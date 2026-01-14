Una miniserie llena de acción, política y drama histórico sobre un famoso personaje legendario está dando que hablar en Prime Video, y promete enganchar desde el primero hasta el último episodio. Olvidate de anteriores versiones edulcoradas de este personaje: esta versión te va a sorprender, la injusticia se paga con sangre y las traiciones no perdonan.
UNA LEYENDA COMO NUNCA VISTE
La nueva miniserie de 10 episodios donde ningún capítulo está de relleno
Muchísima acción, traiciones y venganzas te esperan en esta nueva miniserie que ya está arrasando en el streaming y en la crítica. Podés verla en Prime Video.
Volvió Robin Hood, pero con más acción, intriga y un reparto que la rompe
La serie, titulada simplemente Robin Hood y que se puede ver en Prime Video a través de la suscripción a MGM+ (o con suscripción a Clarovideo), se toma la historia en serio y le da un enfoque más histórico y menos fantasioso. La trama sigue a Rob Locksley, interpretado por Jack Patten, hijo de un guardabosques sajón que tras la Conquista Normanda de Inglaterra se convierte en líder de un grupo de forajidos que buscan justicia a su manera.
A su lado está Marian, interpretada por Lauren McQueen, hija de un conde normando que se infiltra en las cortes para combatir la corrupción desde adentro, generando una dinámica de tensión constante con Rob y con quienes los persiguen, principalmente el Sheriff de Nottingham, encarnado por un imponente Sean Bean.
El elenco de la serie (estrenada el 2 de noviembre de 2025) se completa con el Pequeño John (Marcus Fraser), Will Gamewell (Henry Rowley), el Fraile Tuck (Angus Castle-Doughty) y la Reina Eleanor de Aquitania (Connie Nielsen). Cada uno tiene un arco sólido y bien definido, con conflictos personales, traiciones y lealtades que no se limitan a la acción, lo cual eleva la serie por encima de muchas adaptaciones anteriores.
Aunque lo interesante es que la historia no se guarda nada: la violencia, la intriga y los juegos de poder están presentes de manera constante, haciendo que el espectador sienta la dureza de la época y la urgencia de los personajes. Los 10 episodios mantienen un ritmo sostenido, equilibrando la acción, el drama y la política sin necesidad de meter relleno.
Críticas que explican por qué esta miniserie de Prime Video está en la cima
La recepción de la serie fue muy positiva, tanto por parte de la crítica como del público: Rotten Tomatoes le da un 77% de aprobación crítica y un 80% de audiencia, destacando que aunque no reinventa el mito, lo ejecuta de una manera refinada y entretenida.
The Guardian opinó: "Desde cualquier punto de vista objetivo, es terrible. ¿Subjetivamente? No podría divertirme más, y sospecho que lo mismo le ocurrirá a cualquiera que se adentre en ella con la actitud adecuada." Por su parte, Paste Magazine remarcó: "Es una versión genuinamente reflexionada y bien ejecutada, que refuerza los lazos familiares de la historia con contexto y detalles históricos, adoptando matices y presentando múltiples personajes femeninos complejos." Y Collider subrayó: "MGM+ ha llevado a los espectadores hasta el siglo XII y les ha proporcionado una adaptación casi perfecta de una de las leyendas más grandes que jamás hayan 'vivido'."
Por si faltaba más, la serie lidera los rankings de MGM+ y se convirtió en una de las más vistas en Prime Video a nivel mundial, gracias a su fidelidad histórica, sus personajes sólidos y su tono más oscuro que la diferencia de otras versiones.
Quienes busquen acción, intriga y personajes con capas, van a encontrar en Robin Hood una propuesta que no solo respeta el mito, sino que además lo hace relevante y entretenido para el público contemporáneo.
