Racing y Rosario Central ponen en marcha su partido por la fecha 2 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Desde las 19 hs., la Academia recibe al Canalla en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo que tendrá a ambos equipos con la misma búsqueda: lograr su primer triunfo del campeonato.
DUELO ATRACTIVO DE LA FECHA 2
Dónde ver Racing vs. Rosario Central por Torneo Apertura: hora, TV y formaciones
Racing recibe a Rosario Central en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 2 del Torneo Apertura. Sorpresa con Marcos Rojo.
El partido se jugará a las 19 hs. en el Estadio Presidente Perón, en Avellaneda, y contará con el arbitraje de Fernando Echenique. En el VAR estará Lucas Novelli.
Se trata de uno de los partidos más atrapantes de la fecha 2, con dos equipos candidatos a coronar este año. Aun con los cambios que tuvieron en sus respectivos planteles, tanto Racing como Rosario Central suman muchos boletos para llegar lejos en el Torneo Apertura 2026.
Racing incorporó jugadores importantes para su estructura, como Valentín Carboni o Matko Miljevic. Del lado de Central, la cara nueva más importante quizá sea la del entrenador, Jorge Almirón. A pesar de los refuerzos que llegaron, como Gastón Ávila, Jeremías Ledesma o Pol Fernández, en el banco de suplentes hay un nuevo DT -arribó en diciembre pasado-, que será el encargado de darle una idea al equipo.
Así y todo, ninguno de los dos ganó en sus debuts en el Apertura. La Academia cayó ante Gimnasia de La Plata por 2-1 -Schelotto y Torres marcaron para el Lobo, mientras que Conechny descontó para Racing-, y el Canalla perdió frente a Belgrano por 2-1 -Di María hizo el de Central, y Gutiérrez y Mallo (EC) los del Pirata-.
Dos equipos fuertes que buscan recuperarse, y que este año además tendrán compromisos internacionales. Rosario Central jugará la Copa Libertadores y Racing la Copa Sudamericana.
La sorpresa de Marcos Rojo: afuera de la lista de convocados
Marcos Rojo quedó afuera de la citación para el partido. Gustavo Costas decidió no llamar al defensor a pesar de que decidió quedarse en Racing. Hace unos días, Rojo le blanqueó a Costas que tenía ganas de finalizar su carrera en Estudiantes, en un pedido que sorprendió en Avellaneda.
El zaguero, de 35 años, había llegado al club en agosto pasado, con el objetivo principal de disputar la Copa Libertadores. Un refuerzo de jerarquía que el DT tenía bien en consideración.
Sin embargo, tras jugar menos de lo pensado, Rojo vio con buenos ojos la posibilidad de mudarse a La Plata. Tras abrir conversaciones con el Pincha, finalmente se quedó en Racing, con un contrato por productividad.
A pesar de ello, no fue citado para medirse ante Rosario Central.
Dónde ver Racing vs. Rosario Central
El partido entre Academia y Canalla será televisado por ESPN Premium, el canal del pack fútbol.
Posibles formaciones
Racing: Cambeses; Martirena, Colombo, García Basso, Rojas; Nardoni, Sosa, Miljevic; Carboni, Martínez, Vergara
Rosario Central: Ledesma; Coronel, Mallo, Ovando, Sández; Giménez, Ibarra, Pizarro; Campaz, Di María, Véliz