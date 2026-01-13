El domingo (11/01) se hizo pública la separación del expresidente Mauricio Macri y Juliana Awada después de más de 15 años juntos y Ángel de Brito aprovechó su rol de conductor de LAM para brindar detalles al respecto de una ruptura que no al parecer no es inesperada.
"VENÍA MAL"
La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito
El conductor de LAM se explayó luego de que se hiciera pública la ruptura entre el expresidente Mauricio Macri y la diseñadora tras más de 15 años de relación.
“Lo que pasó es que hace un año, me lo contaron gente cercana a Macri, me dijeron que hace un año que venían mal, charlando sobre como resolver el matrimonio”, comenzó diciendo al respecto. Sin embargo, no lograron encaminar el romance y es por eso que tomaron la decisión de separarse.
Asimismo, quien también sumó información fue la panelista Pilar Smith al expresar: “Hablé con un allegado de la pareja, quien asegura que los separa los diferentes proyectos de vida de los dos, ella no quiere saber nada con la política, tampoco quiere su hija. Ninguna quiere que vuelvan a la política. Él no quiere jubilarse de la política. Ella quiere otra vida, ahí se cruzan”.
Moria Casán tildó a Mauricio Macri de "cornudo"
Por otro lado, desde La mañana con Moria también hicieron el tema y el periodista Gustavo Méndez fue quien deslizó que Juliana Awada estaría comenzando otra relación sentimental con un empresario argentino.
En medio de la información que brindó el comunicador, la conductora aprovechó para lanzar el refrán popular: "¿Qué te dije? Ojo de loca nunca se equivoca".
Dejando en claro que de manera anticipada supuso que el vínculo se terminó a raíz de una infidelidad. Además, hizo "cuernitos" con sus manos haciendo énfasis en el engaño que habría sufrido el exmandatario nacional.
Es preciso destacar que la reconocida artista está en pareja con Fernando Galmarini, suegro de Sergio Massa, quien en más de una ocasión fue víctima en redes sociales por los comentarios adversos propiciados por el fundador del PRO como cuando lo tildó de "ventajita". La burla se trataría de una especie de venganza por parte de la familia del exintendente de Tigre hacia el ingeniero.
