el empate no es visto con malos ojos por ninguno.

El partido fue parejo aunque el rojo tuvo un poco más de dominio, si bien la victoria es merecida el 2 a 0 es un poco mucho para lo que fueron los 90 minutos. Independiente tuvo una ráfaga de llegadas donde logró anotar dos goles en seis minutos, Abaldo y Ávalos fueron los autores de los dos goles

Independiente ahora suma 9 puntos producto de 2 partidos ganados y 3 empatados, manteniéndose invicto en este Torneo Apertura, el triunfo lo dejó como único escolta de Vélez a 1 punto. Si bien resta la mayoria de la fecha y el rojo podría caer un par de posiciones ya se aseguró de dejar atrás a Lanús

