De la fría Davos al 'baño de masas' local: Milei arranca el cabotaje

Javier Milei deja Suiza este jueves (22/01), tras cerrar su participación en el Foro Económico Mundial de Davos (sin pena ni gloria...), y aterrizará mañana temprano en la Argentina, de acuerdo a lo informado oficialmente. El viaje marca el fin de una breve pero intensa agenda internacional, y ahora arranca la etapa 'cabotaje'.
Provocación innecesaria: Diputado de LLA dijo que Uruguay es "provincia argentina"
El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, afirmó que Uruguay es “una provincia nuestra” y sugirió que, en el futuro, podría ser anexada por la Argentina como parte de un supuesto “imperio”, lo que generó gran polémica.
La controversial afirmación de Agustín Romo fue parte de su embestida contra Emiliano Brancciari, líder de la banda No Te Va Gustar, quien había publicado en X una foto de su nuevo tatuaje -una pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo-, lo que molestó al libertario.
“Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino”, escribió el legislador libertario en su cuenta de X.
Cuando lo corrigieron sobre el origen de Brancciari -nacido en Argentina y luego nacionalizado uruguayo-, Romo redobló la apuesta: “Bueno, la banda es de la provincia de Uruguay”.
