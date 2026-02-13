urgente24
en vivo MINUTO A MINUTO

Torneo Apertura: Independiente 2-0 Lanús, el rojo es escolta de Vélez

Abaldo puso el 1-0 para Independiente con una tremenda rosca.

Abaldo puso el 1-0 para Independiente con una tremenda rosca.

Abaldo puso el 1-0 para Independiente con una tremenda rosca.

Abaldo puso el 1-0 para Independiente con una tremenda rosca.

Independiente le ganó a Lanús 2 a 0 con dos goles en seis minutos. El rojo saltó del 7º al 2º puesto y es el único escolta de Vélez Sarsfield.

13 de febrero de 2026 - 19:39

EN VIVO

Independiente le ganó 2-0 a Lanús en el Estadio Libertadores de América por la 5º fecha del Torneo Apertura. El rojo pasó de estar 7º a ser el único escolta de Vélez Sarsfield. Ahora el granate deberá esperar el resto de los resultados para ver cuantas posiciones cae en la tabla de la zona "A".

Independiente vs. Everton
Independiente quiere ganar para subir a la 2º posición.

Independiente quiere ganar para subir a la 2º posición.

Torneo Apertura: Independiente fue más y derrotó justamente a Lanús

Independiente venció a Lanús 2-0 y logró sumar 3 puntos importantisimos. El rojo escaló 5 posiciones debido a lo parejo de la zona “A” donde sumar de a 3 hace que se puedan subir muchas posiciones, por ejemplo, Independiente pasó del 7º al 2º puesto con este triunfo. Pero a pesar de esto el empate no es visto con malos ojos por ninguno.

El partido fue parejo aunque el rojo tuvo un poco más de dominio, si bien la victoria es merecida el 2 a 0 es un poco mucho para lo que fueron los 90 minutos. Independiente tuvo una ráfaga de llegadas donde logró anotar dos goles en seis minutos, Abaldo y Ávalos fueron los autores de los dos goles

Independiente ahora suma 9 puntos producto de 2 partidos ganados y 3 empatados, manteniéndose invicto en este Torneo Apertura, el triunfo lo dejó como único escolta de Vélez a 1 punto. Si bien resta la mayoria de la fecha y el rojo podría caer un par de posiciones ya se aseguró de dejar atrás a Lanús

Ahora Lanús perdió el invicto en el Torneo Apertura y debe poner la cabeza en su próximo encuentro que será la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Copa Libertadores, Flamengo. Ese encuentro será el próximo jueves en Argentina, luego de eso volverá a poner la cabeza en el torneo local.

Embed
Live Blog Post

Final, Independiente le ganó 2 a 0 a Lanús y es el único escolta de Vélez

Live Blog Post

Roja innecesaria a Cabral deja a Independiente con uno menos a minutos del final

Live Blog Post

Gooooool de Independiente, Ávalos de cabeza pone el 2-0 y el rojo es escolta de Vélez

Seis minutos después del gol de Abaldo llega el segundo de la mano de Gabriel Ávalos que puso un gran cabezazo para el 2 a 0. Lanús no reacciona.

Live Blog Post

Gooooool de Independiente, tremendo gol de Abaldo

Gran jugada de Independiente que terminó con una increíble rosca de Abaldo para poner el 1-0. El rojo lo buscaba más y gana merecidamente 1 a 0 sobre 15 minutos de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2022467333500080177&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Arranca el segundo tiempo y ambos buscarán romper el cero

Live Blog Post

Final del primer tiempo, Independiente y Lanús no se sacan ventajas y empatan 0 a 0

Ambos salieron decididos a buscar los 3 puntos y las situaciones más claras se dieron en los primeros minutos. Pero con el correr de los minutos se fueron acostumbrando al empate y hasta sintiendosé cómodos. Si bien el rojo volvió a tener un par de situaciones claras sobre el cierre del primer tiempo en realidad el partido estuvo planchado en la mayoría del tiempo.
Live Blog Post

Bajan la intensidad pero todo sigue muy parejo

Independiente y Lanús arrancaron con todo pero ahora el partido se planchó, y si bien llegan no lo hacen como al principio. Se juegan 27 minutos y el partido sigue 0 a 0.

Live Blog Post

Partido parejo sobre 10 minutos de juego

Sobre 10 minutos el partido es de ida y vuelta. Tanto Independiente como Lanús salieron decididos a buscar los 3 puntos, ya que saben lo valiosos que son.

Live Blog Post

Arrancó el partido

Live Blog Post

Lanús pone todo y no guarda nada para la Recopa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2022431874019107248&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Gabriel Ávalos habla en la previa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2022428370567377257&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Llega Independiente al estadio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2022427907767795830&partner=&hide_thread=false

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES