Las redes sociales explotan con testimonios entusiastas. Influencers que juran haber encontrado la solución definitiva a sus problemas de concentración. Ejecutivos que reemplazan su segundo espresso por una preparación oscura que promete claridad mental sin los nervios del café tradicional. Bienvenidos al fenómeno de los hongos funcionales, una tendencia que está conquistando tanto a millennials ansiosos como a la generación Z obsesionada con optimizar cada aspecto de su existencia.
"NO HAY EVIDENCIA CLÍNICA DE QUE..."
La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia
Las búsquedas de café de hongos se disparan y las marcas multiplican sus productos, pero hay un dato poco visible que obliga a mirar esta moda con cautela.
La propuesta suena casi demasiado buena para ser verdad: ¿cansancio post-fiestas? ¿Preocupación por el corazón? ¿Ambiciones de convertirte en la versión más productiva de vos mismo durante 2026? "Estos hongos son la solución".
Las cifras revelan la magnitud del boom. Brightfield Group, firma dedicada al análisis de mercados, detectó que las menciones sobre melena de león se multiplicaron por tres en plataformas como Reddit, TikTok e Instagram durante los últimos años. Más impactante aún: las búsquedas de "café de hongos" en Google escalaron un asombroso 1000% desde 2022. Claramente, algo está capturando la imaginación colectiva.
La industria, ni lerda ni perezosa, respondió con velocidad sorprendente. Ahora los supermercados exhiben chocolates y golosinas elaborados con estos organismos. Marks & Spencer, la tradicional cadena británica, incorporó a su catálogo café con leche, sabor vainilla y jugos de frutas enriquecidos con melena de león. De Soi, especializada en cócteles sin alcohol, agrega reishi a sus preparaciones argumentando que mejoran el estado anímico y mitigan el estrés. La startup británica Spacegoods comercializa un polvo "todo en uno" disponible en múltiples sabores.
La ciencia pone en duda los efectos atribuidos a las bebidas con hongos
Este mercado encuentra su público ideal entre jóvenes obsesionados con la salud preventiva. Según la consultora McKinsey, esta demografía manifiesta especial interés por comestibles que prometen incrementar energía, fortalecer la salud intestinal o reforzar el sistema inmunitario. Sin embargo, aquí aparece el primer problema serio: al etiquetarse como alimentos, estos productos eluden la regulación estricta que sí enfrentan los medicamentos respecto a sus supuestos componentes curativos.
Nicholas Money, profesor de la Universidad de Miami en Oxford, Ohio, introduce una perspectiva científica que enfría el entusiasmo. "No hay evidencia clínica de que las bebidas de hongos tengan los efectos anunciados en los humanos", sostiene con firmeza.
Al mismo tiempo que plantea un argumento demoledor: "Si existiera alguna prueba de que tuvieran este efecto, las compañías farmacéuticas estarían invirtiendo una fortuna en ellos". La lógica es implacable, la industria farmacéutica no ignora oportunidades cuando hay dinero de por medio.
Entonces, ¿significa que deberíamos abandonar completamente estos hongos? No necesariamente. El shiitake constituye un ingrediente delicioso en sopas y guisos asiáticos. La melena de león ofrece una textura carnosa, un sabor similar a la langosta y resulta sumamente rica, salteada. Quizás el consejo más sensato sea disfrutarlos en el plato en lugar de la infusión matutina. Y por favor, no se te ocurra buscarlos personalmente en el bosque, ya que confundir una variedad venenosa con una supuestamente curativa podría convertir tu búsqueda de bienestar en una emergencia médica.
