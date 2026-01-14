Tras la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, ha salido a relucir Graciela Alfano, no sólo porque aseguró que el expresidente le había escrito recientemente, sino porque ha ventilado detalles del vínculo que tuvieron hace años, incluidos detalles de la intimidad.
SIN FILTROS
Graciela Alfano delata a Mauricio Macri y ventila cómo es en la cama
Graciela Alfano dio detalles sumamente íntimos del vínculo que tuvo con Mauricio Macri. Dijo que Macri en la cama es muy...
Graciela Alfano y Mauricio Macri: El detalle íntimo que reveló la diva
En conversación con Moria Casan, en el programa "La mañana con Moria" (Eltrece), la diva sorprendió al hacer algunas confesiones íntimas sobre Mauricio Macri.
"¿Ya te acostaste con Macri?", le preguntó la conductora. A lo que Alfano respondió: "Sí, mi amor, hace años, años, años. Yo lo conocí hace muchos años, cuando estaba en El Periscopio y tuve una relación de 7 años".
Moria quería saber más y le preguntó: "¿Es bueno en la cama?". Y la diva contestó: "Sí, me encanta. me encanta. Rinde en la cama, es muy divertido. Pero, te juro, se le ocurre cada cosa en la cama, que a mí me divirtió muchísimo. Éramos clandestinos".
"¿Y qué hacía en la cama?", siguió preguntando la conductora. "Si vamos a hablar, yo también te voy a preguntar a vos", dijo la diva.
"Era muy ocurrente, lo dejo a su criterio, no puedo contar todo, pero cosas parecidas que te gusta a vos también, que me gustan a mí. Es muy divertido", insistió Alfano.
"¿Era un hombre de fantasear? ¿Tenía mucha experiencia lúdica?", preguntó Moria. A lo que la ex vedette respondió: "Totalmente. Es acuario, es un tipo que tiene una inteligencia, es ingeniero y uno no se recibe de ingeniero si es estúpido. Tenés que estudiar mucho".
Graciela Alfano contó la invitación que le hizo Mauricio Macri
Mucho antes, Alfano también había contado que el expresidente la escribió recientemente en la madrugada y la invitó a comer.
Según relató la diva, el político le envió un mensaje a las 4 de la mañana.
Desde Punta del Este, Alfano contó en el programa DDM (América TV): “Quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos esta semana”.
"Es un hombre que me encanta", agregó.
Todo esto ocurre en el marco de hacerse oficial la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 años de relación.
