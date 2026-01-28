Dónde ver Racing vs. Rosario Central por Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Central 0-0 Estudiantes: Canalla y Pincha, duelo picante con factor AFA en el medio Ángel Di María va por un nuevo título con Rosario Central @RosarioCentral

Dos equipos fuertes que buscan recuperarse, y que este año además tendrán compromisos internacionales. Rosario Central jugará la Copa Libertadores y Racing la Copa Sudamericana.

La sorpresa de Marcos Rojo: afuera de la lista de convocados

Marcos Rojo quedó afuera de la citación para el partido. Gustavo Costas decidió no llamar al defensor a pesar de que decidió quedarse en Racing. Hace unos días, Rojo le blanqueó a Costas que tenía ganas de finalizar su carrera en Estudiantes, en un pedido que sorprendió en Avellaneda.

Racing piensa en Marcos Rojo para meterlo en un momento clave del partido vs. Boca Rojo, afuera .FOTO: (X/Redes@RacingClub)/ NA

El zaguero, de 35 años, había llegado al club en agosto pasado, con el objetivo principal de disputar la Copa Libertadores. Un refuerzo de jerarquía que el DT tenía bien en consideración.

Sin embargo, tras jugar menos de lo pensado, Rojo vio con buenos ojos la posibilidad de mudarse a La Plata. Tras abrir conversaciones con el Pincha, finalmente se quedó en Racing, con un contrato por productividad.

A pesar de ello, no fue citado para medirse ante Rosario Central.

Dónde ver Racing vs. Rosario Central

El partido entre Academia y Canalla será televisado por ESPN Premium, el canal del pack fútbol.

Posibles formaciones

Racing: Cambeses; Martirena, Colombo, García Basso, Rojas; Nardoni, Sosa, Miljevic; Carboni, Martínez, Vergara

Rosario Central: Ledesma; Coronel, Mallo, Ovando, Sández; Giménez, Ibarra, Pizarro; Campaz, Di María, Véliz

