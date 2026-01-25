Incendios fuera de control bloquean caminos y accesos clave

Desde arriba, la batalla no resulta menos complicada. Seis helicópteros y tres aviones surcan el cielo intentando frenar el avance, pero el humo espeso que se acumula en valles y cañadones reduce la visibilidad a niveles peligrosos. Gracias a tecnología de observación con imágenes de 360 grados se pudo calcular que la superficie afectada ya trepó por encima de las diez mil hectáreas.

Mientras tanto, los equipos de apoyo logístico y la maquinaria vial no paran de reforzar fajas de contención enfrentando un problema adicional que complica aún más las operaciones: los arroyos están secos, lo cual impide recargar los equipos de bombeo. El acumulado de lluvias en las últimas semanas fue inferior a un milímetro, un volumen insuficiente para generar un impacto sobre las vastas zonas afectadas por el siniestro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2015554078097408112&partner=&hide_thread=false #ALERTA | Nuevamente, incendios fuera de control en la Patagonia, Argentina.



Imágenes desde Cholila: se observan focos del Parque Nacional Los Alerces avanzando de oeste a este. Al frente, una densa columna de humo proveniente del incendio en Epuyén. pic.twitter.com/BbXAc4hHhS — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 25, 2026 Publicación en X de @MundoEConflicto.

