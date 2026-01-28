El secreto de Javier Milei sobre Lali Espósito que Fátima Florez ventiló

"La verdad que yo sé que a él le gusta un tema que empezó…porque antes por ahí no la conocía, pero hay temas de Lali que sí le gustan", dijo Fátima.

Ante el asombro de todos en el programa, la actriz afirmó: "Él es una persona que es un artista. Él tiene sensibilidad con el tema artistas".

"Se subió a cantar con Palavecino y lo hizo muy bien. Hay que subirse a cantar bien en Jesús María, en un estadio tan grande. Me parece que está piola eso", agregó.

En esa misma línea, Fátima definió a Milei como un "rockstar".

javier-milei-fatima-florezjpg Después del show, muchos se preguntan si volvió el amor entre Fátima Florez y Javier Milei.

Cuando le preguntaron si Milei respeta a Lali como artista, Fátima contestó: "Sí, obviamente. Hay una cosa que es que los éxitos no se discuten. La chica viene de llenar cinco River (en realidad llenó cinco estadios Vélez Sarsfield y agotó dos River), es un montón. Tiene una trayectoria, trabaja desde los 10 años, es una persona re carismática".

Aunque dejó claro: "No dije (que es) fanático".

Asimismo, dijo no recordar cuál es el tema de Lali que le gusta al Presidente, pero sí reveló el que le gusta a ella: "A mí el de 'Boomerang', me encanta".

La fuerte reacción de Lali Espósito al show de Javier Milei con Fátima Florez

La revelación de Fátima se conoce luego de que Lali volviera a cruzar, aparentemente, a Milei en las redes sociales.

Para nadie es un secreto que la cantante y el Presidente se encuentran públicamente enfrentados.

Esta vez, Lali compartió en sus historias de Instagram un fragmento de una de las canciones que le dedicó a Milei.

Se trata del tema "Payaso". "Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz payaso", escribió la artista.

Aunque Lali no nombró directamente al Presidente, el mensaje ha sido considerado como una crítica a Milei tras su presentación con Fátima Florez.

