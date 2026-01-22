urgente24
De la fría Davos al 'baño de masas' local: Milei arranca el cabotaje

Fin de la breve gira internacional de Javier Milei, quien mañana (23/01) arribará a la Argentina pero ya tiene en agenda otros viajes de 'cabotaje'.

Javier Milei deja Suiza este jueves (22/01), tras cerrar su participación en el Foro Económico Mundial de Davos (sin pena ni gloria...), y aterrizará mañana temprano en la Argentina, de acuerdo a lo informado oficialmente. El viaje marca el fin de una breve pero intensa agenda internacional, y ahora arranca la etapa 'cabotaje'.

El Presidente ya tiene prevista una visita a Mar del Plata, donde el próximo 27 de enero encabezará el 'Derecha Fest', aunque se habla de que llegaría un día antes para realizar una recorrida (y hasta iría a ver la obra de teatro de su ex, Fátima Florez). Además, estaría evaluando visitas a provincias donde el oficialismo busca consolidar volumen político -como Mendoza-, y hasta hay una versión de que participaría de la Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja, ahora que le gustan los eventos populares...

Milei busca mostrarse en contacto directo con el público afín (darse un "baño de masas", como en Jesús María), en el marco de una agenda que mezcla recorridas políticas, actos partidarios y presencia en eventos de alto impacto popular.

En paralelo, arranca el año legislativo y el Gobierno se muestra muy optimista respecto a la aprobación del temario completo de las sesiones extraordinarias, donde el oficialismo busca avanzar con proyectos sensibles para el corazón del plan económico, como la reforma laboral (que ya generó rechazo casi generalizado de los gremios).

Provocación innecesaria: Diputado de LLA dijo que Uruguay es "provincia argentina"

El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, afirmó que Uruguay es “una provincia nuestra” y sugirió que, en el futuro, podría ser anexada por la Argentina como parte de un supuesto “imperio”, lo que generó gran polémica.

La controversial afirmación de Agustín Romo fue parte de su embestida contra Emiliano Brancciari, líder de la banda No Te Va Gustar, quien había publicado en X una foto de su nuevo tatuaje -una pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo-, lo que molestó al libertario.

“Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino”, escribió el legislador libertario en su cuenta de X.

Cuando lo corrigieron sobre el origen de Brancciari -nacido en Argentina y luego nacionalizado uruguayo-, Romo redobló la apuesta: “Bueno, la banda es de la provincia de Uruguay”.

Javier Milei ya viaja de regreso a la Argentina, previa escala en Canarias

El avión presidencial ARG01 partió desde el aeropuerto de Zurich (Suiza) a las 18:10, hora local (las 14:10 de la Argentina) con destino a Gran Canaria, donde aterrizó a las 21:10 para realizar una escala técnica de reabastecimiento, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

Javier Milei y su comitiva permanecerán en Canarias un par de horas, y estaba prevista su partida hacia Buenos Aires poco después de las 22:30, para arribar al Aeroparque Jorge Newbery entre las 4:30 y las 5 de mañana.

DNU de Inteligencia: Optimismo en el Gobierno, pero a la oposición se le abre una ventana

La Casa Rosada confía que la oposición no junte los votos para voltear el DNU de Javier Milei que reforma el sistema de espionaje. Pero en ese sector ostentan un número cercano al quórum y hay dudas con aliados del Gobierno.

Si bien el DNU fue remitido al Congreso como estipula la ley, en la Casa Rosada descansan en que durante las sesiones extraordinarias no podrán tratarse temas que excedan el temario dispuesto por el Ejecutivo. Y el DNU 941/2025 no fue incluido.

Según Miguel Pichetto, no obstante, este punto está en discusión. Para el peronismo, que lidera la avanzada, el DNU estará en condiciones de ser tratado apenas transcurran los plazos reglamentarios previstos: 10 días desde su envío desde el Ejecutivo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativos, y desde allí otros 10, incluso si no hubo dictamen.

En ese sector también hacen cálculos y estiman que faltan entre 6 y 7 votos para alcanzar la mayoría absoluta de 129 en la Cámara de Diputados. Hoy se cuentan, entre otros, los votos de Unión por la Patria, Unidos y la Izquierda, además de expresiones minoritarias.

Hay expectativa por la postura que tomará el PRO, que supeditó a un análisis exhaustivo de la instrumentación de la normativa una opinión más taxativa al respecto.

Por otro lado, se generó una duda sobre el vínculo del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo con la Casa Rosada, luego de que se filtraran fotos del mandatario de vacaciones en una playa mientras hubo inundaciones en la provincia (y miran a los libertarios locales por la difusión de las imágenes).

