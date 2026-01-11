El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes

Jimena Monteverde respondió sin filtros tras su pase a El Trece

Ahora bien, si pensaban que Monteverde iba a agachar la cabeza y dejar pasar semejante catarata de críticas, se equivocaron. La cocinera agarró el toro por las astas y respondió con todo, sin filtros ni medias tintas. A través de X, se despachó con un mensaje que dejó en claro su bronca y su hartazgo: "Cuanta gente de mierda, que tiene tiempo de escribir críticas pelotudas, sin ver más allá… el trabajo de la gente, el esfuerzo de todo un equipo, escenografía espectacular, platos increíbles!! Música divertida!! Vayan a laburar loco!!", cerró diciendo.

El posteo generó un terremoto que ya cosechó más de 200 comentarios, 47 retuits y más de 70.000 visualizaciones. La controversia está servida: por un lado, están quienes defienden el derecho de Monteverde a expresarse y destacan el laburo que hay detrás de cada programa; por el otro, quienes consideran que su reacción fue excesiva y que debería bancarse las críticas como parte del juego mediático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jimenacocinaok/status/2010088520086630809&partner=&hide_thread=false Cuanta gente de mierda, que tiene tiempo de escribir críticas pelotudas, sin ver más allá…el trabajo de la gente, el esfuerzo de todo un equipo, escenografía espectacular, platos increíbles!! Música divertida!!

Vayan a laburar loco!! — jimena monteverde (@jimenacocinaok) January 10, 2026 Publicación en X de @jimenacocinaok.

Lo cierto es que la cocinera dejó en claro que no va a tolerar ataques gratuitos, y que cuando se trata de defender su trabajo y el de su equipo, no tiene pelos en la lengua.

