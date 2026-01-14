Las 2 "prioridades" de la economía en 2026, según uno de los consultores más respetados

"Sabemos que la Argentina va a pagar, pero ese no es el mecanismo para un país que quiere dar previsibilidad", agregó.

kiguel-ahora-play Miguel Kiguel, entrevistado por Claudio Zlotnik este miércoles en Ahora Play.

Luego, como 2da prioridad, Kiguel remarcó que "el crecimiento de la economía sea parejo". "Que no sea solamente los sectores de la energía, el agro, la minería y alguna otra actividad, sino que llegue al consumo masivo. Ahí viene muy flojo", sostuvo.

El economista y consultor consideró que un crecimiento más homogéneo es necesario incluso en términos políticos, para "darle más apoyo social al programa económico". "Hoy lo tiene, pero puede ser una pata floja", matizó.

Sobre cómo se puede generar ese crecimiento más parejo, Kiguel descartó que se mediante el gasto público, dado que Javier Milei se niega a ese tipo de estímulo. Entonces, consideró que el impulso "tiene que venir por la inversión", pero remarcó que ello "requiere un Riesgo País más bajo".

No obstante, también advirtió que hasta que las inversiones tengan un impacto en la economía real hay que atravesar un sendero temporal. "Lleva tiempo hasta que se generan los puestos de trabajo. Creo que empezó a ocurrir, pero toma tiempo hasta que la gente lo vea", dijo.

Otra opción que puede dinamizar la actividad es, según Kiguel, el crédito al sector privado.

"La idea es que este año crezca y fogonee el crecimiento. Venía bien, pero el BCRA dejó subir la tasa de interés, no le está dando estabilidad. La tasa de corto plazo, de cauciones, llega al 70%, después baja al 30%, después va al 50%, y eso no es bueno", dijo.

"Le recomendaría al Gobierno, ya que tenés cerrado el canal fiscal, que la inversión tarda en venir y que el Riesgo País todavía no le da para me inunden de capital, tratar de estabilizar el crédito, que empiece a crecer y que los bancos tengan un panorama para empezar a prestar a más largo plazo, que hoy no lo tienen por esta volatilidad", dijo.

Sobre la acumulación de reservas, que puso como condición para una reducción más acelerada del riesgo país, Kiguel dijo que "está por verse" que el BCRA las pueda comprar sin que el dólar suba. "En estos días lo está logrando. Creo que el Gobierno está apostando a marzo/abril por la cosecha. En ese momento lo va a poder hacer. Hay que ver que luego el dólar no se escape después, como siempre pasa", dijo.

Más contenido de Urgente24

Inevitable: Luis Caputo, antes que Karina Milei, definirá el futuro de CABA

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

3ra rueda al hilo en rojo para los bonos: Riesgo País roza los 600 puntos

Javier Milei recibió a 2 argentinos que fueron rehenes de Hamas