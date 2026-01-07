La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia

Nicholas Money, profesor de la Universidad de Miami en Oxford, Ohio, introduce una perspectiva científica que enfría el entusiasmo. "No hay evidencia clínica de que las bebidas de hongos tengan los efectos anunciados en los humanos", sostiene con firmeza.

Al mismo tiempo que plantea un argumento demoledor: "Si existiera alguna prueba de que tuvieran este efecto, las compañías farmacéuticas estarían invirtiendo una fortuna en ellos". La lógica es implacable, la industria farmacéutica no ignora oportunidades cuando hay dinero de por medio.

image Sopa de hongos.

Entonces, ¿significa que deberíamos abandonar completamente estos hongos? No necesariamente. El shiitake constituye un ingrediente delicioso en sopas y guisos asiáticos. La melena de león ofrece una textura carnosa, un sabor similar a la langosta y resulta sumamente rica, salteada. Quizás el consejo más sensato sea disfrutarlos en el plato en lugar de la infusión matutina. Y por favor, no se te ocurra buscarlos personalmente en el bosque, ya que confundir una variedad venenosa con una supuestamente curativa podría convertir tu búsqueda de bienestar en una emergencia médica.

