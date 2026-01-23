Insólito festejo de Javier Milei por sus zapatillas (pero miran otro detalle)

Captura de pantalla 2026-01-23 141235

Pero más allá de este dato celebrado por Javier Milei, los usuarios de X repararon en otro detalle, que se observa bien en la segunda foto: el ruedo del pantalón de vestir, doblado para arriba, toda una desprolijidad en el vestuario del Presidente. Otros también cuestionaron que asista a un evento de esa envergadura vistiendo zapatillas y no zapatos.