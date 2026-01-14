Estados Unidos evacúa su base militar en Qatar como preludio del ataque a Irán

Este domingo, el régimen iraní le advirtió a Estados Unidos que podría atacar bases estadounidenses en Medio Oriente, rutas marítimas o Israel en caso de un ataque estadounidense.

Por eso, este miércoles Trump decidió evacuar esa base en Qatar.

image l presidente Donald J. Trump visitó la Base Aérea Al Udeid, Catar, el 15 de mayo de 2025 | GENTILEZA AP NEWS

Un día antes, el martes, Trump avisó que Estados Unidos meterá sus narices en Irán para evitar que continúe el derramamiento de sangre en medio del estallido social allí, que ya lleva quince días consecutivos, con manifestantes protestando en las calles, lanzando bombas molotov y enfrentándose con piedras a la Policía al grito de “¡muerte a la tiranía del ayatolá!”. Estas imágenes se han viralizado gracias a la cobertura de internet proporcionada, de manera extraoficial, por Starlink de Elon Musk, que sortea ilícitamente el cerco mediático y el bloqueo comunicacional impuesto por la dictadura del ayatolá.

Patriotas iraníes, sigan protestando: ¡tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio...La ayuda va en camino (Donald Trump en su red social Truth Social). Patriotas iraníes, sigan protestando: ¡tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio...La ayuda va en camino (Donald Trump en su red social Truth Social).

Por su parte, Irán acusó abiertamente a Israel y a Estados Unidos de haber infiltrado terroristas en las manifestaciones y de estar pergeñando la caída del gobierno del ayatolá en favor de uno más amigable con Tel Aviv y Washington.

Teherán también subrayó que las fuerzas de seguridad iraníes no permitirán que opere en el país "ningún terrorista criminal del Estado Islámico, títere de cualquier potencia arrogante", al mismo tiempo que planteó que las manifestaciones están siendo fomentadas por la Casa Blanca y el Estado hebreo a través de una "guerra blanda".

"Ningún iraní atacaría una mezquita", afirmó el presidente del Parlamento iraní, quien acusa a Estados Unidos e Israel de estar implicados en la insurrección popular en las calles.