Según el diario Página12, además de los tucumanos, los peronistas también irían por otros exaliados como los Catamarqueños, que se escindieron recientemente tras el acuerdo del gobernador Raúl Jalil con la Casa Rosada.

Es una ventana de oportunidad para la oposición más dura, pero habrá que ver si se materializa.

VER NOTA

5 renuncias en 24 horas: Se fue Carlos Casares y no ocultó su malestar con el Gobierno

Carlos Casares, interventor del Enargas, presentó este miércoles su renuncia a la conducción del ente regulador del gas, luego de haber quedado afuera del Directorio que asumirá el ente unificado de gas y electricidad. Era el único integrante de la primera línea del área energética que se mantenía en su cargo desde el inicio de la gestión de Milei (en octubre de 2024 se produjo un recambio de las principales autoridades de la Secretaría de Energía, tras el desplazamiento de Eduardo Rodríguez Chirillo).

Cabe recordar que Casares se había postulado para ser elegido como presidente o como vicepresidente al concurso del cual surgieron los nombres de los cinco directores que asumirán en el ENRGE. El interventor fue incluido en la terna de candidatos que elevó el comité de selección para el cargo de presidente, pero el Poder Ejecutivo se inclinó por seleccionar a Néstor Lamboglia, actual interventor del ENRE, para esa posición.

En su carta de renuncia, donde enumeró todos los logros de su gestión, Casares mostró su disconformidad por haber sido marginado del directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad

Recordó que se presentó "al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio", pero que no fue designado. Y no ocultó su malestar: "atento sus resultados y más allá de que no deja de sorprenderme la propuesta elevada, entiendo que no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando", lamentó.

casares renuncia

La renuncia de Casares es la 5ta salida oficializada en las últimas 24 horas: ayer fue el secretario de Transporte, Luis Pierrini, le siguieron Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) respectivamente, y en las últimas horas se oficializó la salida de Paul Starc, titular de la UIF.

Más cambios en Transporte: Otros 2 funcionarios, afuera

La Secretaría de Transporte anunció cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). Si bien la noticia se dio a conocer esta tarde, las salidas de los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, se materializaron ayer, después de que lo hiciera Luis Pierrini.

Apenas después de que Fernando Herrmann fuera oficializado en lugar de Pierrini al frente de Transporte, desde esa cartera anunciaron los cambios en las empresas ferroviarias.

image

A partir de ahora, Sebastián Giorgetti asume la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, organismo encargado de los servicios ferroviarios de pasajeros en Argentina, mientras que Fabián González fue designado como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, responsable de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país.

El comunicado de la Secretaría de Transporte:

image
Escándalo en Nucleoeléctrica: A Demian Reidel le 'bajaron' 2 gerentes y estalló de furia

Al presidente de Nucleoeléctrica S.A. -la empresa estatal, en proceso de privatización, que opera las tres centrales nucleares en funcionamiento en la Argentina- Demian Reidel, se lo vio furioso en una asamblea del Directorio porque apartaron a dos gerentes designados por él, en medio de denuncias por sobreprecios.

Todo comenzó con una denuncia que elevó el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina por presuntos sobreprecios de 140% en un contrato que finalmente, cuando el caso vio la luz, no se aprobó. Pero esta denuncia desencadenó en la suspensión del gerente general, Marcelo Famá, y del gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos designados por Reidel, y quienes son señalados como los impulsores del polémico contrato.

El Directorio de Nucleoeléctrica se reunió ayer (21/01) y decidió quitarle firma y apartar temporalmente a ambos funcionarios. Las versiones periodísticas coinciden ( Infobae y La Política Online, por ejemplo), en que el presidente de Nucleoeléctrica - tristemente célebre por decir que el "problema" de la Argentina "es que está poblada por argentinos"- reaccionó de manera violenta, pateando paredes e incluso agrediendo al vicepresidente de la empresa Guido Lavalle -que también es alfil suyo- por votar a favor de la suspensión.

Los medios citados anteriormente coinciden en la versión de que al ver el resultado, Reidel se retiró de la reunión intempestivamente no sin antes agredir a Lavalle, patear una de las paredes y dar un portazo.

VER NOTA

Más salidas en el Gobierno: Bye bye Paul Starc

Horas después de que se oficializara la salida del secretario de Transporte ,Luis Pierrini, se conoció la "renuncia" del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc.

Si bien oficialmente se habló de una dimisión por "razones personales", la salida obedecería al límite traspasado con la difusión en medios de comunicación de información sensible de USA vinculados al tema AFA.

La discusión de fondo dentro del gabinete nacional habría pasado por la utilización de datos del intercambio de información entre la UIF argentina y la FinCEN estadounidense (Financial Crimes Enforcement Network o Red de Control de Delitos Financieros) para ventilar / aportar datos contra Claudio Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino.

VER NOTA

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

