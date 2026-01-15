Moria Casán cruzó a Lali Espósito tras anunciar que se casará y disparó contra Pedro Rosemblat

Moria Casán aprobó en El Trece y ganó media hora más de programa

En 2025 El Trece se vio por debajo de Telefe en cuanto a los niveles de audiencia, lo cierto es que con el lanzamiento de La mañana con Moria supieron posicionarse por las mañanas y se acercaron a su principal competidor: A la Barbarossa.

En el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi, el conductor Ángel de Brito fue quien anunció que el ciclo televisivo que lidera Moria Casán tendrá media hora más en 2026 a raíz de la aceptación que tuvo por parte de los televidentes.

"Le agrandaron su programa. Están muy contentos en El Trece con Moria y va a durar dos horas", explicó el periodista.

Además, aclaró que para que se produzca la ampliación horaria Puro show, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se vio afectado y por eso durará media hora menos.

---------------------

