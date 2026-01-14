La nueva miniserie de 10 episodios donde ningún capítulo está de relleno

image Con 10 episodios en Prime Video, la serie está llena de acción, política y personajes sólidos.

Críticas que explican por qué esta miniserie de Prime Video está en la cima

La recepción de la serie fue muy positiva, tanto por parte de la crítica como del público: Rotten Tomatoes le da un 77% de aprobación crítica y un 80% de audiencia, destacando que aunque no reinventa el mito, lo ejecuta de una manera refinada y entretenida.

The Guardian opinó: "Desde cualquier punto de vista objetivo, es terrible. ¿Subjetivamente? No podría divertirme más, y sospecho que lo mismo le ocurrirá a cualquiera que se adentre en ella con la actitud adecuada." Por su parte, Paste Magazine remarcó: "Es una versión genuinamente reflexionada y bien ejecutada, que refuerza los lazos familiares de la historia con contexto y detalles históricos, adoptando matices y presentando múltiples personajes femeninos complejos." Y Collider subrayó: "MGM+ ha llevado a los espectadores hasta el siglo XII y les ha proporcionado una adaptación casi perfecta de una de las leyendas más grandes que jamás hayan 'vivido'."

image Tanto la crítica como el público la ovacionan, y los expertos destacan su fidelidad histórica y su tono oscuro, convirtiéndola en un referente moderno del mito de Robin Hood.

Por si faltaba más, la serie lidera los rankings de MGM+ y se convirtió en una de las más vistas en Prime Video a nivel mundial, gracias a su fidelidad histórica, sus personajes sólidos y su tono más oscuro que la diferencia de otras versiones.

Quienes busquen acción, intriga y personajes con capas, van a encontrar en Robin Hood una propuesta que no solo respeta el mito, sino que además lo hace relevante y entretenido para el público contemporáneo.

