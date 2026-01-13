Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral

Cuestionan también la legalidad del PPC presentado por la empresa y aseguran que no existe ninguna crisis económica que justifique los despidos. Según explicaron, en ese expediente Lustramax exhibe importantes ganancias de los últimos años, lo que refuerza la denuncia de que se trata de una maniobra para avanzar contra la organización interna.

Despidos "ilegales" en Lustramax

Lustramax es una firma dedicada a la distribución mayorista de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering. Los despidos, un total de 29 según los delegados, incluyen tanto a personal efectivo y a quienes se encuentran aún en el período de prueba.

image

Además, los trabajadores denunciaron que la empresa aprovecha el avance de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei para recortar derechos básicos. Exigieron también el pago de un bono de fin de año y que la firma se ponga al día con los aportes correspondientes a la obra social.

"Nos vemos obligados. No entendemos si tenemos que ir a las máximas consecuencias para tener algo positivo", dijo Gómez.

"Ellos argumentan una crisis por una pelea entre los socios. Pero las ventas no cayeron. Ellos tienen esa justificación para decir que despedían. Los despidos no sabemos tampoco si los van a pagar", dijo Gómez.

Y añadió:

Los últimos tres años de balances les dio positivo. Por eso no entendemos la respuesta con los despidos. Entendemos que es por los reclamos que llevamos adelante Los últimos tres años de balances les dio positivo. Por eso no entendemos la respuesta con los despidos. Entendemos que es por los reclamos que llevamos adelante

image

