Estados Unidos está evacuando este miércoles parte del personal de la base aérea Al Udeid en Qatar debido a la escalada de tensiones con Irán, el financista de las milicias yihadistas del Golfo Pérsico, aliado de Moscú, que además se ha quedado sin la provisión de crudo del chavismo y que afronta un estallido social en las calles, la cual está bajo supervisión del presidente estadounidense Donald Trump, quien asegura que irá al rescate de los insurrectos que desafían al régimen.
ANTESALA DE INTERVENCIÓN
Estados Unidos evacúa su base militar en Qatar como preludio del ataque a Irán
Estados Unidos evacúa inmediatamente al personal de su base militar en Qatar, mientras Donald Trump amenaza de muerte al régimen de Teherán por la brutal represión contra los manifestantes.
En esta jornada, Washington ha comenzado a trasladar parte de su personal fuera de esta gran base estadounidense en el país sunita, debido a las crecientes amenazas cruzadas entre el gobierno de Trump y el de Teherán, dijeron a The Wall Street Jornal un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con el asunto,en un contexto signado por la "revolución popular" en las calles iraníes, que para Teherán está siendo fogoneada por Estados Unidos desde las sombras.
Las protestas en Irán comenzaron hace 15 días, lideradas por la juventud iraní y luego se le unieron los comerciantes, asfixiados por la situación económica (1,092,500.00 Rial = 1 dólar) y la crisis hídrica. Los manifestantes corean por el retorno del shá, derrocado en 1979 por el golpe de los ayatolás y ahora asilado en Estados Unidos, y claman por la caída del actual régimen fundamentalista teocrático, que no se actualiza a un mundo globalizado como le reclama la juventud iraní.
Trump evacúa la base aérea Al Udeid e Irán amenaza con ataques contra USA
La orden de traslado del personal estadounidense de la base aérea Al Udeid, Qatar, ocurre un día después de que el presidente Trump dijera a los manifestantes iraníes que protestan contra el régimen que "la ayuda está en camino", una señal de que pronto Washington podría intervenir para apoyar las protestas al estilo del Operativo Martillo de Medianoche de la guerra de 12 días durante junio pasado, cuando la Casa Blanca ordenó el bombardeo de cuarteles militares específicos del país persa y de sus instalaciones nucleares.
Ese ataque estadounidense durante la Guerra de Doce Días en junio pasado, sucedió bajo el propósito estadounidense de que Teherán no desarrolle una bomba nuclear que pueda terminar en manos de los hutíes de Yemen, Hezbolá y Hamás, todos proxies de la Guardia Revolucionaria de Irán. Tras aquellos bombardeos estadounidenses de junio, Irán respondió disparando misiles contra Al Udeid, pero causó pocos daños, ya que la mayoría fueron interceptados por las defensas aéreas.
Este domingo, el régimen iraní le advirtió a Estados Unidos que podría atacar bases estadounidenses en Medio Oriente, rutas marítimas o Israel en caso de un ataque estadounidense.
Por eso, este miércoles Trump decidió evacuar esa base en Qatar.
Un día antes, el martes, Trump avisó que Estados Unidos meterá sus narices en Irán para evitar que continúe el derramamiento de sangre en medio del estallido social allí, que ya lleva quince días consecutivos, con manifestantes protestando en las calles, lanzando bombas molotov y enfrentándose con piedras a la Policía al grito de “¡muerte a la tiranía del ayatolá!”. Estas imágenes se han viralizado gracias a la cobertura de internet proporcionada, de manera extraoficial, por Starlink de Elon Musk, que sortea ilícitamente el cerco mediático y el bloqueo comunicacional impuesto por la dictadura del ayatolá.
Por su parte, Irán acusó abiertamente a Israel y a Estados Unidos de haber infiltrado terroristas en las manifestaciones y de estar pergeñando la caída del gobierno del ayatolá en favor de uno más amigable con Tel Aviv y Washington.
Teherán también subrayó que las fuerzas de seguridad iraníes no permitirán que opere en el país "ningún terrorista criminal del Estado Islámico, títere de cualquier potencia arrogante", al mismo tiempo que planteó que las manifestaciones están siendo fomentadas por la Casa Blanca y el Estado hebreo a través de una "guerra blanda".
"Ningún iraní atacaría una mezquita", afirmó el presidente del Parlamento iraní, quien acusa a Estados Unidos e Israel de estar implicados en la insurrección popular en las calles.
