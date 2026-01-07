Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo

May Martorelli, no obstante, aportó un dato clave que no puede pasarse por alto: "Igual, en la Justicia están constatados los golpes, tanto en sus brazos como en la cadera de Romina Gaetani", añadió. "Obviamente, esto se va a tener que dirimir sí o sí en la Justicia. Uno no puede opinar en estos casos porque no conoce la realidad de la relación", concluyó la periodista.

No obstante, más allá de los audios, versiones y acusaciones cruzadas, existen lesiones documentadas que un juez deberá evaluar junto con todas las pruebas.

