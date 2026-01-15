'Palito' cordobés a Javier Milei, y Bornoroni hace malabares

"Hay turistas que no vienen solamente a Jesús María, que hacen el recorrido de festivales de nuestra provincia", añadió Siciliano, instando al Presidente a disfrutar de la cultura cordobesa: "Que se tire un par de pasos prohibidos, si puede. Que se tome un buen fernet con coca", manifestó.

Gabriel Bornoroni recogió el guante y salió al rescate de Milei

En diálogo con Radioinforme 3, el diputado libertario Gabriel Bornoroni señaló que Milei llegará para "estar en el festival compartiendo con todos los cordobeses". "Demuestra el afecto que tiene por Córdoba: la primera salida que hace en el año es venir acá", afirmó.

El legislador aclaró que Milei no tiene previsto mantener encuentros formales con funcionarios provinciales. "Viene exclusivamente al festival, a hacer un baño de cordobeses, a charlar y a estar con la gente. No es una visita institucional", subrayó, y descartó que esté en los planes una reunión con el Gobierno de Córdoba.

Y luego se refirió, sin mencionarlo, a la contradicción de Milei de haber criticado este tipo de festivales financiados por el Estado y ahora participar de ellos. "Jesús María no es un festival deficitario: genera ingresos, tiene sponsors privados, deja superávit y devuelve más de la mitad a más de 24 escuelas", afirmó. En ese sentido, consideró que la presencia de Javier Milei es coherente con su visión de distinguir entre "gasto improductivo" y actividades que generan valor.

"Milei no es bienvenido": El PTS prepara protesta

El Partido de los Trabajadores Socialistas (uno de los espacios que integra el Frente de Izquierda) prepara una acción de repudio ante lo que será la visita del presidente Javier Milei al Festival de Doma y Folclore de Jesús María. La fuerza se movilizará junto a trabajadores de distintos sectores, jubilados y estudiantes para rechazar las medidas impulsadas por el gobierno libertario, especialmente la reforma laboral.

"Milei no es bienvenido. Repudiamos que venga a hacer la parodia de festejo a la que nos tiene acostumbrados mientras es el principal responsable del brutal ajuste que venimos sufriendo las mayorías populares y que con la reforma laboral que impulsa se va a profundizar"; expresaron en la convocatoria.

La dirigente cordobesa Laura Vilches declaró: "El conflicto de la planta de Lustramax dónde fueron despedidos 15 trabajadores, adelanta lo que le espera a todos los trabajadores si se aprueba la reforma laboral: En Lustramax vemos despidos ilegales, persecución sindical y desconocimiento de la autoridad laboral. Esto muestra, en los hechos, el modelo de flexibilización, disciplinamiento y ataque a la organización obrera que el gobierno busca generalizar con la reforma laboral. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras quieren naturalizar que a los trabajadores nos pueden echar como perros a la calle".

Esta acción forma parte de la campaña que el PTS viene realizando en los principales centros turísticos de Córdoba y todo el país denunciando la reforma laboral que impulsa el gobierno. "Estamos desplegando una gran campaña de denuncia, con pasacalles, auto-parlantes, avionetas, puntos de entrega de materiales informativos en plazas, terminales y campings sindicales. Ya llegamos a miles de trabajadores para informar sobre los efectos que tendría esta reforma laboral esclavista con la que pretenden eliminar derechos para empeorar nuestras condiciones"; argumentó Vilches.

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Terremoto en Racing por lo último que se filtró sobre Facundo Cambeses

Griselda Siciliani le dio la peor noticia de todas a Luciano Castro: "Hubo algo"

Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos