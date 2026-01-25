La tragedia ambiental que azota al Parque Nacional Los Alerces alcanzó dimensiones alarmantes durante la jornada de este domingo 25/01. Los incendios forestales que vienen castigando esta joya patagónica desde hace días experimentaron una escalada brutal que transformó por completo el panorama: lo que era difícil pasó a ser directamente imposible de controlar. Las condiciones climáticas adversas, con vientos cambiantes de gran intensidad y un calor sofocante, generaron el combo perfecto para que las llamas adquieran un comportamiento extremo e impredecible.
¿QUÉ RUTAS ESTÁN CORTADAS?
Incendios fuera de control bloquean caminos y accesos clave
Por los incendios quedó cortada la Ruta 71 entre la Ruta 40 y Cholila, además del cierre de la Portada Norte y la navegación en Futalaufquen.
Cualquiera que haya visitado Los Alerces conoce la magnitud de ese territorio, sus bosques milenarios, sus lagos cristalinos, esos senderos que parecen sacados de una postal. Ahora, esos mismos espacios que miles de argentinos recorren cada verano están siendo devorados sin freno.
El Cerro Riscoso, las nacientes del Arroyo Colehual, el Lago Rivadavia y la Laguna Froilán se convirtieron en epicentros de destrucción. La voracidad del fuego obligó a tomar una decisión dolorosa pero inevitable: retirar a los brigadistas de las zonas más peligrosas porque seguir ahí era jugarse la vida.
Los operativos para calmar las llamas despliegan actualmente a más de 270 hombres y mujeres provenientes de distintas regiones del país. Sin embargo, la realidad los supera. Los focos secundarios brotan constantemente, haciendo que cada avance logrado se diluya en cuestión de horas.
Ruta 71 cerrada por incendios y riesgo extremo
Las autoridades respondieron con medidas drásticas que reflejan la gravedad absoluta del momento. Desde este domingo quedó cortada por completo la Ruta Provincial N°71 entre el Empalme con la Ruta Nacional 40 y Cholila, sin importar el tipo de vehículo. Nada ni nadie puede circular por ese tramo hasta nueva orden. Esta restricción radical apunta a evitar tragedias, especialmente considerando que el fuego exhibe movimientos descendentes que disparan nuevos focos de manera espontánea cuando cae la tarde. Además, la Portada Norte permanece clausurada y la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen continúa absolutamente vedada.
Desde arriba, la batalla no resulta menos complicada. Seis helicópteros y tres aviones surcan el cielo intentando frenar el avance, pero el humo espeso que se acumula en valles y cañadones reduce la visibilidad a niveles peligrosos. Gracias a tecnología de observación con imágenes de 360 grados se pudo calcular que la superficie afectada ya trepó por encima de las diez mil hectáreas.
Mientras tanto, los equipos de apoyo logístico y la maquinaria vial no paran de reforzar fajas de contención enfrentando un problema adicional que complica aún más las operaciones: los arroyos están secos, lo cual impide recargar los equipos de bombeo. El acumulado de lluvias en las últimas semanas fue inferior a un milímetro, un volumen insuficiente para generar un impacto sobre las vastas zonas afectadas por el siniestro.
