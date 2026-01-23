Adiós a Trumplandia: James Cameron quiere ser ciudadano de Nueva Zelanda

Avatar 2 ¿Una obra maestra? Sí, eso parece. Avatar es sinónimo de Nueva Zelanda.

Indecentes

Según Zack Sharf, en Variety, Cameron fue entrevistado en un episodio reciente de 'In Depth with Graham Bensinger' y dijo: "(...) me encanta Nueva Zelanda. ¿Dónde preferirías vivir? ¿Un lugar que de verdad crea en la ciencia, que sea sensato y donde la gente pueda trabajar unida por un objetivo común, o un lugar donde todos se enfrenten, extremadamente polarizados, dándole la espalda a la ciencia y que, básicamente, estaría sumido en el caos si apareciera otra pandemia?".

Cuando Graham Bensinger señaló que USA sigue siendo “un lugar fantástico para vivir”, Cameron lo cuestionó diciendo: “¿Lo es?”

"Pero Nueva Zelanda es sencillamente increíblemente hermosa", señaló Bensinger, a lo que Cameron respondió: "No estoy allí por el paisaje, estoy allí por la cordura".

En 2025 Cameron apareció en el podcast 'The F—ing News' y reveló que su ciudadanía neozelandesa era "inminente" en ese momento.

Él es un crítico de la transformación de USA durante el gobierno de Donald Trump: "Veo un alejamiento de todo lo decente. Estados Unidos no representa nada si no representa lo que históricamente ha representado. Se convierte en una idea vacía, y creo que la están vaciando tan rápido como pueden para su propio beneficio... Hay un respeto innato y una exigencia de respeto [aquí]. Todos tenemos este tipo de estatus igualitario en términos de personalidad. Y me encanta eso; eso es lo que quería que mis hijos experimentaran".

Cameron añadió que se siente más seguro en Nueva Zelanda: "Siento que no tengo que leer sobre [Trump] en portada todos los días, algo simplemente repugnante. Hay algo agradable en los medios neozelandeses; al menos a Trump lo ponen en la página 3. Simplemente no quiero ver más la cara de ese tipo en la portada del periódico. Es inevitable aquí, es como ver un accidente de coche una y otra vez".

