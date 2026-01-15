En la tarde del miércoles (14/01) Lali Espósito anunció mediante las redes sociales que se casará con su novio Pedro Rosemblat, el hecho no pasó desapercibido por sus fanáticos que rápidamente lo celebraron aunque quien se mostró en contra de la decisión tomada por la cantante fue Moria Casán.
"NO LO QUIERO"
Moria Casán cruzó a Lali Espósito tras anunciar que se casará y disparó contra Pedro Rosemblat
Luego del anuncio que hizo la cantante mediante las redes sociales, Moria Casán inesperadamente la criticó por decidir pasar por el altar.
"Qué horror. ¿Qué hacés Lali? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a casar? Una mujer emponderada, divina", comenzó diciendo en su programa La mañana con Moria y a su vez aprovechó para disparar contra el periodista quien al parecer se negó a darle una nota: "No contesta, no viene. Está muy alzado en un pony, Pedro. No lo quiero".
"Estuviste un día en mi casa y ni te conocí mi amor. Ahora que estás con Lali calmate bebé. Que todo sube y todo baja", agregó picante posteriormente y repitió: "No me gusta que se case. No quiero".
De esta manera, la conductora mostró su desacuerdo de que la reconocida artista pase por el altar destacando que va en contra del empoderamiento femenino al cuestionar los mandatos tradicionales dejando de lado que se trata de una personal y autónoma.
Moria Casán aprobó en El Trece y ganó media hora más de programa
En 2025 El Trece se vio por debajo de Telefe en cuanto a los niveles de audiencia, lo cierto es que con el lanzamiento de La mañana con Moria supieron posicionarse por las mañanas y se acercaron a su principal competidor: A la Barbarossa.
En el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi, el conductor Ángel de Brito fue quien anunció que el ciclo televisivo que lidera Moria Casán tendrá media hora más en 2026 a raíz de la aceptación que tuvo por parte de los televidentes.
"Le agrandaron su programa. Están muy contentos en El Trece con Moria y va a durar dos horas", explicó el periodista.
Además, aclaró que para que se produzca la ampliación horaria Puro show, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se vio afectado y por eso durará media hora menos.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
El Trece recortó un ciclo y las redes celebraron el golpe: ¿Próxima baja en camino?
Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos
¿Nicolás Vázquez se arrepiente de haberse separado? La mención a Gimena Accardi que llamó la atención
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Cómo recuperar conversaciones borradas de WhatsApp: la solución que pocos conocen