Trabajadores de Lustramax realizaron cerca de las 7.30 un corte total en la Panamericana, en reclamo por decenas de despidos en la planta de la compañía de artículos descartables, de limpieza e higiene, ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.
DENUNCIAN UNA MANIOBRA
Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral
El conflicto en una importante empresa de descartables generó inconvenientes en la circulación de la Panamericana hacia Provincia por decenas de despidos de la empresa, que atraviesa un Proceso Preventivo de Crisis.
Luego de unos veinte minutos, que generó tres kilómetros de autos atascados, los trabajadores decidieron levantar el corte y se desplazaron por la colectora rumbo a la entrada de la fábrica.
Leandro Gómez, delegado sindical de la empresa, aseguró en declaraciones a 'Radio 750' que el objetivo de la protesta de este martes era "tratar de llegar al diálogo y encontrar una salida" a los reclamos vigentes al menos desde septiembre.
"Hay compañeros que son del turno tarde, familias nuestras y compañeros de otros lugares. La idea es que alguien de algún organismo se acerque y llame a una reunión para poder destrabar la situación", dijo respecto de la protesta.
Los trabajadores señalaron que los despidos forman parte de un plan patronal para eliminar un total de 29 puestos de trabajo, pese a la vigencia de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), que prohíbe despidos mientras está en trámite.
Cuestionan también la legalidad del PPC presentado por la empresa y aseguran que no existe ninguna crisis económica que justifique los despidos. Según explicaron, en ese expediente Lustramax exhibe importantes ganancias de los últimos años, lo que refuerza la denuncia de que se trata de una maniobra para avanzar contra la organización interna.
Despidos "ilegales" en Lustramax
Lustramax es una firma dedicada a la distribución mayorista de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering. Los despidos, un total de 29 según los delegados, incluyen tanto a personal efectivo y a quienes se encuentran aún en el período de prueba.
Además, los trabajadores denunciaron que la empresa aprovecha el avance de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei para recortar derechos básicos. Exigieron también el pago de un bono de fin de año y que la firma se ponga al día con los aportes correspondientes a la obra social.
"Nos vemos obligados. No entendemos si tenemos que ir a las máximas consecuencias para tener algo positivo", dijo Gómez.
"Ellos argumentan una crisis por una pelea entre los socios. Pero las ventas no cayeron. Ellos tienen esa justificación para decir que despedían. Los despidos no sabemos tampoco si los van a pagar", dijo Gómez.
Y añadió:
