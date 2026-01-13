La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito

Asimismo, quien también sumó información fue la panelista Pilar Smith al expresar: “Hablé con un allegado de la pareja, quien asegura que los separa los diferentes proyectos de vida de los dos, ella no quiere saber nada con la política, tampoco quiere su hija. Ninguna quiere que vuelvan a la política. Él no quiere jubilarse de la política. Ella quiere otra vida, ahí se cruzan”.

Moria Casán tildó a Mauricio Macri de "cornudo"

Por otro lado, desde La mañana con Moria también hicieron el tema y el periodista Gustavo Méndez fue quien deslizó que Juliana Awada estaría comenzando otra relación sentimental con un empresario argentino.

En medio de la información que brindó el comunicador, la conductora aprovechó para lanzar el refrán popular: "¿Qué te dije? Ojo de loca nunca se equivoca".

Dejando en claro que de manera anticipada supuso que el vínculo se terminó a raíz de una infidelidad. Además, hizo "cuernitos" con sus manos haciendo énfasis en el engaño que habría sufrido el exmandatario nacional.

Es preciso destacar que la reconocida artista está en pareja con Fernando Galmarini, suegro de Sergio Massa, quien en más de una ocasión fue víctima en redes sociales por los comentarios adversos propiciados por el fundador del PRO como cuando lo tildó de "ventajita". La burla se trataría de una especie de venganza por parte de la familia del exintendente de Tigre hacia el ingeniero.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes