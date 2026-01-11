La televisión argentina tiene esas cosas, te encariñás con una cara en un canal, te acostumbrás a verla siempre ahí, y cuando esa figura decide cambiar de vereda, el público no perdona. Jimena Monteverde acaba de comprobarlo en carne propia tras su mudanza a El Trece.
NO ESPERABA ESTE RECHAZO
El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes
El Trece se la jugó por una nueva conductora y las redes la destrozaron a días de su debut. Qué pasó y por qué estalló la polémica.
La decisión no pasó inadvertida y generó una ola de críticas en redes sociales que fue creciendo con el correr de los días, hasta provocar una reacción contundente de la cocinera, que dejó en claro que no piensa quedarse callada frente a los ataques.
La historia arranca en abril de 2023, cuando Monteverde llegaba al Nueve para ponerse al frente de "Escuela de Cocina", reemplazando nada menos que a Guillermo Calabrese. Durante casi dos años, la conductora se instaló en esa pantalla, construyendo su propio público y su estilo particular. Sin embargo, el 5 de enero de este 2026 decidió sacudirse el polvo y empezar el año con un giro inesperado: aterrizó en la competencia con "La cocina rebelde", un programa que se emite de lunes a viernes a las 14:45 horas y que promete revolucionar la franja horaria.
“Fracaso total” y otros mensajes que circularon en X
Pero acá viene lo jugoso del asunto. Porque si bien hubo mensajes de apoyo y buenos deseos, las redes sociales se convirtieron en un verdadero campo de batalla donde los detractores no tuvieron piedad. Los comentarios demoledores no tardaron en aparecer, y algunos fueron particularmente filosos.
Un usuario identificado como @perfumealibro disparó sin anestesia: "No miro nada con Jimena Monteverde, me harta que esté siempre tirando indirectas pasadas de tono a sus compañeros y crea que es gracioso". Otro, bajo el alias @feezlo, fue directo al hueso con un lapidario "Fracaso total". Pero la artillería pesada llegó de la mano de @smartabeatriz, quien no se guardó absolutamente nada: "La más guaranga, grosera, Jorge Corona con falda, chistes verdes, doble sentido. Prefiero seguir con mis series".
Jimena Monteverde respondió sin filtros tras su pase a El Trece
Ahora bien, si pensaban que Monteverde iba a agachar la cabeza y dejar pasar semejante catarata de críticas, se equivocaron. La cocinera agarró el toro por las astas y respondió con todo, sin filtros ni medias tintas. A través de X, se despachó con un mensaje que dejó en claro su bronca y su hartazgo: "Cuanta gente de mierda, que tiene tiempo de escribir críticas pelotudas, sin ver más allá… el trabajo de la gente, el esfuerzo de todo un equipo, escenografía espectacular, platos increíbles!! Música divertida!! Vayan a laburar loco!!", cerró diciendo.
El posteo generó un terremoto que ya cosechó más de 200 comentarios, 47 retuits y más de 70.000 visualizaciones. La controversia está servida: por un lado, están quienes defienden el derecho de Monteverde a expresarse y destacan el laburo que hay detrás de cada programa; por el otro, quienes consideran que su reacción fue excesiva y que debería bancarse las críticas como parte del juego mediático.
Lo cierto es que la cocinera dejó en claro que no va a tolerar ataques gratuitos, y que cuando se trata de defender su trabajo y el de su equipo, no tiene pelos en la lengua.
