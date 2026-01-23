urgente24
Insólito festejo de Javier Milei por sus zapatillas (pero miran otro detalle)

Javier Milei celebró en X que el modelo de las zapatillas que usó en el Consejo de la Paz se agotaron en algunos shoppings, pero todos miran otro detalle.

23 de enero de 2026 - 14:42
Las zapatillas de Javier Milei dan que hablar (pero el ruedo de su pantalón, más...)

Javier Milei compartió en X un insólito (e incomprobable) récord: que las zapatillas Nike que usó durante la firma del Consejo de la Paz de Donald Trump se agotaron "en los shoppings Alto Palermo, Soleil, Abasto y DOT". Según él, es el "triunfo del capitalismo". Pero muchos usuarios se enfocaron en otro detalle de la vestimenta presidencial.

"Las Nike que usa el Javito quedaron fuera de stock en los shoppings Alto Palermo, Soleil, Abasto y DOT. El Capitalismo siempre triunfa", escribió un usuario de X, y el Presidente lo compartió en su cuenta de X. Junto al mensaje, dos fotos del mandatario en dicha cumbre.

En rigor, la publicación no brinda datos que sustenten dicha afirmación (¿el modelo de las Nike se agotó después de que las usó Milei o no estaban en stock desde antes? ¿Se agotaron porque las usa Milei? Imposible saberlo...)

Pero más allá de este dato celebrado por Javier Milei, los usuarios de X repararon en otro detalle, que se observa bien en la segunda foto: el ruedo del pantalón de vestir, doblado para arriba, toda una desprolijidad en el vestuario del Presidente. Otros también cuestionaron que asista a un evento de esa envergadura vistiendo zapatillas y no zapatos.

Algunas de las respuestas al posteo en X:

