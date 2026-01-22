De la fría Davos al 'baño de masas' local: Milei arranca el cabotaje

Live Blog Post

DNU de Inteligencia: Optimismo en el Gobierno, pero a la oposición se le abre una ventana

La Casa Rosada confía que la oposición no junte los votos para voltear el DNU de Javier Milei que reforma el sistema de espionaje. Pero en ese sector ostentan un número cercano al quórum y hay dudas con aliados del Gobierno.

Si bien el DNU fue remitido al Congreso como estipula la ley, en la Casa Rosada descansan en que durante las sesiones extraordinarias no podrán tratarse temas que excedan el temario dispuesto por el Ejecutivo. Y el DNU 941/2025 no fue incluido.

Según Miguel Pichetto, no obstante, este punto está en discusión. Para el peronismo, que lidera la avanzada, el DNU estará en condiciones de ser tratado apenas transcurran los plazos reglamentarios previstos: 10 días desde su envío desde el Ejecutivo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativos, y desde allí otros 10, incluso si no hubo dictamen.

En ese sector también hacen cálculos y estiman que faltan entre 6 y 7 votos para alcanzar la mayoría absoluta de 129 en la Cámara de Diputados. Hoy se cuentan, entre otros, los votos de Unión por la Patria, Unidos y la Izquierda, además de expresiones minoritarias.

Hay expectativa por la postura que tomará el PRO, que supeditó a un análisis exhaustivo de la instrumentación de la normativa una opinión más taxativa al respecto.

Por otro lado, se generó una duda sobre el vínculo del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo con la Casa Rosada, luego de que se filtraran fotos del mandatario de vacaciones en una playa mientras hubo inundaciones en la provincia (y miran a los libertarios locales por la difusión de las imágenes).

Según el diario Página12, además de los tucumanos, los peronistas también irían por otros exaliados como los Catamarqueños, que se escindieron recientemente tras el acuerdo del gobernador Raúl Jalil con la Casa Rosada.

Es una ventana de oportunidad para la oposición más dura, pero habrá que ver si se materializa.

