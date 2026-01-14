Graciela Alfano delata a Mauricio Macri y ventila cómo es en la cama

"Era muy ocurrente, lo dejo a su criterio, no puedo contar todo, pero cosas parecidas que te gusta a vos también, que me gustan a mí. Es muy divertido", insistió Alfano.

"¿Era un hombre de fantasear? ¿Tenía mucha experiencia lúdica?", preguntó Moria. A lo que la ex vedette respondió: "Totalmente. Es acuario, es un tipo que tiene una inteligencia, es ingeniero y uno no se recibe de ingeniero si es estúpido. Tenés que estudiar mucho".

Graciela Alfano contó la invitación que le hizo Mauricio Macri

Mucho antes, Alfano también había contado que el expresidente la escribió recientemente en la madrugada y la invitó a comer.

Según relató la diva, el político le envió un mensaje a las 4 de la mañana.

Desde Punta del Este, Alfano contó en el programa DDM (América TV): “Quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos esta semana”.

"Es un hombre que me encanta", agregó.

Todo esto ocurre en el marco de hacerse oficial la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 años de relación.

