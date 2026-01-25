Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

En ese caso,

o el Estado subsidia a Techint para que ofrezca un precio compatible con el de sus competidores globales;

o el Estado debería compensar a las petroleras por comprar a mayor precio del estándar.

En ambos casos, el bolsillo del contribuyente debería hacerse cargo pero ¿es lo que elige el contribuyente?

Esto también es válido para la próxima competencia que viene que es el proyecto de ENI e YPF para el gas.

Tampoco es culpa de Techint sino de la estructura productiva argentina.

No faltan quienes afirman que otras plantas de Techint en otros países producen a menor precio en moneda 'dura' que las plantas de Techint en la Argentina.

La empresa que ganó la licitación

La firma india Welspun, con una oferta casi 40% más económica que la propuesta por Techint, se impuso en la compulsa con una propuesta de poco más de US$ 200 millones, aceptando además mayor flexibilidad en las condiciones de pago y garantías, factores que resultaron decisivos para su elección por parte del consorcio adjudicador, conocido como Southern Energy.

Southern Energy agrupa a potentes jugadores del establishment energético local, como Pan American Energy —con Marcos Bulgheroni como figura destacada—, Pampa Energía —liderada por Marcelo Mindlin— y la petrolera de bandera YPF, cuyo jefe Horacio Marín mantiene vínculos estrechos con el presidente Milei.

Según publicó La Nación, la decisión fue discutida largamente en la mesa de los petroleros, donde incluso se propuso facilitar alternativas para que Siat-Tenaris (brazo tubular de Techint) mejorara su oferta. Sin embargo, la brecha era demasiado amplia y los socios decidieron que hacer concesiones pondría en riesgo la viabilidad económica del proyecto.

La derrota de Techint ha sido recibida como un golpe simbólico para la industria local. Rocca, uno de los referentes industriales más influyentes del país, ha sido un crítico persistente de las importaciones a bajo costo, especialmente procedentes de China, que según él ponen en riesgo la producción doméstica en múltiples sectores.

Ahora, el “enemigo” surge desde Bombay, en lugar de las tradicionales críticas al gigante asiático, lo que amplifica la sorpresa dentro del empresariado nacional.

image Welspun, la empresa india que ganó la licitación.

El episodio adquiere mayor relevancia en un contexto en el que las industrias locales buscan cada vez más mecanismos para protegerse de la competencia extranjera, denunciando prácticas de importación que consideran desleales y tratando de frenar el ingreso masivo de productos a precios subsidiados, sobre todo provenientes de Asia.

El peso de la licitación

Desde La Nación -medio tradicionalmente vinculado a Techint, hay que subrayar-, agregaron que mientras Techint y otros sectores analizan estrategias para recuperarse o adaptarse, en el Gobierno y en el sector privado ya se preparan reuniones de alto nivel entre líderes empresariales como Martín Rapallini (presidente de la UIA), funcionarios del Ejecutivo y técnicos para debatir sobre la competitividad, reglamentaciones aduaneras y posibles medidas de apoyo a la industria nacional.

La polémica generada por una sola licitación podría convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el empresariado argentino y el modelo económico vigente, marcando el inicio de una nueva etapa de debates sobre apertura comercial, defensa industrial y el rumbo de la producción local.

