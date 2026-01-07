Romina Gaetani se encuentra en el ojo de la tormenta mediática más explosiva de los últimos días. La denuncia por violencia de género que presentó contra su ex pareja, Luis Cavanagh, acaba de dar un giro inesperado que tiene a todos conteniendo la respiración. Y no es para menos, ya que Cavanagh contraatacó con fuerza y asegura tener pruebas en video que darían vuelta la historia.
"ESTÁ TODO GRABADO"
Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo
Romina Gaetani tiene lesiones documentadas, pero su ex pareja, Luis Cavanagh, insiste en que ella fue la violenta y amenaza con difundir las pruebas.
Según informó la periodista May Martorelli en "Mediodía Noticias", el programa que conduce Luis Otero por El Trece, Gaetani se sometió a un informe de riesgo ante la Justicia y amplió su declaración inicial. Pero lo más llamativo es que ahora solicitó medidas de protección que anteriormente había rechazado: el botón antipánico y la restricción perimetral.
Sin embargo, Cavanagh no se quedó callado. El audio que se difundió en la pantalla del canal del sol destapa su versión de los hechos con una crudeza que sorprende. "Le corté, se fue, después le quedaron unas cosas en la puerta y volvió, empezó a golpear, cerré con llave, empezó a golpear todas las puertas que le faltaban, no sé qué cosa. Le abrí, me quiso pegar con una silla, después con otra, por suerte está todo grabado en un video", disparó sin filtro. La acusación es directa y demoledora: según él, la violenta habría sido ella.
Pero ahí no termina la cosa. Cavanagh sumó más leña al fuego al relatar cómo intentó resguardarse: "La saqué afuera, volví a encerrarme, volví a ir a mi cuarto, me cerré con llave, rompió un vidrio de la entrada del living, se metió, fue a buscar un cuadro que tenía, que era de ella y que yo le había regalado, y ahí llamó al 911 y dijo que la habían golpeado, un delirio total, una hija de pu**, no lo puedo creer", continuó diciendo.
El audio emitido en TV que complica el caso de Romina Gaetani
Sin embargo, lo que verdaderamente convierte este audio en dinamita pura es la amenaza encubierta que suelta al final del mismo. "Y después, si empieza a hablar y llega a decir algo, muestro los videos y ya está. En los videos se ve cómo le estoy diciendo 'pará, Romina pará' y se ve con la silla que me quiere pegar. Lo dice aparte 'ahora te voy a golpear, vas a ver'. Así que en eso me quedo tranquilo si llega a hablar o decir algo", cerró diciendo, con una declaración que Luis Otero no dudó en calificar como extorsiva.
May Martorelli, no obstante, aportó un dato clave que no puede pasarse por alto: "Igual, en la Justicia están constatados los golpes, tanto en sus brazos como en la cadera de Romina Gaetani", añadió. "Obviamente, esto se va a tener que dirimir sí o sí en la Justicia. Uno no puede opinar en estos casos porque no conoce la realidad de la relación", concluyó la periodista.
No obstante, más allá de los audios, versiones y acusaciones cruzadas, existen lesiones documentadas que un juez deberá evaluar junto con todas las pruebas.
--------------------------
Más contenido en Urgente24
Cachetazo para América TV: El programa que levantó y amenaza con volver
La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia
El nuevo beneficio de Mercado Pago que genera furor entre los usuarios
La miniserie +18 que recibe puntaje perfecto y aplausos de la crítica