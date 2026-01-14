Apple acaba de admitir lo que todos sospechábamos: no puede sola contra la inteligencia artificial, y para ponerle cerebro a Siri se tuvo que armar con su histórico rival, Google. Esto no solo cambia la forma en que interactuamos con nuestro iPhone, sino que evidencia que Apple cayó ante Gemini. ¿Estamos listos para que Siri nos obedezca menos a nosotros?
SE DIO VUELTA COMO UNA TORTILLA
Apple reconoce que no puede sola y Siri ahora se hace amiga de Google: ¿y tu iPhone?
Apple admite la derrota ante Google, que le pone cerebro a Siri y tu iPhone podría empezar a hacer cosas que nunca imaginaste. ¿Listo para depender de ellos?
Rivales de siempre, aliados ahora: El giro histórico de Apple
Durante años, Apple y Google se vieron como enemigos naturales: iOS vs Android, Safari vs Chrome, Apple Maps vs Google Maps. Sin embargo, lo que acaba de anunciar Apple demuestra que incluso los gigantes necesitan sentarse a negociar cuando no quieren quedarse atrás en innovación.
Según el comunicado oficial que compartió la empresa y reprodujo Reuters, "Apple evaluó varias opciones y concluyó que Gemini era la base más capaz para los Apple Foundation Models", y eso permitirá que Siri entienda mejor el contexto de los usuarios, pueda ejecutar tareas más complejas y ofrecer respuestas personalizadas, algo que hasta ahora estaba lejos de la experiencia promedio de los usuarios.
El cambio refleja un giro pragmático en la estrategia de Apple, que históricamente prefería desarrollar todo internamente, aunque eso implicara llegar tarde al mercado. Tras los retrasos en la actualización de Siri y la salida de John Giannandrea, jefe de IA de la compañía, Apple entendió que no podía seguir perdiendo terreno frente a Microsoft, Google, Meta o Amazon, que vienen invirtiendo miles de millones en IA generativa y servicios en la nube.
Como explicó Francisco Jeronimo, analista de IDC, a la BBC: "Al tercerizar la capa fundamental de su IA a Google, Apple reconoce que sus esfuerzos internos no podían competir con Gemini en capacidad y escala a corto plazo."
Pese a depender de la tecnología de Google, Apple insiste en que los datos seguirán procesándose en Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad de la empresa y evitando que la información sensible se exponga fuera de sus dispositivos.
Es un equilibrio delicado: por un lado, Apple gana en inteligencia y velocidad, pero por el otro queda la duda sobre la concentración tecnológica y la influencia de Google sobre uno de los ecosistemas más valiosos del mundo.
La nueva Siri: más inteligente, más personal y con Gemini de Google
El verdadero ganador de esta colaboración es, sin dudas, Siri, que durante años fue criticada por no entender el contexto y ofrecer respuestas limitadas. Con Gemini, Apple busca que Siri pase a interpretar lo que el usuario ve en pantalla, interactuar entre apps y entregar información útil sin que tengamos que mover un dedo.
Esto no cambia solamente la experiencia de usuario, sino que podría alterar industrias enteras: según Skift, un Siri potenciado por Gemini podría pasar de ser un "bibliotecario digital" a un "agente de viajes", capaz de consultar precios de vuelos, disponibilidad de hoteles y preferencias del usuario sin abrir ninguna app.
El impacto es enorme considerando que Apple tiene más de 2.000 millones de dispositivos activos, y Siri recibe alrededor de 1.500 millones de pedidos por día, según datos de la empresa. Sin embargo, Apple todavía mantiene restricciones importantes: la política de privacidad podría limitar la capacidad de Siri para ejecutar algunas interacciones que requieren varios pasos, por lo que la experiencia final dependerá de cómo logren balancear la utilidad y la protección de datos.
Greg Oates, director de AI advocacy en Matador Network, lo explica bien: "Una Siri de calidad elimina fricciones para usuarios poco tecnológicos y acelerará la adopción de IA porque no será percibida como tal."
En otras palabras, si Apple logra que esta nueva Siri sea rápida, intuitiva y confiable, el asistente podría convertirse en la puerta de entrada natural para la IA en la vida diaria de millones de personas, mientras Google gana influencia sobre uno de los ecosistemas más rentables del planeta, y la competencia se ve obligada a repensar sus estrategias de desarrollo de inteligencia artificial.
El verdadero desafío para Apple va a ser demostrar que puede ofrecer una Siri inteligente y práctica sin sacrificar la privacidad, algo que va a definir si esta alianza termina siendo una jugada maestra o solo un parche para no quedar afuera de la carrera de la IA.
